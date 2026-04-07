Un ataque con drones rusos contra un autobús dejó cuatro muertos y al menos 16 heridos en Dnipro

Un ataque con drones rusos deja cuatro muertos en Dnipro

Un dron ruso se estrelló este contra un autobús que se aproximaba a una parada en el centro de Nikopol, según informó Oleksandr Ganzha, gobernador de la región oriental de Dnipropetrovsk, en la aplicación Telegram.

Cuatro personas murieron y al menos 16 resultaron heridas, declaró el presidente Volodymyr Zelensky.

“Cuando este terror contra la población y la vida humana se repite a diario, bloquear nuevas sanciones contra Rusia, intentar debilitar las existentes y comerciar con Rusia resulta absurdo”, afirmó en X.

La Policía Nacional de Ucrania difundió un video del autobús destruido y de agentes de policía transportando los cuerpos.

Funcionarios ucranianos y organizaciones de derechos humanos han acusado a las tropas de Moscú de ataques deliberados y sistemáticos con drones FPV contra civiles.

Un autobús municipal dañado, alcanzado por un ataque de un dron ruso en la ciudad de Nikopol, en el marco del ataque ruso contra Ucrania, en la región de Dnipropetrovsk, Ucrania, 7 de abril de 2026. REUTERS/Stringer

Rusia niega haber atacado a civiles, pero cientos de miles de personas han muerto y resultado heridas en sus ataques desde que Moscú lanzó la agresión a gran escala contra su vecino a principios de año.

Zelensky afirmó este lunes que Rusia no tiene intención de parar la guerra, al condenar el ataque ruso contra la ciudad de Odesa que mató a tres personas, entre ellas un bebé de dos años, y pidió a sus socios que refuercen las defensas aéreas para aumentar la tasa de interceptación de misiles y drones.

“Es un esfuerzo diario para todos, no sólo para Ucrania, porque mediante los suministros, el apoyo a nosotros y el trabajo conjunto nuestros socios también se están ayudando a ellos. Rusia no tiene intención de parar”, escribió Zelensky en sus redes sociales.

El presidente ucraniano explicó en su mensaje que los drones lanzados la pasada noche por Rusia contra Odesa provocaron daños en varios edificios residenciales, una guardería y una subestación eléctrica. Zelensky agregó que “miles de familias” se han quedado sin electricidad en esa región del sur de Ucrania por el ataque.

La empresa energética DTEK ha informado de daños sustanciales en una de sus infraestructuras de la ciudad de Odesa. Según la compañía privada ucraniana, unas 16.700 familias han visto interrumpido su suministro eléctrico en la ciudad debido a los daños causados por el bombardeo.

MATERIAL SENSIBLE. ESTA IMAGEN PUEDE RESULTAR OFENSIVA O PERTURBADORA. Hombres con equipo de protección recogen el cuerpo de un residente que murió dentro de un autobús municipal durante un ataque con drones rusos en la ciudad de Nikopol, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en la región de Dnipropetrovsk, Ucrania, el 7 de abril de 2026. REUTERS/Stringer

Zelensky dijo que Rusia atacó en este último bombardeo infraestructuras energéticas también en las regiones de Cherníguiv (norte), Sumi y Kharkiv(noreste) y Dnipró (centro-este).

En Cherníguiv las autoridades habían informado de apagones en prácticamente todos los distritos de la región debido al ataque.

(Con información de Reuters y EFE)