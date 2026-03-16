Mundo

Las Fuerzas de Defensa de Israel abatieron a terroristas de Hezbollah en una operación en el sur de Líbano

Efectivos israelíes llevaron a cabo incursiones con apoyo aéreo sobre posiciones identificadas como hostiles mientras, en paralelo, incautaron material bélico en instalaciones utilizadas por el grupo libanés

Guardar
Las Fuerzas de Defensa de Israel eliminaron a terroristas y localizaron un alijo de armas perteneciente a terroristas de Hezbollah

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron la eliminación de combatientes y el hallazgo de un arsenal perteneciente a Hezbollah durante una operación en el sur de Líbano, en el marco de su misión de defensa avanzada. Según un comunicado difundido en la red social X, la operación incluyó ataques aéreos y registros terrestres realizados por la División 91 contra posiciones identificadas como parte de la infraestructura militar de la organización.

De acuerdo con el comunicado, la Fuerza Aérea de Israel atacó una estructura militar de Hezbollah donde se detectó actividad de sus integrantes. Posteriormente, fuerzas de seguridad israelíes ingresaron al edificio y localizaron un alijo con numerosas armas, entre ellas decenas de cohetes, artefactos explosivos y otras armas. Además, las FDI reportaron la neutralización de dos combatientes armados de Hezbollah que se desplazaban hacia posiciones israelíes.

Israel reportó el hallazgo de
Israel reportó el hallazgo de un arsenal con decenas de cohetes, artefactos explosivos y otras armas atribuidas a Hezbollah

El ejército israelí había anunciado previamente el inicio de “operaciones terrestres limitadas” contra posiciones de Hezbollah en el sur de Líbano. De acuerdo con el comunicado de las FDI, soldados de la División 91 comenzaron acciones dirigidas contra bastiones clave de la organización proiraní, como parte de un esfuerzo más amplio para establecer una posición defensiva avanzada. La ofensiva incluyó primero ataques con artillería y la participación de la Fuerza Aérea israelí sobre varios objetivos identificados como amenazas operativas. Una vez mitigados los riesgos iniciales, las fuerzas terrestres avanzaron para desmantelar infraestructura y eliminar combatientes en la zona.

Las Fuerzas de Defensa de Israel declararon que continuarán sus acciones contra Hezbollah, al que acusan de operar bajo la protección del régimen iraní y de haber decidido sumarse a la actual campaña militar. La institución militar afirmó que no permitirá ataques contra los ciudadanos israelíes y que mantendrá una postura firme frente a la organización.

Las Fuerzas de Defensa de
Las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron la eliminación de combatientes de Hezbollah en una operación en el sur de Líbano

Los terroristas de Hezbollah se sumaron a la escala bélica en Medio Oriente el pasado 2 de marzo, cuando Hezbollah atacó a Israel en respuesta a la muerte del líder supremo iraní, Alí Khamenei, ocurrida durante bombardeos conjuntos de fuerzas estadounidenses e israelíes contra la República Islámica. Desde ese momento, Líbano se ha visto implicado directamente en el conflicto, ampliando el alcance de la confrontación entre actores estatales y grupos armados en la región.

Por su parte, el gobierno de Líbano subrayó que mantiene una posición firme frente a las acciones de grupos armados fuera del control estatal. El Ministerio de Exteriores recordó la decisión del Gabinete del 2 de marzo de 2026, que prohíbe las actividades militares y de seguridad de Hezbollah y las declara ilegales. La nota oficial insistió en que el movimiento debe deponer las armas y recalcó: “ningún grupo armado que opere fuera del marco del Estado podrá hundir al Líbano en el caos al servicio de programas cuestionables”, según el departamento de Exteriores.

Temas Relacionados

Fuerzas de Defensa de IsraelLíbanoConflicto Oriente MedioGrupos ArmadosÚltimas noticias AméricaGuerra en Medio OrienteIránEstados UnidosIsrael

Últimas Noticias

Entre túneles, palacios enterrados y fuentes legendarias: los tesoros subterráneos de la Roma antigua

Explorar el subsuelo romano permite descubrir pasadizos, templos y estructuras ocultas que conservan la memoria de una civilización, invitando a mirar la ciudad eterna desde una perspectiva totalmente diferente

Entre túneles, palacios enterrados y

Aguas residuales en la agricultura: cómo impacta el riego en la seguridad de los alimentos

El aumento del uso de fuentes alternativas de agua en los cultivos plantea desafíos y preguntas sobre posibles efectos en la calidad de frutas y verduras que llegan a la mesa

Aguas residuales en la agricultura:

EN VIVO: Mientras Irán ataca Dubai, Israel lanzó operaciones simultáneas sobre Teherán, Shiraz y Tabriz

Trump confirmó negociaciones con Irán, exigió a siete países enviar buques al estrecho de Ormuz y amenazó con retrasar su viaje a China; el crudo Brent superó los 104 dólares el barril

EN VIVO: Mientras Irán ataca

El secretario de Energía de Estados Unidos afirmó que la guerra con Irán podría terminar “en las próximas semanas”

“Podría ser antes incluso”, aseguró Chris Wright y defendió la evaluación del gobierno estadounidense sobre las consecuencias que tendría el cierre del estrecho de Ormuz

El secretario de Energía de

El ex presidente francés Nicolas Sarkozy vuelve a comparecer ante los tribunales por presunta financiación libia de su campaña de 2007

En septiembre, un tribunal de primera instancia declaró culpable al político, que fue jefe de Estado entre 2007 y 2012, de intentar obtener financiación de la Libia de Muamar Gadafi para la campaña que le llevó a la presidencia

El ex presidente francés Nicolas
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Los profesores de Cataluña inician

Los profesores de Cataluña inician la semana de huelga con bloqueos en Barcelona: consulta dónde serán los próximos piquetes

El miedo a retrocesos si gobierna la ultraderecha impulsa la participación en las urnas del colectivo LGTBI+: el 70% teme perder derechos

Pasea Madrid 2026: entradas, fechas y claves para acceder a las visitas guiadas más exclusivas de la capital

El Gobierno aprobará este viernes medidas económicas para frenar el impacto de la guerra en Oriente Medio: descarta rebajar el IVA a los alimentos

Avance semanal de ‘Sueños de libertad’ del 16 al 20 de marzo: Marta y Cloe se enfrentan a las consecuencias y Andrés se libera de su pasado

INFOBAE AMÉRICA
Irán amenaza con ataques a

Irán amenaza con ataques a los "centros logísticos y de servicio" del portaaeronaves de EEUU 'USS Gerald Ford'

ByteDance suspende el lanzamiento global de Seedance 2.0 tras las quejas de Hollywood por el uso de contenidos protegido

Colombia descarta que el acuerdo militar con Venezuela conlleve operaciones conjuntas en la frontera

Kim Jong Un vota en las elecciones parlamentarias de Corea del Norte durante una visita a una zona minera

La borrasca 'Samuel', la 18 de la temporada, supera el récord 2023-2024 y deja olas en Mediterráneo y Baleares

ENTRETENIMIENTO

Malcolm in the Middle regresa:

Malcolm in the Middle regresa: el elenco original y nuevas caras protagonizan el gran revival de Disney+

Un ritual global de horror llega con “Boda Sangrienta 2″

Peter Jackson pone fin al debate sobre El señor de los anillos: “Las versiones de cines son la única edición oficial”

De Bridgerton a Los Ángeles: así es la mansión de Kate Hudson que fusiona lujo, historia personal y tradición británica

Kickboxing, yoga y conexión mente-cuerpo: los pilares del entrenamiento de Jean-Claude Van Damme a los 65 años