La Policía de Ámsterdam trabaja en las afueras de la escuela judía que sufrió un ataque durante la madrugada (REUTERS/Piroschka van de Wouw)

Una explosión frente a una escuela judía en Ámsterdam fue condenada este sábado por las autoridades, después de que el incidente dejara daños materiales menores pero no heridos. El ataque ocurre en un contexto de aumento de agresiones contra instituciones judías en Europa occidental y ha motivado reacciones políticas y diplomáticas que enfatizan la necesidad de reforzar la seguridad.

Durante la madrugada de este sábado, un artefacto explotó contra el muro exterior de una escuela judía en el distrito de Buitenveldert, al sur de Ámsterdam. No hubo víctimas, aunque el edificio sufrió daños leves. La policía y los bomberos de los Países Bajos acudieron rápidamente y confirmaron que las cámaras de vigilancia registraron a una persona colocando el explosivo. Las autoridades abrieron una investigación y subrayaron que se trata de un acto destinado a intimidar a la comunidad judía local.

Este hecho refleja la preocupación por la seguridad de la comunidad judía en la ciudad y en Europa, en medio de una ola de ataques recientes que han afectado templos y escuelas en varios países. Distintos líderes han exigido reforzar las medidas de protección ante el aumento del antisemitismo.

Un individuo hizo estallar una bomba casera contra una escuela judía en Ámsterdam

La alcaldesa de Ámsterdam Femke Halsema calificó la explosión como “un acto cobarde de agresión” y recalcó que la población judía enfrenta con creciente frecuencia situaciones de antisemitismo, lo que consideró “inaceptable”. Halsema subrayó la necesidad de garantizar que menores y familias puedan acudir a las escuelas con seguridad. También recordó los incidentes de violencia que han afectado la convivencia en la ciudad y señaló la importancia de mantener la protección de los entornos escolares.

El incidente provocó respuestas a nivel político en los Países Bajos e internacionalmente. El primer ministro neerlandés Rob Jetten expresó en redes sociales que el antisemitismo “no tiene cabida en los Países Bajos” y anunció que dialogará de manera directa con la comunidad judía para reforzar su seguridad. “Comprendo la indignación y el miedo que genera este ataque y pronto me reuniré con la comunidad judía. Deben sentirse siempre seguros en nuestro país”, afirmó Jetten.

Las cámaras de seguridad registraron a una persona colocando la bomba casera (REUTERS/Piroschka van de Wouw)

El Ministerio de Exteriores de Israel pidió al gobierno neerlandés adoptar más medidas para detener lo que definió como “una epidemia de antisemitismo” tras el ataque en Ámsterdam. “¿Dónde tendrá lugar el próximo ataque? El gobierno neerlandés debe hacer mucho más para combatir el antisemitismo”, expresó el ministerio en un comunicado oficial recogido tras la explosión.

Ambos gobiernos coincidieron en la urgencia de prevenir futuros atentados y recuperar la confianza de las comunidades judías afectadas. Ello reactivó el debate sobre la efectividad de las políticas de protección vigente frente al incremento de incidentes de odio en el continente.

La explosión en Ámsterdam se suma a una serie de ataques recientes contra instituciones judías en Europa y Estados Unidos. Dos días antes del atentado en la capital neerlandesa, una sinagoga en Róterdam fue blanco de otra explosión y las autoridades detuvieron a cuatro sospechosos. El lunes previo, una sinagoga en Lieja, Bélgica, sufrió otro ataque que también causó daños materiales sin heridos, y fue condenado por autoridades locales y la Unión Europea.

Las autoridades ordenaron reforzar la seguridad de instituciones judías (REUTERS/Piroschka van de Wouw)

En Estados Unidos, un hombre embistió con su vehículo una sinagoga en los alrededores de Detroit y, según medios internacionales, falleció al día siguiente por una herida autoinfligida. Informes de prensa internacionales apuntan que este ataque podría estar relacionado con la muerte de familiares del atacante en bombardeos recientes en Líbano.

Este aumento de agresiones coincide con un contexto internacional marcado por conflictos en Oriente Medio y ha originado un incremento de solicitudes de protección en escuelas y edificios comunitarios judíos, especialmente en ciudades grandes de Europa y Estados Unidos. A raíz de los últimos episodios, varias comunidades han reforzado la vigilancia y la colaboración con las fuerzas de seguridad.