Mundo

El hallazgo de una figura de bronce en Mallorca impulsa el interés arqueológico

Un objeto con forma de toro, encontrado por un senderista cerca de Costitx, ha sido remitido al museo arqueológico local, donde especialistas exploran la edad, procedencia y contexto cultural de la pieza

Guardar
Un senderista descubre una figura
Un senderista descubre una figura de toro de bronce en la sierra de Mallorca cerca de Costitx, revitalizando el interés arqueológico en la isla

Un paseo por la sierra de Mallorca terminó con un hallazgo inesperado cuando un senderista localizó una pequeña figura de bronce con forma de toro cerca de Costitx, en la isla española. El caminante encontró el objeto de manera fortuita y, cumpliendo con el protocolo legal, notificó de inmediato a las autoridades patrimoniales para asegurar su preservación. La pieza fue entregada al Museo Arqueológico de Mallorca, el principal recinto público de arqueología de la isla, hecho que ha llamado la atención por la rareza y la antigüedad del artefacto.

La información fue confirmada por la revista científica Popular Science, que señaló que el hallazgo tuvo lugar en una zona reconocida por su valor arqueológico. Esto ha generado un creciente interés entre especialistas y medios sobre el objeto y la región donde fue encontrado.

Características y datación del artefacto tauriforme

Los expertos que examinaron la figura informaron que se trata de un toro de bronce de unos 3,2 centímetros de largo,1,7 centímetros de alto y 2,9 centímetros de ancho. El estilo y la técnica de manufactura apuntan a que el objeto corresponde a la Edad del Bronce, con una antigüedad estimada de entre 2.700 y 3.500. El artefacto presenta detalles propios de una representación taurina, como cuernos prominentes y un cuerpo macizo, características vinculadas al arte de ese periodo.

La pieza fue trasladada al Museo Arqueológico de Mallorca para su estudio minucioso. Allí, especialistas en metalurgia y arqueología están realizando análisis para establecer su composición exacta y confirmar la datación sugerida. Los primeros resultados refuerzan la autenticidad y el valor patrimonial del hallazgo.

El artefacto, de unos diez
El artefacto, de unos diez centímetros y manufacturado durante la Edad del Bronce, tiene una antigüedad estimada de hasta 3.500 años

Contexto cultural: el valor simbólico del toro en la prehistoria mediterránea

La figura hallada en Mallorca adquiere relevancia cultural en el marco de la prehistoria mediterránea. El toro ocupaba un lugar preponderante en las creencias y rituales de diversas civilizaciones de la región, incluidas las culturas talayóticas de las Islas Baleares. Esta clase de representaciones, vinculadas a prácticas religiosas o ceremoniales, asociaban al toro con la fuerza, la fertilidad y la protección.

Se han encontrado figuras similares en otras regiones del Mediterráneo, como Creta o la península ibérica, lo que verifica que la iconografía taurina era compartida entre distintos pueblos. En el caso de Mallorca, este descubrimiento respalda la existencia de una sociedad que atribuía al toro un valor especial y un claro simbolismo.

Relevancia arqueológica y antecedentes de hallazgos similares en Mallorca

Mallorca tiene un registro arqueológico rico en figuras taurinas. En años anteriores se recuperaron otras estatuillas y elementos decorativos con forma de toro; este nuevo objeto sobresale por su buen estado de conservación y porque fue localizado en un entorno natural, fuera de excavaciones programadas.

La ubicación de la figura, en las cercanías de Costitx, remite a otros hallazgos destacados en la isla, como los Toros de Costitx, figuras semejantes estudiadas desde el siglo XIX. Este último ejemplar amplía el conocimiento sobre la distribución y el uso de este tipo de objetos en la cultura local durante la Edad del Bronce.

Hallazgos similares en Creta y
Hallazgos similares en Creta y la península ibérica confirman la difusión de la iconografía taurina en culturas mediterráneas antiguas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Futuro del artefacto: destino y análisis del hallazgo

El toro de bronce permanecerá bajo custodia del Museo Arqueológico de Mallorca, donde continuará siendo objeto de estudios técnicos y trabajos de conservación preventiva. Los especialistas profundizarán en su origen, técnica de fabricación y posible uso en la sociedad prehistórica mallorquina.

