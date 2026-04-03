Sigue la purga de Xi Jinping en China: el Partido Comunista investiga a un miembro destacado del politburó

Chinese President Xi Jinping. REUTERS/Tingshu Wang

El Partido Comunista de China (PCCh) anunció este viernes que Ma Xingrui, miembro del politburó del Comité Central y hasta hace poco secretario del partido en la región autónoma de Sinkiang, está siendo investigado por “violaciones graves de la disciplina y la ley”. El caso fue difundido a través de un comunicado oficial de la agencia estatal Xinhua, que atribuye la pesquisa a la Comisión Central de Inspección Disciplinaria y la Comisión Nacional de Supervisión.

Ma Xingrui. REUTERS/Tingshu Wang

La investigación convierte a Ma en el tercer integrante del órgano de toma de decisiones de máximo nivel del partido que es objeto de una investigación en lo que va del año. Los otros dos casos recientes son los del general Zhang Youxia, vicepresidente de la Comisión Militar Central, y el jefe de Gabinete del Departamento del Estado Mayor, el general Liu Zhenli. Según el comunicado, las acusaciones previas incluyeron “pisotear y socavar el sistema de responsabilidad del presidente de la Comisión Militar Central”, en referencia a Xi Jinping, y “fomentar graves problemas políticos y de corrupción” en el Ejército.

Ma, de 66 años, es doctor en mecánica general y trabajó durante casi una década en el Instituto de Tecnología de Harbin, institución universitaria del noreste de China con estrechos vínculos con los sectores de defensa y aeroespacial. Posteriormente, Ma ingresó en la Corporación de Ciencia y Tecnología Aeroespacial de China (CASC), el principal fabricante de naves espaciales y misiles del país. En la década de 2000, supervisó importantes programas espaciales y satelitales, antes de asumir la dirección de la Administración Nacional del Espacio y la Autoridad de Energía Atómica en 2013.

Zhang Youxia. REUTERS/Tingshu Wang

La carrera administrativa de Ma incluyó también cargos como jefe del partido en Shenzhen y gobernador de la provincia de Guangdong, una de las regiones económicas más pujantes del país. En 2021, fue nombrado secretario del partido en Sinkiang, en reemplazo de Chen Quanguo, responsable de una severa campaña de seguridad contra la población uigur y otras minorías musulmanas. Observadores interpretaron la llegada de Ma como un intento de la dirección china de impulsar el desarrollo económico en la región tras la controversia internacional por la represión anterior.

Liu Zhenli. REUTERS/Florence Lo

La última aparición pública confirmada de Ma fue en el cuarto pleno del Comité Central del PCCh, celebrado a finales de octubre. Desde entonces, ha estado ausente en la cobertura oficial de varios eventos clave, incluidos los de la reciente sesión parlamentaria anual. El comunicado oficial no detalla la naturaleza exacta de las infracciones atribuidas a Ma, quien permanece como miembro nominal del politburó mientras se desarrolla la investigación.

El caso de Ma Xingrui se suma a la ofensiva anticorrupción que mantiene el PCCh en los más altos niveles de su estructura. En los últimos seis meses, tres miembros del politburó han sido investigados, lo que ha reducido el número de integrantes activos de 25 a 23. Según se informó, la Comisión Central de Control Disciplinario y la Comisión Nacional de Supervisión mantienen su labor de supervisión para “erradicar la corrupción” dentro del partido y el Estado.

(Con información de Europa Press y Reuters)