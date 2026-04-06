El régimen de Irán rechazó el alto el fuego propuesto por Pakistán

Irán rechaza propuesta de alto el fuego impulsada por Pakistán y exige fin permanente de la guerra con Estados Unidos e Israel. (Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

Irán rechazó el lunes la propuesta de alto el fuego mediada por Pakistán y exigió un fin permanente a la guerra con Estados Unidos e Israel, según informó la agencia oficial IRNA. El gobierno iraní presentó una respuesta en 10 puntos, en la que incluyó el cese de los conflictos en la región, un protocolo para el paso seguro por el Estrecho de Ormuz, el levantamiento de sanciones y la reconstrucción.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que Irán podría ser “eliminado” si no accedía a su ultimátum para llegar a un acuerdo antes de las 20h EDT del martes (medianoche GMT) y reabrir el Estrecho de Ormuz, una ruta clave para el suministro mundial de energía. Trump calificó la propuesta iraní como un “paso significativo”, pero insuficiente, y subrayó que su plazo es definitivo.

Ante la iniciativa estadounidense transmitida por mediación de Pakistán, Teherán descartó la posibilidad de un alto el fuego inmediato y reiteró la necesidad de una solución duradera. El documento iraní aboga por el final de los enfrentamientos regionales, la reapertura del Estrecho de Ormuz bajo condiciones de seguridad y el levantamiento de sanciones económicas. De acuerdo con IRNA, también se demanda la reconstrucción de infraestructuras afectadas.

Un marco negociador elaborado por Pakistán contemplaba un alto el fuego inmediato y el inicio de conversaciones para un acuerdo de paz más amplio en un plazo de 15 a 20 días. Un portavoz conocedor de las negociaciones indicó que el jefe del ejército pakistaní, Asim Munir, mantuvo contactos “toda la noche” con el vicepresidente estadounidense JD Vance, el enviado especial Steve Witkoff y el ministro de Asuntos Exteriores iraní Abbas Araqchi.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, declaró que las demandas de Teherán “no deben interpretarse como una señal de compromiso, sino como muestra de confianza en la defensa de sus posiciones”. Además, explicó que Irán rechazó planes estadounidenses previos por considerarlos “excesivos”.

El gobierno iraní fija como condiciones el cese de hostilidades, la reapertura segura del Estrecho de Ormuz y el levantamiento de sanciones internacionales. (REUTERS/Staff/File Photo)

Desde el 28 de febrero, tras los ataques de Estados Unidos e Israel, Irán mantiene cerrado el Estrecho de Ormuz, que canaliza cerca del 20% del suministro mundial de petróleo y gas natural. Esta medida ha incrementado la tensión y convertido el control del paso marítimo en un elemento central de presión diplomática y militar. Irán ha mostrado resistencia a reabrir el Estrecho, al considerar que su control representa una herramienta clave para negociar el cese definitivo del conflicto y la retirada de sanciones internacionales, según la información difundida.

El presidente Trump reiteró la amenaza de lanzar más ataques contra infraestructuras energéticas y de transporte en Irán si el Estrecho no se reabría antes del martes. Expertos legales advirtieron que atacar instalaciones civiles como plantas eléctricas y puentes podría constituir crímenes de guerra. Trump señaló que Irán podría ser “eliminado en una noche”, en referencia al plazo fijado.

Donald Trump otorga plazo a Irán para reabrir el Estrecho de Ormuz y amenaza con ataques si no hay acuerdo antes del martes. (Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

Las últimas horas han registrado la mayor intensidad de bombardeos en la región desde el inicio del conflicto, según declaraciones oficiales estadounidenses. El lunes, se reportaron nuevos ataques aéreos en varios puntos, incluyendo ofensivas israelíes contra aeropuertos iraníes y complejos petroquímicos.

La guerra ha provocado la muerte de unas 3.540 personas en Irán, según la organización HRANA. En Israel, el balance ascendió a 23 fallecidos tras el impacto de un misil en Haifa que destruyó un edificio y dejó cuatro víctimas mortales bajo los escombros, de acuerdo con el servicio de ambulancias israelí.

La violencia se ha extendido más allá de las fronteras de los países principales. Israel ha invadido el sur de Líbano y bombardeado Beirut en su campaña contra militantes de Hezbolá respaldados por Irán. Las autoridades libanesas elevaron a 1.461 el número de muertos en su territorio.

El grupo hutí de Yemen, alineado con Irán, reivindicó ataques con misiles y drones contra Israel. Además, el fin de semana, Irán atacó instalaciones petroquímicas y un buque vinculado a Israel en Kuwait, Bahréin y los Emiratos árabes Unidos, mostrando su capacidad de respuesta pese a los anuncios de Trump sobre la supuesta destrucción de sus sistemas de misiles y drones.

Durante los combates han muerto 13 militares estadounidenses.

Israel asumió la autoría del ataque que causó la muerte del jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria iraní, Majid Khademi. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, amenazó con destruir la infraestructura iraní y perseguir a sus dirigentes “uno a uno”. El ejército israelí afirmó haber atacado la fuerza aérea iraní mediante bombardeos en los aeropuertos de Bahram, Mehrabad y Azmayesh.

En Irán, dos complejos petroquímicos fueron alcanzados. La Compañía Nacional Petroquímica de Irán informó que los equipos de emergencia lograron controlar un incendio en el complejo de South Pars, sin que se reportaran víctimas.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, argumentó que el ataque a la instalación petroquímica en el sur de Irán buscaba desmantelar la “máquina de dinero” de la Guardia Revolucionaria. Netanyahu afirmó: “Irán ya no es el mismo Irán e Israel es más fuerte que nunca, y el régimen terrorista de Irán es más débil que nunca”. (Con información de Reuters)