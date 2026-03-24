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Las Fuerzas de Defensa de Israel abatieron a ocho terroristas, destruyeron un arsenal y tomaron control del sur del Líbano

Las autoridades militares confirmaron que varias incursiones recientes han tenido como objetivo posiciones armadas, almacenes y cruces estratégicos utilizados por grupos hostiles, con la finalidad de reforzar el control sobre la zona fronteriza

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Las FDI abatieron a ocho terroristas y destruyeron arsenal en el operativo de Golani en el sur del Líbano

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) abatieron a ocho combatientes y destruyeron un arsenal en una operación de la unidad Golani en el sur del Líbano, como parte de las acciones para ampliar la zona de seguridad avanzada en la frontera norte, informó el ejército israelí este martes. La intervención incluyó la localización y destrucción de un pozo subterráneo utilizado por los milicianos, donde se hallaron decenas de armas, entre ellas cohetes antitanque, fusiles Kalashnikov, ametralladoras y granadas.

Durante la redada, las fuerzas bajo el mando de la 36ª División de los Altos del Golán identificaron y enfrentaron a varios individuos armados en diferentes puntos de la zona. Entre los fallecidos figura un integrante de la unidad Fuerza Radwan, especializada en francotiradores. El operativo terrestre contó con apoyo aéreo y la potencia de fuego de la brigada.

Entre los abatidos, se encuentra
Entre los abatidos, se encuentra un integrante de la unidad Fuerza Radwan, especializada en francotiradores, durante el enfrentamiento en el sur del Líbano.

El ejército israelí infomró este martes que realizó ataques nocturnos contra cuarteles generales del grupo terrorista Hezbollah en Beirut y el sur del Líbano, destruyendo también un cruce estratégico sobre el río Litani usado para el traslado de arsenal. Según el comunicado militar, en la capital libanesa, los objetivos incluyeron la sede de la unidad Fuerza Radwan y el cuartel de inteligencia de Hezbollah, además de una emisora de televisión identificada como base operativa.

La unidad Golani localizó y
La unidad Golani localizó y destruyó un pozo subterráneo con decenas de cohetes antitanque, fusiles y granadas cerca de la frontera norte.

En la localidad de A-Tiri, las FDI atacaron un cuartel de Hezbollah situado en la estación de radio Noor, mientras había integrantes del grupo en el interior. Según el ejército, el grupo terrorista chiita opera de forma sistemática desde infraestructura civil en el Líbano y continuará actuando con firmeza contra la organización, a la que vincula con el régimen iraní.

El sur bajo control israelí

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, anunció la creación de una zona de seguridad en el sur del Líbano hasta el río Litani, con el objetivo de eliminar la amenaza de Hezbollah. Katz afirmó que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) mantendrán su presencia militar en la zona hasta que se garantice la seguridad de los habitantes del norte de Israel. El anuncio se realizó tras una reunión con el jefe del Estado Mayor de las FDI, Eyal Zamir, y altos mandos militares.

La decisión implica el desplazamiento
La decisión implica el desplazamiento forzado de miles de civiles libaneses y la prohibición de su retorno mientras persista la amenaza de Hezbollah (REUTERS/ Stringer)

Katz explicó que las FDI continuarán operando en el Líbano contra Hezbollah y que los residentes desplazados del sur del Líbano no podrán regresar al área al sur del Litani hasta que no exista amenaza para el norte de Israel. El ministro reafirmó el control israelí sobre la franja comprendida entre la Línea Azul —frontera de facto— y el río Litani, donde se concentra la operación militar y la infraestructura de Hezbollah.

infografia

La ONU considera esta región una zona desmilitarizada, con presencia permitida solo para la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (FINUL) y el Ejército libanés.

La decisión implica el desplazamiento forzado de la población civil libanesa que residía en la región. Katz remarcó que no se permitirá el retorno de civiles mientras haya presencia de Hezbollah o amenazas de misiles. Las FDI han destruido todos los puentes sobre el río Litani utilizados por Hezbollah para mover efectivos y armas, y controlan los restantes para limitar la movilidad y el aprovisionamiento del grupo armado.

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