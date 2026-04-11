Israel no discutirá un alto el fuego con Hezbollah en las conversaciones directas con Líbano en Washington

El presidente de Líbano, Joseph Aoun, asiste a una rueda de prensa (REUTERS/Mohamed Azakir)

El presidente libanés, Joseph Aoun, anunció el viernes que las negociaciones para un alto el fuego con Israel comenzarán el martes 14 de abril con un encuentro en Washington. El anuncio se produce un día después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ordenara mantener conversaciones de paz con Líbano, aunque reiteró su negativa a una tregua con Hezbollah.

La fecha del encuentro se fijó durante una conversación telefónica entre los embajadores de Líbano e Israel en la capital estadounidense, Nada Hamade Muawad y Yehiel Litter, junto al representante diplomático de Estados Unidos en Beirut, Michel Issa, quien se encuentra en Washington, según informó la Presidencia libanesa en un comunicado.

“Durante la conversación se acordó celebrar la primera reunión el próximo martes en la sede del Departamento de Estado de Estados Unidos para debatir el anuncio de un alto el fuego y la fecha de inicio de las negociaciones entre Líbano e Israel bajo los auspicios de Estados Unidos”, señaló la Presidencia.

Aoun precisó que la cartera a cargo de Marco Rubio actuará como mediador entre ambos países, una “iniciativa basada en la vía diplomática” y los contactos con la comunidad internacional y “líderes árabes”.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habla durante una rueda de prensa (REUTERS)

Israel reiteró que la tregua anunciada esta semana entre Irán y Estados Unidos no incluye a Líbano y aumentó sus ataques sobre este país. Tel Aviv descartó negociar un alto el fuego con Hezbollah durante las conversaciones que mantendrá la próxima semana, según declaró el viernes el embajador israelí en Estados Unidos, Yechiel Leiter, emisario para esas negociaciones.

Leiter informó que los gobiernos de ambos países, que nunca han tenido relaciones diplomáticas formales, van a “iniciar negociaciones de paz”. En un comunicado, el diplomático aclaró: “Israel se negó a negociar un alto el fuego con la organización terrorista Hezbollah, que sigue atacando a Israel y es el principal obstáculo para la paz entre ambos países”.

El Ejército israelí lanzó ataques masivos contra Líbano tras atacar Irán el 28 de febrero, en respuesta al lanzamiento de cohetes contra Israel por parte del grupo terrorista. Sin un alto el fuego con Hezbollah, las conversaciones se centrarán en que Israel solicite medidas al gobierno libanés, que durante años ha tenido dificultades para contener a la milicia chiita, aunque ha intensificado sus esfuerzos.

Israel declaró que el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, cuyas conversaciones comenzarán este sábado en Islamabad, no incluye las hostilidades en Líbano.

Un soldado israelí hace un gesto mientras camina junto a vehículos militares, después de que las fuerzas israelíes lanzaran una nueva campaña contra Hezbolá, respaldado por Irán, en el sur del Líbano, el 30 de marzo de 2026 (REUTERS/Shir Torem)

Netanyahu, anunció el jueves que el país iniciará negociaciones con Líbano “lo antes posible”, según indicó en un comunicado. “Ante los reiterados llamamientos del Líbano para que se inicien negociaciones directas con Israel, ayer di instrucciones al gabinete para que comenzara las negociaciones directas con el Líbano lo antes posible”, declaró Netanyahu.

Los diálogos estarán enfocados en el desarme del grupo Hezbollah y en el establecimiento de relaciones pacíficas entre Israel y Líbano, añadió el primer ministro israelí. Netanyahu también expresó: “Israel agradece el llamamiento realizado hoy por el primer ministro del Líbano para desmilitarizar Beirut”.

El anuncio de Netanyahu se produjo después de que el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó que Líbano está contemplado en la tregua pactada con Estados Unidos y advirtió sobre las consecuencias de cualquier violación al alto el fuego. “Líbano y todo el Eje de la Resistencia, como aliados de Irán, forman parte indisoluble del alto el fuego. (Punto 1 de la propuesta de 10 puntos)”, publicó Qalibaf en X.

El ex guardia revolucionario reiteró que las violaciones al “alto el fuego tendrán costes explícitos y fuertes respuestas”. “Detengan el fuego inmediatamente”, exigió en referencia a los ataques de Israel contra el Líbano.

(Con información de Europa Press y AFP)