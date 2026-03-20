Mundo

El monasterio que oculta en su interior la puerta más angosta del mundo

En el Monasterio de Alcobaça, una estructura gótica declarada Patrimonio de la Humanidad, una puerta singular revela el rigor de las antiguas normas monásticas: su reducido ancho fue clave para controlar la dieta y la rutina diaria de los religiosos, fusionando arquitectura y disciplina en pleno corazón de Portugal

Guardar
La puerta más angosta del
La puerta más angosta del mundo, con solo 32 centímetros de ancho, se encuentra en el Monasterio de Alcobaça, Portugal (Captura/YouTube)

En el corazón de Portugal, a poco más de 100 kilómetros al norte de Lisboa, el Monasterio de Alcobaça atrae cada año a miles de visitantes por su historia y arquitectura medieval. No obstante, en su recinto se halla una particularidad arquitectónica: la puerta más angosta del mundo. Este acceso, de 32 centímetros de ancho por dos metros de alto, fue diseñado como único ingreso a la cocina, en respuesta a estrictas reglas monásticas que regulaban la vida en la Europa de hace siglos.

Según el Instituto Portugués de Patrimonio Arquitectónico, organismo estatal de protección patrimonial, la construcción fue ordenada por el abad hace aproximadamente 300 años, cuando la comunidad de monjes comenzó a enfrentar problemas de sobrepeso.

Fundado en 1178 y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el Monasterio de Alcobaça es conocido por su nave gótica y su papel en la historia religiosa de Portugal. Sin embargo, entre sus detalles menos visibles, la puerta angosta se impone como símbolo de disciplina y control en la vida monástica, integrando funcionalidad arquitectónica y normativas alimenticias de la época.

La razón detrás de la puerta más angosta del mundo

El Monasterio de Alcobaça, declarado
El Monasterio de Alcobaça, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, atrae más de 400.000 visitantes anuales según el Ministerio de Cultura portugués (Wikipedia)

La decisión de construir una puerta de 32 centímetros de ancho no fue un error de diseño ni resultado de la casualidad. Documentos históricos y especialistas en arquitectura religiosa del Centro de Estudios Medievales de la Universidad de Coímbra, centro académico de referencia en historia medieval portuguesa, indican que la motivación surgió ante el recurrente problema del exceso de peso entre los monjes. La cocina del monasterio, reconocida en el siglo XVIII por la calidad y abundancia de sus platos, favorecía hábitos alimenticios poco conciliables con la austeridad que dictaba la orden cisterciense.

El abad, preocupado por esta tendencia, dispuso que un acceso extremadamente estrecho fuera la única vía a la cocina, de modo que solo los monjes con una constitución física adecuada pudieran acceder y comer allí. De esa forma, la arquitectura se convirtió en un mecanismo de control social dirigido a evitar la gula. El historiador Fernando Santos, autor de varios estudios sobre la vida monástica en Portugal, lo explicó: “El diseño de la puerta respondía a una lógica disciplinaria; la arquitectura se utilizó como mecanismo de control social”.

El acceso, fabricado con la madera original y ubicado en el claustro norte, todavía puede observarse durante el recorrido turístico del monasterio. Guías locales suelen invitar a los visitantes a intentarlo, ilustrando la rigurosidad del antiguo reglamento. La guía turística Carla Pereira señaló: “Ningún adulto de complexión promedio puede pasar; era un filtro físico y simbólico”.

La cocina medieval y el ingenio de los monjes

La cocina del Monasterio de Alcobaça figuró durante siglos entre las más avanzadas de la región. De acuerdo a registros históricos del Archivo Nacional de Torre do Tombo, principal archivo histórico de Portugal, la cocina contaba con un canal artificial que desviaba el curso del río Alcoa hacia el interior del edificio, permitiendo a los monjes pescar sin abandonar el monasterio. Este sistema garantizaba la disponibilidad de pescado fresco.

Actualmente, el Monasterio de Alcobaça
Actualmente, el Monasterio de Alcobaça es un destino destacado para quienes buscan conocer la historia y la cultura portuguesa (Wikipedia)

Además de religiosos, los monjes eran agricultores y cocineros expertos. Cultivaban sus propios ingredientes y elaboraron recetas que se incorporaron al patrimonio culinario portugués. La investigadora Ana Moura, del Instituto Europeo de Historia Alimentaria, lo describe: “La cocina de Alcobaça era un laboratorio de sabores y técnicas medievales. Los monjes fueron pioneros en el uso de recursos hidráulicos para la alimentación”.

Pese a la abundancia, las normas imponían limitaciones: solo se podía comer en la cocina y el acceso estaba restringido por la puerta angosta. Aunque este mecanismo pueda resultar extremo en la actualidad,

formaba parte de la disciplina y la salud en la vida monástica.

