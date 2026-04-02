Dos muertos y decenas de heridos dejaron ataques aéreos rusos en distintas zonas civiles de Ucrania

Dos muertos y decenas de heridos dejaron los ataques aéreos rusos en distintas zonas civiles de Ucrania (REUTERS/Sofiia Gatilova)

Al menos dos personas murieron y decenas resultaron heridas tras una serie de ataques aéreos rusos contra zonas civiles en Ucrania, según informaron funcionarios el jueves. Los bombardeos se produjeron en el marco de negociaciones entre Moscú y Kiev para un posible intercambio de prisioneros con motivo de la Pascua ortodoxa, que este año se celebra el 12 de abril.

Entre los incidentes más graves, en la región de Kharkiv un ataque provocó un incendio en un bloque de apartamentos y dejó herida a una mujer de 61 años, según indicó Oleh Syniehubov, jefe de la administración militar regional. En la localidad de Synelnykove, en la región de Dnipropetrovsk, un bombardeo mató a una persona e hirió a una mujer y a un niño de 12 años, conforme a lo comunicado por Oleksandr Hazha. En la ciudad norteña de Cherníhiv, un ataque con misil balístico dañó las instalaciones de una empresa, provocando la muerte de una persona y lesiones a una adolescente de 17 años, según lo reportado por Dmytro Bryzhynskyi, jefe de la administración militar local.

Ucrania sufrió bombardeos en Kharkiv, Dnipropetrovsk y Cherníhiv, con incendios, muertes y daños a infraestructuras civiles. (REUTERS/Sofiia Gatilova)

En la región suroriental de Kherson, la fiscalía regional detalló que Rusia utilizó artillería, morteros y vehículos aéreos no tripulados durante los ataques del jueves. Un hombre de 42 años perdió la vida cuando un dron impactó en un vehículo civil, mientras que otras 16 personas resultaron heridas, incluyendo a un adolescente y tres agentes de policía, en distintos ataques aéreos y bombardeos de artillería. En la ciudad de Druzhkivka, ubicada en la región de Donetsk, al menos nueve personas resultaron heridas tras bombardeos rusos con bombas aéreas. El funcionario regional Vadym Filashkin informó que la ciudad “está bajo fuego enemigo constante”, y que en la jornada fueron dañados dos edificios administrativos y una vivienda particular.

Durante la noche, las fuerzas rusas lanzaron 172 drones de ataque contra Ucrania, según la fuerza aérea ucraniana, que aseguró haber derribado 147 de ellos. Un análisis de AFP reveló que en marzo Rusia disparó más drones contra Ucrania que en cualquier otro mes desde el inicio de la invasión en 2022. De acuerdo con los reportes diarios de la fuerza aérea, al menos 6.462 drones de largo alcance impactaron en territorio ucraniano el mes pasado, un incremento de casi el 28 % respecto a febrero y el segundo aumento mensual consecutivo.

El uso de drones de ataque y artillería por parte de Rusia en Kherson provocó la muerte de civiles y policías ucranianos. (REUTERS/Sofiia Gatilova)

Estos ataques se produjeron mientras ambos países trabajan en un intercambio de prisioneros. La defensora del pueblo de derechos humanos de Rusia, Tatyana Moskalkova, declaró que “hoy se está realizando mucho trabajo para preparar intercambios de prisioneros”. El jefe de gabinete del presidente ucraniano, Kyrylo Budanov, manifestó la semana pasada su esperanza de un “gran intercambio” durante la Pascua ortodoxa. Los intercambios periódicos de presos han sido uno de los pocos frutos tangibles de meses de negociaciones mediadas por Estados Unidos entre Moscú y Kiev, aunque las conversaciones no han logrado avances en cuestiones de fondo que permitan frenar la invasión rusa, iniciada hace cinco años.

Rusia disparó más drones contra Ucrania en marzo que en cualquier otro mes desde 2022, con más de 6.462 impactos. (REUTERS/Vitalii Hnidyi)

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky propuso un alto el fuego para el periodo de Pascua, pero el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que Moscú busca un acuerdo de paz duradero y no una tregua temporal. El año pasado, el presidente ruso Vladímir Putin declaró unilateralmente un alto el fuego de 30 horas con motivo de la Pascua, pero ambas partes se acusaron mutuamente de violarlo.

Mientras continúan los ataques y aumentan los daños sobre la población civil, la falta de avances en las negociaciones de paz mantiene la incertidumbre sobre el futuro del conflicto entre Rusia y Ucrania.