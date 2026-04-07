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A horas de que expire el plazo de Trump a Irán, bombardeos aéreos golpearon instalaciones estratégicas en Teherán

La planta de aluminio de Arak y el complejo petroquímico Fajr en Mahshahr sufrieron incendios y daños estructurales, según reportes de medios estatales iraníes

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La planta de aluminio de Arak y el complejo petroquímico Fajr en Mahshahr sufrieron incendios y daños estructurales, según reportes de medios estatales iraníes (REUTERS/Archivo)
La planta de aluminio de Arak y el complejo petroquímico Fajr en Mahshahr sufrieron incendios y daños estructurales, según reportes de medios estatales iraníes (REUTERS/Archivo)

Un complejo petroquímico de gran escala y la planta de aluminio más importante de Irán resultaron afectados por ataques aéreos que generaron incendios y daños en las instalaciones, según reportaron medios estatales y agencias alineadas al régimen.

El complejo Fajr, en la ciudad de Mahshahr, recibió el impacto en una de las instalaciones operadas por la empresa Amirkabir Petrochemical Company. De manera paralela, la planta de aluminio de Arak, considerada la mayor en producción del país, también fue blanco de un ataque que provocó un incendio de grandes proporciones.

Imágenes difundidas por los canales oficiales del régimen mostraron columnas de humo y llamas en el complejo de Arak, aunque el régimen evitó precisar la magnitud de los daños y el alcance sobre la capacidad productiva.

Fuentes de la provincia de Juzestán confirmaron que el golpe contra la infraestructura petroquímica afectó directamente la operación de la planta en Mahshahr, sin ofrecer detalles sobre víctimas o el estado de las instalaciones tras el incidente.

Las agencias vinculadas al régimen difundieron que estos ataques ocurrieron en la antesala del vencimiento del ultimátum dado por el presidente estadounidense, Donald Trump, para la reapertura del estrecho de Ormuz.

Columnas de humo se elevan sobre el complejo petroquímico Fajr en Mahshahr, tras los ataques aéreos reportados por medios estatales iraníes
Columnas de humo se elevan sobre el complejo petroquímico Fajr en Mahshahr, tras los ataques aéreos reportados por medios estatales iraníes

El martes será el Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente, todo en uno, en Irán”, dijo Trump en alusión a posibles acciones coordinadas contra puntos neurálgicos de la infraestructura nacional.

En medio de la escalada verbal, un portavoz militar iraní, Ebrahim Zolfaghari, envió un mensaje de advertencia sobre posibles represalias a intereses de potencias extranjeras en la región.

Haremos a la infraestructura de Estados Unidos y sus aliados algo que les impedirá acceder al petróleo y gas de la zona durante años y les forzará a retirarse”, afirmó Zolfaghari a través de un comunicado difundido por una agencia semi-oficial.

El portavoz aseguró que las fuerzas armadas iraníes utilizaron misiles balísticos, de crucero y drones para atacar objetivos de Estados Unidos e Israel en distintas ciudades del Medio Oriente, y enumeró más de 30 ubicaciones impactadas en áreas centrales y del sur de Israel.

El régimen de Teherán insiste en que la infraestructura básica y energética está bajo vigilancia de sus servicios de inteligencia y que todas las medidas de protección han sido planeadas al detalle.

“El martes será el Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente, todo en uno, en Irán”, dijo Trump en alusión a posibles acciones coordinadas contra puntos neurálgicos de la infraestructura nacional (REUTERS/Archivo)
“El martes será el Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente, todo en uno, en Irán”, dijo Trump en alusión a posibles acciones coordinadas contra puntos neurálgicos de la infraestructura nacional (REUTERS/Archivo)

El primer vicepresidente, Mohamad Reza Aref, afirmó en redes sociales: “Ninguna amenaza escapa a nuestra preparación y a nuestros servicios de inteligencia. La seguridad nacional y la sostenibilidad de las infraestructuras son objeto de cálculos precisos”.

El contexto de los ataques ocurre mientras la comunidad internacional sigue de cerca las negociaciones sobre un posible alto el fuego. Pakistán intervino como mediador y presentó una propuesta de cese de hostilidades por dos semanas, según fuentes diplomáticas.

El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, instó públicamente a extender los plazos y mantener abierta la vía diplomática, aunque tanto Washington como Teherán mantienen posturas firmes y exigen garantías sobre el futuro del estrecho de Ormuz.

En días pasados, el régimen iraní había rechazado cualquier tregua temporal y condicionó el acuerdo a un fin definitivo de la ofensiva militar, la retirada de fuerzas extranjeras y el levantamiento de sanciones internacionales.

El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, instó a extender los plazos y mantener abierta la vía diplomática entre EEUU e Irán (REUTERS/Hasnoor Hussain/Archivo)
El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, instó a extender los plazos y mantener abierta la vía diplomática entre EEUU e Irán (REUTERS/Hasnoor Hussain/Archivo)

La situación en Irán sigue marcada por daños recurrentes a instalaciones industriales y energéticas, con la planta de aluminio de Arak y el complejo petroquímico de Mahshahr entre los activos más afectados por los recientes ataques.

Las agencias estatales del régimen insisten en que la defensa y la reparación de estos puntos estratégicos son prioritarias, mientras la tensión en la región continúa elevada y la incertidumbre por la seguridad de las rutas energéticas globales se mantiene sin resolverse.

(Con información de EFE, Reuters y AFP)

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