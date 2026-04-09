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Ataques iraníes redujeron en 600.000 barriles diarios la producción petrolera de Arabia Saudita

Irán golpeó refinerías, plantas petroquímicas y el principal ducto de exportación del reino, su única ruta viable desde el cierre de Ormuz. Un trabajador murió y siete resultaron heridos

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Gatos de bomba de petróleo impresos en 3D y una bandera de Arabia Saudí aparecen en esta ilustración tomada el 2 de marzo de 2026 REUTERS/Dado Ruvic/
Gatos de bomba de petróleo impresos en 3D y una bandera de Arabia Saudí aparecen en esta ilustración tomada el 2 de marzo de 2026 REUTERS/Dado Ruvic/

Arabia Saudita informó este jueves que los ataques de represalia iraníes contra sus instalaciones energéticas provocaron una reducción de 600.000 barriles diarios en la capacidad de producción del reino y dejaron fuera de operación un tramo clave del oleoducto Este-Oeste, la arteria que desde el cierre del Estrecho de Ormuz funciona como la única vía de exportación de crudo disponible para el país. La información la dio a conocer una fuente del Ministerio de Energía a través de la agencia oficial saudí SPA.

Según el mismo comunicado, los ataques contra la planta de producción de Manifa y la de Khurais ocasionaron cada una una caída de 300.000 barriles diarios, lo que suma el total de 600.000 barriles de merma productiva. El golpe más grave para los mercados internacionales llegó, sin embargo, a través de la infraestructura de transporte: las acciones iraníes contra una estación del oleoducto Este-Oeste provocaron una pérdida de unos 700.000 barriles diarios de volumen bombeado, comprometiendo la principal ruta de suministro global disponible desde que Irán cerró efectivamente el paso de Ormuz al inicio de la guerra.

El oleoducto Este-Oeste —conocido como Petroline— es una infraestructura de 1.200 kilómetros construida por Saudi Aramco en 1981, durante la guerra entre Irán e Irak, para dar salida al crudo saudí en caso de que el Estrecho de Ormuz quedara bloqueado. El ducto conecta los campos de Abqaiq, en la Provincia Oriental, con el puerto de Yanbu, sobre el mar Rojo. Desde el inicio del conflicto bélico con Estados Unidos e Israel, Arabia Saudita lo había llevado a su capacidad máxima de siete millones de barriles diarios, convirtiéndolo en el eje de su estrategia de exportación de emergencia. Los ataques de este jueves comprometen esa válvula de escape en el peor momento posible.

La fuente ministerial indicó que varias instalaciones “vitales” fueron blanco de misiles y drones iraníes. Entre las afectadas se cuentan refinerías de primer orden: SATORP en Jubail, la de Ras Tanura —la mayor planta de procesamiento de crudo de Aramco, con capacidad para 550.000 barriles diarios—, la de SAMREF en Yanbu y la refinería de Riad. Los impactos afectaron, según la fuente, “directamente las exportaciones de productos refinados a los mercados globales”. Las plantas procesadoras de Juaymah sufrieron incendios que dañaron las exportaciones de gas licuado de petróleo y líquidos de gas natural.

Imagen satelital de archivo que muestra humo elevándose en la refinería petrolera de Ras Tanura, Arabia Saudita, tras un ataque con drones de Irán. 2 marzo 2026 Vantor/entrega vía Reuters
Imagen satelital de archivo que muestra humo elevándose en la refinería petrolera de Ras Tanura, Arabia Saudita, tras un ataque con drones de Irán. 2 marzo 2026 Vantor/entrega vía Reuters

Los ataques alcanzaron además el sector eléctrico en Riad, la Provincia Oriental y la Ciudad Industrial de Yanbu. En términos humanos, los misiles y drones causaron la muerte de un ciudadano saudí que trabajaba en seguridad industrial para la Compañía Energética Saudí, mientras que otros siete empleados resultaron heridos. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán —CGRI— reivindicó ataques contra instalaciones en Yanbu, incluidas algunas pertenecientes a compañías estadounidenses.

Los golpes se produjeron apenas horas después de que Washington y Teherán anunciaran una tregua de dos semanas mediada por Pakistán, que entró en vigor el 8 de abril. Las hostilidades no cesaron: Arabia Saudita informó haber interceptado nueve drones en las horas posteriores al anuncio, y los nuevos daños a sus instalaciones energéticas evidenciaron que el alto al fuego es, por ahora, más declarativo que efectivo.

La destrucción parcial de la capacidad de bombeo del Este-Oeste agrava una crisis energética calificada como una de las más severas en décadas. Antes de la guerra, el Estrecho de Ormuz canalizaba unos 15 millones de barriles diarios, cerca del 20% del suministro mundial de crudo. El oleoducto saudí solo compensaba una fracción de ese volumen, y su daño estrecha aún más el margen disponible. Con las negociaciones de paz recién iniciadas en Islamabad y Ormuz todavía virtualmente cerrado, la persistencia de los ataques no solo “genera escasez de suministro” —en palabras del propio Ministerio de Energía saudí— sino que ha instalado una incertidumbre en los mercados petroleros sin precedente en lo que va del siglo.

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