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El terrible dolor de un hijo ucraniano al descubrir que un bombardeo de Putin mató a su madre

Los recientes ataques con drones y misiles impactaron múltiples regiones, interrumpiendo servicios básicos y generando escenas de dolor infinito: una vecina llamó a su amiga Nadya solo para recibir la peor respuesta: “La han matado”

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El video muestra a un hijo llorando y llamando a su madre "Mamá" tras la muerte de esta en el ataque ruso en Jersón

Al menos tres personas han muerto durante la noche en Odesa a consecuencia de un ataque ruso que ha alcanzado varios edificios residenciales, administrativos y otras infraestructuras, según informó en su canal de Telegram el gobernador de la región homónima de la que es capital la ciudad, Oleg Kiper.

“Los muertos son una mujer de 30 años y su hija pequeña, que tenía sólo 2,6 años, y otra mujer de 53 años”, ha escrito en su canal Kiper, que ha informado además de al menos 13 hospitalizados por el ataque contra Odesa, que es el principal puerto de mar de Ucrania.

En las imágenes difundidas se puede observar a un hombre mayor llorando y gritando “mamá, mamá” sobre el cadáver de una mujer, quién murió en uno de los bombardeos rusos a Kherson. El hijo de la señora fallecida, que todavía no fue identificada, debió ser retirado del lugar por un acompañante.

Rescatistas trabajan en un edificio de apartamentos golpeado por un ataque de drones rusos, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Odesa, Ucrania 6 de abril 2026. REUTERS/Nina Liashonok
Rescatistas trabajan en un edificio de apartamentos golpeado por un ataque de drones rusos, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Odesa, Ucrania 6 de abril 2026. REUTERS/Nina Liashonok

“Cuando llegué al sexto bloque de este edificio, había una nube de polvo en el aire. Me acerqué y me dijeron que un hombre había muerto y una mujer había resultado herida”, comentó una vecina.

“Subí rápidamente a mi apartamento y empecé a marcar el número de la mujer fallecida, ya que vivía cerca, en la planta baja de un edificio. Empecé a llamar, pero la línea estaba ocupada. Finalmente, la llamada se conectó y un hombre preguntó: “¿A quién llama?”. Le dije: “Llamo a Nadya”. Y él me dijo: “La han matado”“, dijo.

Este último bombardeo ruso tuvo además como objetivo la región de Cherníguiv del norte de Ucrania. “Esta noche y hoy por la mañana el enemigo atacó infraestructuras energéticas en la región de Cherníguiv”, escribió en Telegram el gobernador, Vicacheslav Chaus. “Ha habido cuatro impactos. La mayoría de los distritos de la región están ahora sin luz”, agregó.

Un rescatista trabaja ante un edificio residencial muy dañado por un ataque ruso en Odesa, Ucrania, el lunes 6 de abril de 2026. (AP Foto/Michael Shtekel)
Un rescatista trabaja ante un edificio residencial muy dañado por un ataque ruso en Odesa, Ucrania, el lunes 6 de abril de 2026. (AP Foto/Michael Shtekel)

Rusia también ha atacado durante la noche la región de Kiev, donde las autoridades han informado de un apagón en la ciudad de Slavútich al haber alcanzado drones enemigos infraestructura energética.

Las fuerzas rusas lanzaron durante la pasada noche contra el conjunto de Ucrania un total de 141 drones de larga distancia, de los que 114 fueron neutralizados y 26 impactaron en 17 localizaciones distintas de Ucrania no especificadas por la Fuerza Aérea, según el parte del ataque ruso publicado por este componente del Ejército ucraniano.

Fragmentos de drones derribados cayeron en otros 13 lugares de Ucrania, según este recuento.

Bomberos trabajan en el lugar de un edificio de apartamentos alcanzado por un ataque de dron ruso, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en Odesa, Ucrania, en esta fotografía distribuida el 6 de abril de 2026. Servicio de prensa del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania en la región de Odesa/Distribución vía REUTERS
Bomberos trabajan en el lugar de un edificio de apartamentos alcanzado por un ataque de dron ruso, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en Odesa, Ucrania, en esta fotografía distribuida el 6 de abril de 2026. Servicio de prensa del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania en la región de Odesa/Distribución vía REUTERS

Varios drones rusos seguían sobrevolando Ucrania en el momento en que la Fuerza Aérea publicó el parte.

Condena de Zelensky

“Es un esfuerzo diario para todos, no sólo para Ucrania, porque mediante los suministros, el apoyo a nosotros y el trabajo conjunto nuestros socios también se están ayudando a ellos. Rusia no tiene intención de parar”, escribió Zelensky en sus redes sociales.

El presidente ucraniano explicó en su mensaje que los drones lanzados la pasada noche por Rusia contra Odesa provocaron daños en varios edificios residenciales, una guardería y una subestación eléctrica. Zelensky agregó que “miles de familias” se han quedado sin electricidad en esa región del sur de Ucrania por el ataque.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, observa durante una entrevista con Reuters, en medio del ataque ruso contra Ucrania, en Kiev, Ucrania, el 25 de marzo de 2026. REUTERS/Valentyn Ogirenko/Foto de archivo
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, observa durante una entrevista con Reuters, en medio del ataque ruso contra Ucrania, en Kiev, Ucrania, el 25 de marzo de 2026. REUTERS/Valentyn Ogirenko/Foto de archivo

La empresa energética DTEK ha informado de daños sustanciales en una de sus infraestructuras de la ciudad de Odesa. Según la compañía privada ucraniana, unas 16.700 familias han visto interrumpido su suministro eléctrico en la ciudad debido a los daños causados por el bombardeo.

Zelensky dijo que Rusia atacó en este último bombardeo infraestructuras energéticas también en las regiones de Cherníguiv (norte), Sumi y Járkov (noreste) y Dnipró (centro-este).

(con información de Reuters y EFE)

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