El gobierno ucraniano intensifica la cooperación con países de Medio Orientepara contrarrestar drones iraníes

El presidente Zelenski informó que 228 expertos ucranianos están desplegados en la región para proteger infraestructuras críticas y civiles. (REUTERS/Thomas Peter)

Funcionarios ucranianos colaboran con cinco países de Oriente Medio y el Golfo para contrarrestar ataques con drones iraníes, mientras Estados Unidos y naciones europeas también han solicitado apoyo, afirmó el presidente Volodímir Zelensky el viernes.

Zelensky indicó que Ucrania evalúa su posible participación en la restauración de la seguridad en el Estrecho de Ormuz ante el conflicto con Irán. El país se ha convertido en uno de los principales productores de interceptores de drones de bajo costo y eficacia comprobada en combate, elementos cruciales en la defensa frente a la invasión rusa iniciada hace más de cuatro años.

“Ya trabajamos con cinco países para contrarrestar los drones ‘Shahed’ de Irán: hemos brindado evaluaciones y ayudamos a construir un sistema de defensa”, comunicó Zelensky en X. Según el mandatario, 228 expertos ucranianos están desplegados actualmente en la región y colaboran en la protección de infraestructuras críticas y civiles.

Ucrania colabora con cinco países de Oriente Medio y el Golfo para contrarrestar ataques con drones iraníes tipo Shahed. (REUTERS/Sofiia Gatilova)

Rustem Umerov, jefe del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania, lideró una delegación en Oriente Medio y el Golfo esta semana. Umerov informó en Telegram que especialistas militares ucranianos operan actualmente en Emiratos árabes Unidos, Arabia Saudita, Catar, Kuwait y Jordania, y que se exploran pasos para ampliar esa cooperación a largo plazo.

La asistencia ucraniana ha incluido el despliegue de unidades interceptores para proteger infraestructura esencial y civil. Además, Ucrania estudia extender esa protección a otros países de la región.

Estados Unidos ha solicitado apoyo técnico para su personal militar en dos zonas de la región. Zelensky señaló que Kyiv revisa también peticiones de socios europeos con fuerzas desplegadas en Oriente Medio y el Golfo. Ucrania propuso a Washington hace un año un acuerdo que incluiría drones interceptores, navales y de largo alcance.

Especialistas militares ucranianos operan activamente en Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Catar, Kuwait y Jordania.

El conflicto iniciado el 28 de febrero con ataques israelíes y estadounidenses sobre Irán ha desviado la atención internacional sobre la guerra en Ucrania. Ucrania teme recibir menos misiles de defensa avanzada debido a que el conflicto en Irán consume las reservas occidentales, mientras Rusia aprovecha una exención temporal de sanciones petroleras estadounidenses, lo que supone un ingreso adicional.

Zelensky afirmó que las fuerzas ucranianas han frustrado una ofensiva rusa prevista para comienzos de primavera, aunque el presidente ruso Vladímir Putin mantiene la presión militar y controla casi el 20% del territorio ucraniano.

Las conversaciones trilaterales entre Ucrania, Estados Unidos y Rusia están suspendidas desde que el conflicto con Irán domina la agenda internacional. Zelensky envió una delegación oficial a Washington para reactivar las negociaciones y garantizar que la Casa Blanca permita a otros países de la OTAN adquirir armamento estadounidense para Ucrania. Moscú señaló que espera que la pausa en las conversaciones sea temporal.

(Con información de AP)