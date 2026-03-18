El hallazgo de una figura de bronce en Mallorca impulsa el interés arqueológico

Un senderista descubre una figura de toro de bronce en la sierra de Mallorca cerca de Costitx, revitalizando el interés arqueológico en la isla

Un paseo por la sierra de Mallorca terminó con un hallazgo inesperado cuando un senderista localizó una pequeña figura de bronce con forma de toro cerca de Costitx, en la isla española. El caminante encontró el objeto de manera fortuita y, cumpliendo con el protocolo legal, notificó de inmediato a las autoridades patrimoniales para asegurar su preservación. La pieza fue entregada al Museo Arqueológico de Mallorca, el principal recinto público de arqueología de la isla, hecho que ha llamado la atención por la rareza y la antigüedad del artefacto.

La información fue confirmada por la revista científica Popular Science, que señaló que el hallazgo tuvo lugar en una zona reconocida por su valor arqueológico. Esto ha generado un creciente interés entre especialistas y medios sobre el objeto y la región donde fue encontrado.

Características y datación del artefacto tauriforme

Los expertos que examinaron la figura informaron que se trata de un toro de bronce de unos 3,2 centímetros de largo,1,7 centímetros de alto y 2,9 centímetros de ancho. El estilo y la técnica de manufactura apuntan a que el objeto corresponde a la Edad del Bronce, con una antigüedad estimada de entre 2.700 y 3.500. El artefacto presenta detalles propios de una representación taurina, como cuernos prominentes y un cuerpo macizo, características vinculadas al arte de ese periodo.

La pieza fue trasladada al Museo Arqueológico de Mallorca para su estudio minucioso. Allí, especialistas en metalurgia y arqueología están realizando análisis para establecer su composición exacta y confirmar la datación sugerida. Los primeros resultados refuerzan la autenticidad y el valor patrimonial del hallazgo.

El artefacto, de unos diez centímetros y manufacturado durante la Edad del Bronce, tiene una antigüedad estimada de hasta 3.500 años

Contexto cultural: el valor simbólico del toro en la prehistoria mediterránea

La figura hallada en Mallorca adquiere relevancia cultural en el marco de la prehistoria mediterránea. El toro ocupaba un lugar preponderante en las creencias y rituales de diversas civilizaciones de la región, incluidas las culturas talayóticas de las Islas Baleares. Esta clase de representaciones, vinculadas a prácticas religiosas o ceremoniales, asociaban al toro con la fuerza, la fertilidad y la protección.

Se han encontrado figuras similares en otras regiones del Mediterráneo, como Creta o la península ibérica, lo que verifica que la iconografía taurina era compartida entre distintos pueblos. En el caso de Mallorca, este descubrimiento respalda la existencia de una sociedad que atribuía al toro un valor especial y un claro simbolismo.

Relevancia arqueológica y antecedentes de hallazgos similares en Mallorca

Mallorca tiene un registro arqueológico rico en figuras taurinas. En años anteriores se recuperaron otras estatuillas y elementos decorativos con forma de toro; este nuevo objeto sobresale por su buen estado de conservación y porque fue localizado en un entorno natural, fuera de excavaciones programadas.

La ubicación de la figura, en las cercanías de Costitx, remite a otros hallazgos destacados en la isla, como los Toros de Costitx, figuras semejantes estudiadas desde el siglo XIX. Este último ejemplar amplía el conocimiento sobre la distribución y el uso de este tipo de objetos en la cultura local durante la Edad del Bronce.

Hallazgos similares en Creta y la península ibérica confirman la difusión de la iconografía taurina en culturas mediterráneas antiguas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Futuro del artefacto: destino y análisis del hallazgo

El toro de bronce permanecerá bajo custodia del Museo Arqueológico de Mallorca, donde continuará siendo objeto de estudios técnicos y trabajos de conservación preventiva. Los especialistas profundizarán en su origen, técnica de fabricación y posible uso en la sociedad prehistórica mallorquina.

Finalizados los análisis y la documentación, se prevé que el artefacto se exhiba como parte de la colección permanente del museo. El hallazgo será insumo para nuevas investigaciones y debates sobre la presencia y el significado del toro en las culturas de la prehistoria de las Islas Baleares.

El interés generado por esta escultura ha impulsado la colaboración entre instituciones académicas y museos europeos, que buscan comparar este ejemplar con otros hallazgos similares en el Mediterráneo. El análisis interdisciplinario permitirá contextualizar la pieza dentro de los intercambios culturales y tecnológicos de la época, y podría arrojar luz sobre las rutas y conexiones entre las comunidades prehistóricas de la región.