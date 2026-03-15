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Taiwán detectó un repunte de aviones militares chinos tras semanas de inusual calma

El Ministerio de Defensa taiwanés registró 26 aeronaves chinas el sábado, 16 de ellas dentro de su zona de identificación aérea, después de una reducción que había dejado perplejos a los analistas. También se avistaron siete buques de guerra alrededor de la isla

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Aviones del Ejército Popular de
Aviones del Ejército Popular de Liberación en ejercicios en torno a Taiwán (2022). China ha enviado aviones de guerra hacia la isla casi a diario a lo largo de los años. (Gong Yulong/Xinhua vía AP, Archivo)

Taiwán reportó un aumento de aviones militares chinos cerca de la isla, informó el domingo su Ministerio de Defensa, después de que una fuerte reducción de esos vuelos en las últimas dos semanas hubiera suscitado debates entre observadores.

El ministerio detectó 26 aeronaves militares chinas alrededor de la isla el sábado, y 16 de ellas ingresaron en su Zona de Identificación de Defensa Aérea del norte, el centro y el suroeste. También se avistaron siete buques de guerra alrededor de la isla, indicó.

El incremento en el número de aeronaves se produjo después de que el ministerio informara de una disminución que dejó a los analistas desconcertados sobre los motivos del ejército chino.

Taiwán no reportó ningún avión militar chino que cruzara la línea media e ingresara en la zona durante una semana, del 27 de febrero al 5 de marzo. Tras detectarse dos el 6 de marzo, los cuatro días siguientes no hubo ninguno. Esos vuelos se reanudaron en pequeñas cantidades entre el miércoles y el viernes.

La caída coincidió con la reunión anual de la legislatura de China. Aunque esos vuelos han disminuido en el pasado durante grandes eventos y días festivos, la reducción de este año fue más marcada que en ocasiones anteriores.

El presidente Xi Jinping en
El presidente Xi Jinping en la sesión de clausura del Congreso Nacional del Pueblo en Beijing. La pausa en los vuelos militares sobre Taiwán coincidió con la reunión anual del legislativo chino. (REUTERS/Florence Lo)

Los analistas señalaron que la reunión no podía ser la única razón detrás de la reciente disminución. Otro posible factor podría ser el deseo de calmar las aguas con Washington semanas antes de una visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La Casa Blanca ha dicho que Trump viajaría a China del 31 de marzo al 2 de abril, aunque Beijing no lo ha confirmado oficialmente.

Algunos observadores también sugirieron que el descenso podría deberse a una evolución en el entrenamiento y la modernización militar de China, y que el ejército parece estar explorando un nuevo modelo de adiestramiento conjunto entre sus fuerzas.

China ha prometido apoderarse de la isla, por la fuerza si es necesario. A lo largo de los años, Beijing ha enviado aviones de guerra y buques de la armada hacia la isla casi a diario.

El ejército de Taiwán había señalado previamente que no cambiaría su postura de defensa por la disminución de la actividad de aviones de guerra chinos.

El ministro de Defensa, Wellington Koo, observó anteriormente que la armada china se ha mantenido activa en aguas cercanas pese a la reducción de los vuelos militares.

China y Taiwán tienen gobiernos separados desde 1949, cuando el Partido Comunista llegó al poder en Beijing tras una guerra civil. Las fuerzas derrotadas del Partido Nacionalista huyeron a Taiwán, que más tarde pasó de la ley marcial a una democracia multipartidista.

China considera a Taiwán como una provincia propia cuya soberanía no ha sido reconocida, mientras que el Gobierno taiwanés sostiene que la isla es un territorio autónomo con su propio sistema político y militar.

En los últimos años, Beijing ha incrementado la presión militar en torno a Taiwán mediante el envío casi diario de aeronaves y buques de guerra a las inmediaciones de la isla,, una estrategia que Taipéi denuncia como parte de una campaña de intimidación destinada a desgastar a sus fuerzas armadas y reforzar sus reclamaciones territoriales.

(Con información de AP)

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