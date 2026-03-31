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El presidente de Irán aseguró que el régimen busca terminar la guerra pero reclamó “garantías”

Masud Pezeshkian afirmó que su país posee la “voluntad” necesaria para poner fin a la guerra con Israel y Estados Unidos “siempre y cuando se cumplan las condiciones esenciales, especialmente las garantías requeridas para evitar que se repita la agresión”

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El presidente iraní, Masud Pezeshkian. Europa Press
El presidente iraní, Masud Pezeshkian. Europa Press

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, afirmó que su país posee la “voluntad” necesaria para poner fin a la guerra con Estados Unidos e Israel, pero exigió garantías para evitar que el conflicto vuelva a estallar. Durante una conversación telefónica con el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, Pezeshkian subrayó que “tenemos la voluntad necesaria para poner fin a este conflicto, siempre y cuando se cumplan las condiciones esenciales, especialmente las garantías requeridas para evitar que se repita la agresión”.

El mandatario detalló que entre las exigencias de la República Islámica para un alto el fuego se encuentran el cese de la “agresión”, el pago de compensaciones financieras y una definición clara de responsabilidades, así como la suspensión total de la ofensiva israeloestadounidense.

El conflicto se intensificó desde el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel atacaron Irán, a lo que Teherán respondió con bombardeos contra intereses estadounidenses e israelíes en países vecinos del Golfo. Las hostilidades han implicado también a Líbano e Irak, arrastrados por la escalada de violencia. La situación de inestabilidad regional ha tenido repercusiones inmediatas en los mercados internacionales y ha generado preocupación por el riesgo de una extensión del conflicto.

En paralelo, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, declaró que los últimos ataques estadounidenses e israelíes alcanzaron instalaciones farmacéuticas, afectando a empresas que elaboran medicamentos vitales. Según el portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmaeil Baqaei, estos bombardeos forman parte de una campaña de sanciones “criminales” que “han privado durante mucho tiempo a los iraníes de medicinas que salvan vidas”. Baqaei calificó los ataques como “crimen de guerra y crimen contra la humanidad”. En una publicación en X, Baqaei advirtió que quienes intenten desviar la atención pública “obsesionándose con el precio del petróleo y los alimentos deberían tener cuidado de no volverse cómplices de estas atrocidades”.

Abbas Araghchi confirmó a Al Jazeera que han existido intercambios de mensajes con Estados Unidos, tanto de forma directa como a través de países amigos en la región. Sin embargo, aclaró que eso no implica negociaciones formales con Washington. “Recibo mensajes de Witkoff directamente, como antes, y esto no significa que estemos negociando”, afirmó Araghchi, en referencia al enviado especial estadounidense para Oriente Medio, Steve Witkoff. El ministro añadió que todos los mensajes pasan por el Ministerio de Exteriores o agencias de seguridad, y que Irán no ha respondido al plan de 15 puntos propuesto por Estados Unidos, ni ha presentado propuestas alternativas.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi. Europa Press
El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi. Europa Press

Durante la entrevista con Al Jazeera, Araghchi insistió en que Irán solo aceptaría el cese de hostilidades en toda la región, no una simple pausa. Reiteró que el objetivo iraní no es un alto el fuego temporal, sino un final completo de la guerra. Esta posición responde a la demanda de garantías firmes para prevenir futuros ataques, punto central en la postura de Teherán.

El contexto internacional permanece tenso tras los recientes ataques aéreos que afectaron ciudades como Isfahán y Teherán, donde se activaron las defensas antiaéreas tras una serie de explosiones. Las autoridades iraníes denunciaron también daños en un centro religioso chií en Zanján y en una planta de producción de medicamentos oncológicos y anestésicos, aunque estos datos no pudieron ser verificados de forma independiente por AFP.

Columnas de humo en Sanandaj, provincia de Kurdistán, Irán, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel e Irán. Redes sociales/vía REUTERS
Columnas de humo en Sanandaj, provincia de Kurdistán, Irán, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel e Irán. Redes sociales/vía REUTERS

La Guardia Revolucionaria iraní advirtió que retaliaría contra compañías tecnológicas estadounidenses como Google, Meta y Apple en caso de nuevos asesinatos selectivos de líderes iraníes, ampliando la lista de objetivos a empresas como Intel, Tesla y Palantir. Estados Unidos, por su parte, amenazó con destruir infraestructuras estratégicas iraníes si no se alcanza un acuerdo, incluyendo pozos petrolíferos, la terminal de exportación de Kharg Island y plantas desalinizadoras de agua.

En suma, Irán mantiene una postura de disposición a terminar la guerra, pero condiciona cualquier acuerdo a la obtención de garantías sólidas para evitar la repetición de hostilidades, rechaza negociaciones directas en este momento y denuncia la afectación a infraestructuras civiles y farmacéuticas como parte de una política de presión que considera ilegal.

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