Finalizados los análisis y la documentación, se prevé que el artefacto se exhiba como parte de la colección permanente del museo. El hallazgo será insumo para nuevas investigaciones y debates sobre la presencia y el significado del toro en las culturas de la prehistoria de las Islas Baleares.

El interés generado por esta escultura ha impulsado la colaboración entre instituciones académicas y museos europeos, que buscan comparar este ejemplar con otros hallazgos similares en el Mediterráneo. El análisis interdisciplinario permitirá contextualizar la pieza dentro de los intercambios culturales y tecnológicos de la época, y podría arrojar luz sobre las rutas y conexiones entre las comunidades prehistóricas de la región.

Temas Relacionados

MallorcaEdad del BronceMagazinesNewsroom BUE

Últimas Noticias

Quién era Ismail Khatib, el hombre clave detrás de la represión y el terror del régimen de Irán

Designado por el ex ayatolá, Alí Khamnei, consolidó el control estatal mediante vigilancia masiva y acciones letales contra manifestantes y adversarios internacionales. Fue el implacable arquitecto de persecuciones, orquestó crímenes de Estado y campañas de terror contra civiles

Quién era Ismail Khatib, el

Israel y EEUU atacaron el mayor campo de gas del mundo en el sur de Irán

Las fuerzas aliadas golpearon South Pars, columna vertebral del suministro energético iraní. Los equipos de emergencia combaten el incendio en la Zona Económica de Asaluyeh

Israel y EEUU atacaron el

Israel está cazando uno por uno a los miembros de la cúpula del régimen iraní: cómo lo hace y quién lo ayuda

Las últimas ofensivas de Israel han intensificado la presión sobre la estructura estatal de Irán, restringiendo la operatividad de las fuerzas de seguridad y forzando a oficiales a refugios improvisados, mientras crece la colaboración de residentes locales

Israel está cazando uno por

Así quedó la zona donde cayeron las bombas racimo de Irán que mataron a dos personas en el centro de Israel

Teherán atacó Tel Aviv con misiles equipados con ojivas preparadas para causar la mayor cantidad de bajas posible en un bombardeo contra civiles como represalia por el asesinato de Larijani

Así quedó la zona donde

Israel anunció que abatió a Ismail Khatib, jefe de la Inteligencia de Irán

El ministro de Defensa precisó que la operación incluyó múltiples bombardeos a instalaciones consideradas esenciales para la infraestructura militar y de seguridad del régimen

Israel anunció que abatió a
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Los dentistas coinciden en que

Los dentistas coinciden en que los dientes pueden estar afectando a la calidad del sueño

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 18 de marzo: afectada la circulación por cierre en Av. Marina Nacional por la Torre de Pemex

Mafe Carrascal denunció posible trata de personas y explotación laboral de colombianos en Polonia: “Llamado urgente a Cancillería y Fiscalía”

“¿Por qué la gente que menos sabe es la que habla con más seguridad?”: una divulgadora explica el efecto Dunning-Kruger

Pensión Mujeres Bienestar 2026: qué beneficiarias cobran hoy miércoles 18 de marzo

INFOBAE AMÉRICA
Abdelkabir Adqar (Getafe), sancionado con

Abdelkabir Adqar (Getafe), sancionado con dos partidos por su acción sobre Alekander Sorloth

Los Oscar firman su peor dato de audiencia desde 2022, pero se disparan en redes sociales

La Junta nombra a Jaime Mora como comisionado para víctimas de Adamuz y respalda la manifestación del viernes

García defiende que el derecho a la salud "no depende del origen" frente a las críticas de Vox a la sanidad universal

Tren de Amtrak choca con camión de 18 ruedas en EEUU con más de 100 personas a bordo

ENTRETENIMIENTO

El Oscar más especial de

El Oscar más especial de Sean Penn: una estatuilla forjada en Ucrania

Regé-Jean Page se refirió a su posible aparición en la nueva temprorada de Bridgerton

Primer tráiler de “Spider-Man: Brand New Day” con Tom Holland de vuelta como el Hombre Araña

Patrick Dempsey regresa a la televisión con un personaje atípico: un asesino a sueldo con Alzheimer

La nueva película de Pinocho promete magia y aventura para toda la familia