Así quedó la zona donde cayeron las bombas racimo de Irán que mataron a dos personas en el centro de Israel

Un dron muestra coches quemados y escombros en el centro de Israel

Este miércoles, trabajadores retiraron vehículos dañados y escombros del lugar del ataque en Holon, cerca de Tel Aviv, tras los ataques nocturnos perpetrados por Irán con ojivas de racimo.

El régimen atacó Tel Aviv con misiles en represalia por el asesinato de Larijani a manos de Israel, según informó la televisión estatal iraní.

Un comunicado del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, leído en la televisión estatal, indicó que entre las armas utilizadas se encontraban los misiles Khorramshahr 4 y Qadr, ambos con múltiples ojivas.

La Guardia Revolucionaria reivindica ataques en Tel Aviv como represalia por la muerte de Alí Lariyani

Las autoridades israelíes informaron que los ataques causaron la muerte de dos personas en un barrio cercano a la densamente poblada Tel Aviv, donde también se ubican importantes instalaciones militares.

Israel ha declarado que Irán ha utilizado repetidamente ojivas de racimo, las cuales se dispersan en el aire en múltiples explosivos más pequeños y se extienden sobre una amplia zona, lo que dificulta su interceptación.

De acuerdo con un comunicado del Ejército iraní, recogido por la agencia de noticias Fars, se lanzó esta mañana “una oleada de ataques con drones” que tuvieron como objetivo “la ubicación de los aviones de reabastecimiento estratégico” del Ejército israelí en el aeropuerto Ben Burión, en Tel Aviv.

La misma fuente aseguró que en el aeropuerto están estacionados aviones de combate y aviones cisterna israelíes y “desempeñan un papel clave en la agresión directa y el apoyo a los ataques aéreos contra nuestro país”.

“Los ataques de represalia contra el enemigo sionista estadounidense continuarán con toda su fuerza”, añadió.

Las víctimas de Ramat Gan son los primeros fallecidos por los ataques iraníes desde el pasado 9 de marzo y que elevan a 14 el total de muertos en territorio israelí en la actual guerra contra el país persa.

Daños en una vivienda provocados por intercepciones y metralla de un misil iraní de racimo en Rishon Le Tzion, sur de Tel aviv, Israel . EFE/ Cuerpo de Bomberos de Israel

El ministro israelí de Defensa, Israel Kazt, informó este miércoles la eliminación del ministro de Inteligencia iraní, Ismail Jatib, en un bombardeo anoche. Las autoridades iraníes aún no han corroborado su muerte.

Este anuncio se produce tras la confirmación ayer por Irán de la muerte de Lariyani y Soleimani, ambos también en bombardeos israelíes. Los funerales de ambos responsables comenzaron este miércoles en la capital iraní.

(Con información de Reuters y EFE)