De símbolo disciplinario a atractivo turístico

Con la secularización de las órdenes religiosas en Portugal durante el siglo XIX, las reglas que condicionaban el acceso a la cocina y la alimentación fueron abolidas. La puerta, sin embargo, se conservó como testimonio histórico y hoy es uno de los puntos más fotografiados por turistas que visitan el monasterio.

Actualmente, el Monasterio de Alcobaça es un destino destacado para quienes buscan conocer la historia y la cultura portuguesa. Según datos del Ministerio de Cultura de Portugal, autoridad cultural oficial, más de 400.000 visitantes recorrieron sus instalaciones en 2025, una cifra que constituye un nuevo récord impulsado por campañas de promoción internacional y la creciente popularidad de su patrimonio arquitectónico. La puerta más angosta del mundo es parte central de las narraciones de guías y de los desafíos propuestos a los visitantes. Su relevancia no radica solo en sus dimensiones, sino en la manera en que expone la conexión entre arquitectura y reglamentos de la época.

El Monasterio de Alcobaça, junto con los de Batalha y Tomar, conforma el circuito de monumentos cistercienses más relevantes de Europa. Su arquitectura gótica, las tumbas reales y sus leyendas de amor y disciplina lo transforman en un punto de interés para los entusiastas de la historia medieval.

Temas Relacionados

Monasterio de AlcobaçaPortugalPatrimonio CulturalArquitectura HistóricaNewsroom BUE

Últimas Noticias

Putin manda al psicólogo a las mujeres que no quieren tener hijos

Un cuestionario recién actualizado por el Ministerio de Salud pregunta a las rusas cuántos niños desean, y ante la eventual respuesta “cero” recomienda atención clínica. Para los hombres, el trato es diferente

Putin manda al psicólogo a

Un iraní fue arrestado tras intentar ingresar a una base naval nuclear en el Reino Unido

Las autoridades británicas detuvieron a un hombre y a una mujer cuando intentaron acceder sin permiso al complejo militar de Faslane donde se resguardan submarinos nucleares, en un contexto de medidas de seguridad reforzadas

Un iraní fue arrestado tras

Estados Unidos prohíbe a Cuba importar petróleo ruso mientras dos buques fantasma se dirigen a la isla

La medida, anunciada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, busca dificultar el acceso a hidrocarburos en la isla caribeña, mientras barcos cisterna rusos con carga energética se aproximan a sus costas en medio de una crisis aguda

Estados Unidos prohíbe a Cuba

Israel abatió al general Ali Mohammad Naini, vocero de la Guardia Revolucionaria iraní

Las Fuerzas de Defensa lo señalaron como el principal distribuidor de propaganda de la rama más poderosa de las fuerzas armadas de Irán

Israel abatió al general Ali

Las impactantes fotos de un misil iraní dentro de una vivienda en la ciudad israelí de Rehovot

El incidente, que no provocó víctimas, dejó imágenes que muestran un pedazo del proyectil dentro de la sala de estar de un inmueble

Las impactantes fotos de un
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 20 de marzo: continúa cerrada la circulación en República de Cuba, alcaldía Cuauhtémoc

España pierde 7,5 millones de gorriones comunes en el último cuarto de siglo: ¿por qué tiene que importarnos esto a los humanos?

Todos los detalles del primer encuentro de Felipe y Letizia con el Papa León XIV en el Vaticano: del privilegio de la reina al intercambio de los regalos

El árbol que “se multiplica solo”: este es el gigante colombiano en Sucre que sorprende por su tamaño y así puede visitarlo

Oncólogos aconsejan sobre los errores que no debes cometer al usar tu microondas

INFOBAE AMÉRICA
AESAN y EROSKI, de acuerdo

AESAN y EROSKI, de acuerdo en regular la publicidad de alimentos no saludables para prevenir la obesidad infantil

Elon Musk anuncia una "importante" actualización para el algoritmo de IA de X, que llegará la próxima semana

Luis de la Fuente: "Era el momento de tener a estos cuatro grandes porteros"

Air Europa acompaña a Shakira en los conciertos de su residencia europea en Madrid los días 25, 26 y 27 de septiembre

Iñárritu presenta en Bilbao la gira internacional de Carne y Arena, una instalación inmersiva para "sentir" la migración

ENTRETENIMIENTO

Demi Moore publicó imágenes inéditas

Demi Moore publicó imágenes inéditas de Bruce Willis con su nieta en la celebración de su cumpleaños 71

Maya Hawke explicó por qué se sumó a Los Juegos del Hambre tras el final de Stranger Things

Sam Rockwell y John Malkovich lideran el estreno global de “Wild Horse Nine” con su primer tráiler oficial

Tom Cruise interrumpió el rodaje de la nueva película de ‘Star Wars’ según Ryan Gosling: “Bajó en helicóptero, cogió una cámara y se puso a filmar”

Uno por uno: quiénes son los villanos que enfrentará Spider-Man en “Brand New Day”