Francia confirmó la liberación de Julien Février, el último ciudadano francés detenido en Venezuela tras 15 meses de reclusión

Julien Février fue liberado tras quince meses detenido en Venezuela

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia confirmó este miércoles la liberación de Julien Février, considerado el último ciudadano francés que permanecía detenido en Venezuela.

La cancillería francesa informó que este joven de 35 años y natural de Toulouse, fue arrestado en enero de 2025 en Venezuela durante una serie de detenciones masivas. El ciudadano francés estuvo recluido en la prisión de Rodeo I, a unos cuarenta kilómetros de Caracas.

Février fue liberado tras permanecer 15 meses detenido en Venezuela, según confirmó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia.

Su familia denunció persecución política en el caso

El gobierno francés reconoció que el estado físico y mental del ciudadano sufrió un deterioro significativo durante su reclusión, y subrayó que la protección de sus nacionales en el exterior es una prioridad.

El entorno familiar de Février sostuvo que la detención se produjo en un contexto de persecución política. Fuerzas de seguridad venezolanas realizaron operativos en los que resultaron arrestados opositores y ciudadanos extranjeros, a quienes se acusó de espionaje o de colaborar con sectores contrarios al entonces dictador Nicolás Maduro.

En ese periodo, la prisión Rodeo I fue señalada por organizaciones humanitarias por sus condiciones de reclusión. Nicolas Février, hermano del liberado, indicó que el detenido atravesó “semanas particularmente difíciles” antes de su excarcelación, concretada el lunes pasado.

Organizaciones humanitarias denunciaron malas condiciones en Rodeo I (@oveprisiones)

La cancillería expresó su agradecimiento a las autoridades venezolanas por la liberación y remarcó que el ciudadano retornó a Francia en un “estado emocional y psicológico crítico”, constatado por su hermano.

Previo a la liberación, la familia de Julien Février solicitó públicamente a las autoridades francesas que intensificaran las gestiones diplomáticas.

El caso de Février no fue el único que involucró a ciudadanos franceses en Venezuela. También fue detenido Camilo Castro, quien estuvo recluido en la misma prisión de Rodeo I después de ser reportado como desaparecido el 26 de junio de 2025 en un paso fronterizo entre Venezuela y Colombia, adonde había acudido para renovar un visado de residencia colombiano. Finalmente, recuperó la libertad en noviembre del año pasado.

Camilo Gómez Castro recuperó su libertad en noviembre de 2025, tras varios meses recluido (crédito Prensa Camilo Gómez Castro)

Según su familia, antes de la detención, Février, paisajista y aficionado a los viajes, había sido condenado en Francia por un delito que no se ha especificado públicamente y cumplido esa condena.

La llegada de Février a Francia coincidió con el regreso de otros dos ciudadanos galos que estuvieron privados de libertad en Irán: Cécile Kohler y Jacques Paris.

Cécile Kohler y Jacques Paris regresaron a Francia tras estar presos en Irán (AP)

El Ministerio de Asuntos Exteriores, a través de su portavoz, manifestó que “Francia saluda este gesto de las autoridades venezolanas” y subrayó la prioridad que otorga a la protección de sus nacionales en el extranjero.

La familia de Février insistió en que la situación del joven generaba preocupación en Francia, donde se seguía de cerca la evolución de los procesos de excarcelación en Venezuela tras la promulgación de la ley de amnistía.

(Con información de EFE)