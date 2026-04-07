Israel dio detalles de los ataques a puentes utilizados por el régimen iraní para transportar armas y equipo militar

Israel atacó ocho tramos de puente utilizados por el régimen terrorista iraní para transportar armas y equipo militar

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron mediante un comunicado publicado en X que realizaron ataques a ocho tramos de puente empleados por fuerzas armadas subordinadas al régimen iraní para transportar armas y equipo militar. Según el texto del comunicado, los ataques se dirigieron contra puentes ubicados en Teherán, Karaj, Tabriz, Kashan y Qam. Las FDI indicaron que los pasos fronterizos y puentes atacados fueron utilizados por las fuerzas armadas del régimen para mover armas y equipos militares, así como para facilitar actividades terroristas contra el Estado de Israel y otros países de Oriente Medio.

El comunicado precisa que el objetivo fue impedir que dichos pasos fronterizos siguieran siendo empleados para el transporte de equipos y armas. Antes de la ejecución de los ataques, las FDI afirmaron que adoptaron medidas específicas para reducir la posibilidad de dañar a civiles, entre ellas el uso de armas de precisión, avisos anticipados y observaciones aéreas.

En el centro de Irán, un ataque contra el puente ferroviario de Yahya Abad, en la ciudad de Kashan, dejó al menos dos personas muertas y tres heridas. Así lo informó Akbar Salehi, funcionario de seguridad de la provincia de Isfahan, a la agencia oficial de noticias IRNA. El hecho fue reportado como parte de la ofensiva coordinada sobre la infraestructura estratégica iraní.

Los ataques a puentes en Teherán, Karaj, Tabriz, Kashan y Qam buscan impedir el transporte de equipo militar y actividades terroristas en Irán y Medio Oriente.

Casi simultáneamente, en la provincia de Qom, al sur de la capital, el vicegobernador Morteza Heydari confirmó a la televisión estatal que proyectiles enemigos impactaron un puente vital de las líneas de comunicación en el oeste de la provincia, lo que afectó gravemente el tránsito hacia Teherán. El ataque a este puente se inscribe dentro de la serie de acciones contra estructuras clave para el transporte y la logística en Irán.

En el norte del país, otra estructura afectada fue una de las autopistas principales que conecta la ciudad de Tabriz con Teherán, a través de Zanjan. La agencia IRNA, citando a la oficina de gestión de crisis de la provincia de Azerbaiyán Oriental, informó que un ataque aéreo impactó un puente elevado a unos 90 kilómetros de Tabriz, bloqueando el tránsito en una ruta considerada vital para el comercio en el norte de Irán. Un canal de Telegram vinculado a la Guardia Revolucionaria precisó que el daño a ese puente interrumpió la circulación en la región.

La ofensiva sobre los puentes formó parte de una campaña más amplia que buscó desarticular infraestructuras estratégicas dentro del territorio iraní. El mando militar de Israel confirmó más tarde haber completado una amplia ola de ataques contra decenas de sitios de infraestructura en diversas áreas de Irán, aunque en ese momento no ofreció detalles adicionales sobre los objetivos alcanzados, manteniendo el foco en los tramos de puente señalados en el comunicado y los reportes locales.

Un puente clave en la provincia de Qom fue impactado por proyectiles enemigos, afectando gravemente las comunicaciones y el tránsito hacia Teherán.

La acción contra los puentes fue acompañada de advertencias en torno a la seguridad civil. Las autoridades de Mashhad, en el noreste, cancelaron todos los movimientos de trenes tras una advertencia emitida por el ejército israelí, que instó a la población a evitar el uso de los ferrocarriles. El gobernador Hassan Hosseini atribuyó la suspensión a esa comunicación, aunque no se reportaron ataques directos a puentes ferroviarios en esa zona más allá del incidente en Kashan.

El comunicado de las FDI concluyó que la institución continuará actuando contra cualquier infraestructura utilizada por las fuerzas armadas del régimen iraní con fines militares o para promover actos terroristas, reiterando que los ataques a los puentes respondieron a la necesidad de impedir el uso de estas estructuras en operaciones de traslado de armas y equipos relacionados con actividades hostiles contra Israel y países de todo el mundo.