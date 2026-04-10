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La delegación iraní llegó a Pakistán para negociar con Estados Unidos: las exigencias del régimen condicionan el inicio formal de las conversaciones

El equipo negociador iraní ha reiterado que solamente participará en el proceso si Washington acepta solicitudes relativas a un alto el fuego en Líbano y al desbloqueo de fondos, mientras continúan presiones diplomáticas y militares en el área

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Una delegación de altos funcionarios iraníes llegó a Islamabad para participar en conversaciones de alto el fuego con Estados Unidos. (REUTERS/Stringer)
Una delegación de altos funcionarios iraníes llegó a Islamabad para participar en conversaciones de alto el fuego con Estados Unidos. (REUTERS/Stringer)

Una delegación de altos funcionarios iraníes llegó este viernes a Islamabad para participar en conversaciones de alto el fuego con Estados Unidos, según informó la televisión estatal de Irán y confirmaron agencias como Fars y Tasnim. El grupo está encabezado por Mohammad Bagher Qalibaf, presidente del Parlamento, e incluye al ministro de Asuntos Exteriores, Abás Araqchi, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, general Ali Akbar Ahmadian, y el gobernador del Banco Central, Abdolnaser Hemmati. La llegada de la delegación se produce tras días de incertidumbre sobre la presencia iraní en el diálogo, motivada por desacuerdos con Washington en torno a las condiciones iniciales para el inicio de negociaciones.

La presencia del equipo iraní en la capital pakistaní no implica el arranque inmediato de las conversaciones, ya que Teherán ha reiterado que solo se sentará a negociar si Estados Unidos acepta previamente sus condiciones. Entre los requisitos planteados por Qalibaf destacan el establecimiento de un alto el fuego en Líbano, donde Israel mantiene ataques contra Hezbollah, y la liberación de los activos iraníes congelados. El vicepresidente estadounidense JD Vance lidera la delegación de su país y también se encuentra ya en Islamabad, según medios iraníes y estadounidenses.

El grupo iraní está encabezado por Mohammad Bagher Qalibaf, presidente del Parlamento, e incluye a Abás Araqchi, Ali Akbar Ahmadian y Abdolnaser Hemmati. (REUTERS/Waseem Khan)
El grupo iraní está encabezado por Mohammad Bagher Qalibaf, presidente del Parlamento, e incluye a Abás Araqchi, Ali Akbar Ahmadian y Abdolnaser Hemmati. (REUTERS/Waseem Khan)

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, calificó este proceso como un momento decisivo y agradeció a ambas partes por aceptar su propuesta de tregua y acudir a la mesa negociadora en su país. Durante una alocución televisada, Sharif reconoció que aunque se ha logrado un alto el fuego temporal de doce días, el siguiente tramo de diálogo será arduo, ya que implica resolver cuestiones complejas relacionadas con el programa nuclear iraní, la apertura del Estrecho de Ormuz y la situación en Líbano. El mandatario paquistaní subrayó que las gestiones diplomáticas para alcanzar la tregua se realizaron “de manera cautelosa, pero con confianza”, destacando la labor del ministro de Exteriores, Ishaq Dar, y del jefe del Estado Mayor del Ejército, Asim Munir.

Las negociaciones en Islamabad se sitúan en un contexto de alta tensión regional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó su escepticismo en la red Truth Social, afirmando que Irán carece de “cartas” en el proceso, salvo la capacidad de restringir el tráfico marítimo internacional en el Estrecho de Ormuz. Por su parte, Irán ha reaccionado con dureza a los ataques israelíes en Líbano y ha insistido en que cualquier cese de hostilidades debe incluir ese frente.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, celebra la aceptación de la tregua y advierte sobre la complejidad de abordar temas nucleares y regionales.
El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, celebra la aceptación de la tregua y advierte sobre la complejidad de abordar temas nucleares y regionales.

Mientras tanto, la agencia iraní Tasnim, cercana a la Guardia Revolucionaria, advirtió que las conversaciones programadas no se celebrarán si Israel no detiene sus ataques en territorio libanés. En paralelo, Kuwait denunció haber sido blanco de siete ataques con drones desde el jueves, responsabilizando a Irán y a sus aliados milicianos, aunque la Guardia Revolucionaria negó estar detrás de esas acciones.

La llegada de la delegación iraní a Islamabad marca el inicio formal de una fase de diálogo que podría definir la estabilidad de la región y la continuidad del alto el fuego. Sin embargo, la concreción de las conversaciones depende de que Estados Unidos acepte los requisitos previos exigidos por Teherán, mientras persisten las amenazas de ruptura de la tregua y la persistencia de incidentes militares en la zona.

(Con información de AFP, EFE y AP)

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