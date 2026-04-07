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La periodista estadounidense Shelly Kittleson fue liberada en Bagdad tras ser secuestrada por la milicia Kataib Hezbollah, que exigió su salida inmediata de Irak

Las autoridades siguen buscando a los implicados mientras el gobierno estadounidense aún no confirmó oficialmente la liberación y la investigación continúa

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Una mujer de piel clara con un hijab morado y una chaqueta negra mira directamente a la cámara, sonriendo levemente, con una calle borrosa y edificios detrás
La periodista estadounidense Shelly Kittleson permaneció retenida varios días en Irak (Facebook)

Shelly Kittleson, periodista estadounidense secuestrada en Bagdad, fue liberada este martes por el grupo terrorista iraquí Kataib Hezbollah, según confirmaron fuentes de seguridad.

El grupo fundamentó la decisión en “el reconocimiento de la postura patriótica del primer ministro saliente, Mohammed Shia al-Sudani”, y aclaró que la medida no se repetirá en el futuro.

Además, advirtió sobre una “guerra declarada por el enemigo sionista-estadounidense contra el islam”, lo que, según el grupo, modifica las pautas habituales de actuación.

Kataib Hezbollah es una milicia iraquí respaldada por Irán y vinculada a secuestros en la región (Reuters)
Kataib Hezbollah es una milicia iraquí respaldada por Irán y vinculada a secuestros en la región (Reuters)

La periodista permaneció retenida en la capital iraquí hasta el momento de su liberación, según confirmó un funcionario iraquí a la agencia AP.

El gobierno estadounidense no emitió declaraciones oficiales al respecto. Alex Plitsas, amigo y contacto designado de Kittleson ante las autoridades estadounidenses, comunicó en redes sociales que no existía confirmación oficial de la administración de Estados Unidos sobre el caso.

Kittleson fue secuestrada en Bagdad y liberada tras la intervención de la milicia Kataib Hezbollah, que impuso como condición su salida inmediata del país.

Primer plano de la periodista Shelly Renee Kittleson con cabello rubio y ojos azules, sonriendo ligeramente, en un interior con fondo desenfocado
La periodista trabajaba como freelance en Oriente Medio al momento de su captura (Facebook)

La secuencia del secuestro quedó registrada por cámaras de seguridad. En las imágenes se observa a dos personas acercándose a Kittleson en una esquina de Bagdad y obligándola a subir a un vehículo gris.

Tras un forcejeo, la periodista y los secuestradores ingresan al automóvil, que abandona el lugar rápidamente. El hecho generó un operativo policial que incluyó una persecución. Durante la huida, uno de los autos utilizados volcó y un sospechoso fue arrestado, en tanto los demás implicados escaparon con Kittleson en un segundo vehículo.

El secuestro de Shelly Kittleson ocurrió en una esquina de Bagdad, donde fue forzada a subir a un vehículo por dos hombres armados

La periodista, de 49 años y con experiencia como freelance en Oriente Medio, había regresado a Irak poco antes del secuestro. Kittleson intentó ingresar al país desde Siria el 9 de marzo, pero fue rechazada en el paso fronterizo de Al-Qaim por no contar con un permiso de prensa y debido a los riesgos de la escalada bélica regional.

Posteriormente, obtuvo una visa de entrada única para Irak, válida por 60 días, y se alojó en un hotel en Bagdad días antes del secuestro.

Shelly Kittleson, periodista con ciudadanía estadounidense y colaboradora de Al Monitor
Tras el secuestro, se desplegó un operativo policial que incluyó persecuciones y arrestos (X)

Tanto funcionarios estadounidenses como iraquíes señalaron a Kataib Hezbollah como responsable del secuestro, aunque la milicia no había reconocido su implicación hasta el martes.

Antes de la confirmación de la liberación, fuentes oficiales informaron que las negociaciones para excarcelar a Kittleson se complicaron por la dificultad de las autoridades iraquíes para localizar a los líderes del grupo armado, quienes se mantenían ocultos por temor a ataques.

Las autoridades iraquíes manifestaron disposición para liberar a seis miembros de Kataib Hezbollah detenidos, la mayoría vinculados a ataques contra una base estadounidense en Siria, como parte del acuerdo para liberar a la periodista.

Dylan Johnson, subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos Públicos, declaró el martes en la cuenta de X que “el Departamento de Estado ya cumplió con su deber de advertir a esta persona sobre las amenazas en su contra”.

(Con información de AFP, AP y Europa Press)

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Shelly KittlesonPeriodistaKataib Hezbollah

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