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Pakistán anunció que el alto el fuego entre EEUU e Irán entrará en vigor de manera “inmediata”

El primer ministro Shehbaz Sharif indicó que el cese de hostilidades pactado por Washington, Teherán y sus socios también contempla la suspensión de operaciones militares en Líbano y otros territorios afectados

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El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif (REUTERS)
El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif (REUTERS)

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, confirmó este miércoles que Irán acordó con Estados Unidos y sus aliados un alto el fuego “inmediato” y “en todas partes”, incluido Líbano, tras la mediación de su gobierno para poner fin a semanas de combates.

Me complace anunciar que la República Islámica de Irán y Estados Unidos de América, junto con sus aliados, han acordado un alto el fuego inmediato en todas partes, incluyendo el Líbano y otros lugares, CON VIGENCIA INMEDIATA”, publicó el dirigente en la red social X.

Sharif indicó que Islamabad recibirá desde el viernes a delegaciones de ambos países para iniciar negociaciones durante dos semanas con el objetivo de alcanzar un “acuerdo definitivo”. “Esperamos sinceramente que las ‘Conversaciones de Islamabad’ logren una paz sostenible y deseamos compartir más buenas noticias en los próximos días”, expresó. Pakistán actuó en las últimas semanas como canal de comunicación entre Teherán y Washington, en un contexto de creciente tensión regional.

Tanto Irán como Estados Unidos anunciaron el acuerdo apenas una hora antes de que expirara el plazo fijado por el presidente estadounidense, Donald Trump, para “aniquilar” a Irán. La tregua se produce tras una escalada iniciada el 28 de febrero, cuando ataques de Israel y Estados Unidos contra territorio iraní provocaron la muerte del líder supremo del país, lo que derivó en represalias contra países del Golfo e Israel. El conflicto también alcanzó a Líbano, tras ataques del grupo Hezbolá y la respuesta militar israelí, incluida una operación terrestre en el sur.

El presidente estadounidense, Donald Trump (EP)
El presidente estadounidense, Donald Trump (EP)

Horas antes, Trump anunció la suspensión durante dos semanas de los ataques previstos contra Irán, decisión comunicada poco antes de que venciera el ultimátum para reabrir el estrecho de Ormuz. El mandatario condicionó el alto el fuego a que Irán acepte la “apertura completa, inmediata y segura” de esa vía marítima clave para el comercio global de petróleo. Por allí transita cerca de una quinta parte del crudo mundial.

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní confirmó la aceptación de una tregua de dos semanas y señaló que las negociaciones con Estados Unidos comenzarán en Islamabad. “Se enfatiza que esto no significa el fin de la guerra”, indicó en un comunicado. El acuerdo, definido por Trump como un “alto el fuego recíproco”, surgió tras conversaciones con Sharif y el jefe del Estado Mayor paquistaní, Asim Munir.

El presidente estadounidense afirmó que la decisión responde a que “ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares” y señaló que las negociaciones para un acuerdo definitivo se encuentran en una etapa avanzada. También informó que las bases del diálogo se apoyan en una propuesta de 10 puntos presentada por Irán y transmitida a través de Pakistán, que incluye garantías de paso seguro por el estrecho de Ormuz y el levantamiento de sanciones.

Trump anuncia la suspensión de ataques contra Irán y el progreso hacia un acuerdo de paz a largo plazo en Oriente Medio, condicionado a la apertura del Estrecho de Ormuz
Trump anuncia la suspensión de ataques contra Irán y el progreso hacia un acuerdo de paz a largo plazo en Oriente Medio, condicionado a la apertura del Estrecho de Ormuz

Se ha llegado a un acuerdo entre los Estados Unidos e Irán respecto a casi todos los pasados puntos de desacuerdo; no obstante, un periodo de dos semanas permitirá finalizar y consumar dicho acuerdo”, sostuvo el mandatario.

(Con información de AFP)

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