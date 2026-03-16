Las Fuerzas de Defensa de Israel abatieron a terroristas de Hezbollah en una operación en el sur de Líbano

Las Fuerzas de Defensa de Israel eliminaron a terroristas y localizaron un alijo de armas perteneciente a terroristas de Hezbollah

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron la eliminación de combatientes y el hallazgo de un arsenal perteneciente a Hezbollah durante una operación en el sur de Líbano, en el marco de su misión de defensa avanzada. Según un comunicado difundido en la red social X, la operación incluyó ataques aéreos y registros terrestres realizados por la División 91 contra posiciones identificadas como parte de la infraestructura militar de la organización.

De acuerdo con el comunicado, la Fuerza Aérea de Israel atacó una estructura militar de Hezbollah donde se detectó actividad de sus integrantes. Posteriormente, fuerzas de seguridad israelíes ingresaron al edificio y localizaron un alijo con numerosas armas, entre ellas decenas de cohetes, artefactos explosivos y otras armas. Además, las FDI reportaron la neutralización de dos combatientes armados de Hezbollah que se desplazaban hacia posiciones israelíes.

Israel reportó el hallazgo de un arsenal con decenas de cohetes, artefactos explosivos y otras armas atribuidas a Hezbollah

El ejército israelí había anunciado previamente el inicio de “operaciones terrestres limitadas” contra posiciones de Hezbollah en el sur de Líbano. De acuerdo con el comunicado de las FDI, soldados de la División 91 comenzaron acciones dirigidas contra bastiones clave de la organización proiraní, como parte de un esfuerzo más amplio para establecer una posición defensiva avanzada. La ofensiva incluyó primero ataques con artillería y la participación de la Fuerza Aérea israelí sobre varios objetivos identificados como amenazas operativas. Una vez mitigados los riesgos iniciales, las fuerzas terrestres avanzaron para desmantelar infraestructura y eliminar combatientes en la zona.

Las Fuerzas de Defensa de Israel declararon que continuarán sus acciones contra Hezbollah, al que acusan de operar bajo la protección del régimen iraní y de haber decidido sumarse a la actual campaña militar. La institución militar afirmó que no permitirá ataques contra los ciudadanos israelíes y que mantendrá una postura firme frente a la organización.

Las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron la eliminación de combatientes de Hezbollah en una operación en el sur de Líbano

Los terroristas de Hezbollah se sumaron a la escala bélica en Medio Oriente el pasado 2 de marzo, cuando Hezbollah atacó a Israel en respuesta a la muerte del líder supremo iraní, Alí Khamenei, ocurrida durante bombardeos conjuntos de fuerzas estadounidenses e israelíes contra la República Islámica. Desde ese momento, Líbano se ha visto implicado directamente en el conflicto, ampliando el alcance de la confrontación entre actores estatales y grupos armados en la región.

Por su parte, el gobierno de Líbano subrayó que mantiene una posición firme frente a las acciones de grupos armados fuera del control estatal. El Ministerio de Exteriores recordó la decisión del Gabinete del 2 de marzo de 2026, que prohíbe las actividades militares y de seguridad de Hezbollah y las declara ilegales. La nota oficial insistió en que el movimiento debe deponer las armas y recalcó: “ningún grupo armado que opere fuera del marco del Estado podrá hundir al Líbano en el caos al servicio de programas cuestionables”, según el departamento de Exteriores.