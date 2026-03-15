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La justicia sueca ordenó la detención del capitán del Sea Owl, un petrolero ruso con bandera falsa interceptado en el Báltico

El buque cisterna, incluido en la lista de sanciones de la UE, es el segundo interceptado por Suecia este mes; Europa presiona sobre la red de barcos con la que Moscú financia la guerra

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Elementos del Grupo Operativo Nacional
Elementos del Grupo Operativo Nacional de la Policía sueca y la Guardia Costera se dirigen al petrolero Sea Owl I, que ya ha sido abordado, en las afueras de Trelleborg, Suecia, el viernes 13 de marzo de 2026 (Johan Nilsson/TT vía AP)

Un tribunal sueco ordenó este domingo la detención formal del capitán del buque cisterna Sea Owl, un ciudadano ruso acusado de falsedad documental agravada, tres días después de que la Guardia Fronteriza abordara la embarcación frente a la costa de Trelleborg. La decisión convierte a Suecia en el país con mayor ritmo de interceptaciones de la denominada flota fantasma rusa en lo que va de marzo: en dos semanas, Estocolmo detuvo a dos capitanes y retuvo otros tantos buques acusados de navegar bajo pabellones falsos.

El servicio de prensa de la Fiscalía sueca informó que el tribunal accedió a la solicitud de detención presentada por el ministerio público. El detenido, cuya identidad no fue divulgada, es sospechoso de uso agravado de documento falso, delito que en Suecia puede conllevar hasta cuatro años de prisión.

El Sea Owl —un petrolero de 228 metros de eslora con bandera de las Islas Comoras— fue interceptado el jueves cerca de las 20.30 hora local en operación conjunta de la Guardia Fronteriza y la Policía. Las autoridades concluyeron que navegaba con bandera falsa, lo que en derecho marítimo internacional implica que ningún Estado puede garantizar la seguridad a bordo. El barco figura en la lista de sanciones de la Unión Europea y había realizado trayectos entre Brasil y Rusia. En el momento del abordaje viajaba sin carga aparente hacia el puerto ruso de Primorsk, uno de los principales terminales de exportación de crudo del Báltico.

El abordaje del Sea Owl se produjo una semana después de que las mismas autoridades retuvieran el carguero Caffa frente a la misma costa. Ese barco, con supuesta bandera guineana, transportó en julio de 2025 cereales procedentes de territorios ucranianos ocupados por Rusia, según los servicios de inteligencia de Kiev. Su capitán también fue arrestado por uso de documentación falsa. Dos buques, dos capitanes rusos detenidos, la misma franja de mar en quince días.

Esta imagen, proporcionada por la
Esta imagen, proporcionada por la Guardia Costera Sueca y tomada el viernes 6 de marzo de 2026, muestra a las autoridades suecas abordando el Caffa, un carguero que navega por el mar Báltico. (Guardia Costera Sueca vía AP)

La flota fantasma rusa está compuesta por cientos de petroleros envejecidos que operan bajo banderas de conveniencia con propietarios ocultos tras sociedades pantalla, y su actividad se disparó desde la invasión de Ucrania en 2022. Según estimaciones de analistas, mueve alrededor del 80% de las exportaciones marítimas de crudo ruso, eludiendo el tope de 60 dólares por barril fijado por el G7 y las restricciones de seguro de las aseguradoras occidentales.

Europa respondió escalando de los mecanismos financieros a las acciones marítimas. En enero, la Marina francesa interceptó en aguas internacionales el petrolero Grinch, que transportaba 730.000 barriles de crudo ruso bajo bandera comorana falsa, y lo desvió a un puerto cercano a Marsella. A principios de marzo, Bélgica incautó el Ethera en su zona económica exclusiva con apoyo de Francia. La operación Baltic Sentry de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), activa desde enero, coordina la vigilancia entre más de una decena de países del norte y centro de Europa.

Moscú respondió con advertencias de escalada. En febrero, Nikolái Patrushev, asesor presidencial y presidente de la Junta Marítima de Rusia, advirtió que el Kremlin podría recurrir al despliegue de su armada para frenar las incautaciones europeas. En mayo de 2025, cuando Estonia intentó detener un petrolero en el golfo de Finlandia, Rusia envió un caza para escoltar la embarcación. El Báltico se convirtió así en el escenario más tenso de la confrontación entre Europa y Moscú, donde cada abordaje estrecha la distancia entre las sanciones y la fricción militar.

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