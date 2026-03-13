Mundo

El momento en que un estallido interrumpe una entrevista con un funcionario iraní durante una marcha en Teherán

El jefe del aparato judicial del régimen, Golamhosein Mohseni Ejei, aseguraba que los integrantes del gabinete quieren mantenerse cerca del pueblo persa

Guardar
El jefe del aparato judicial iraní, Golamhosein Mohseni Ejei, daba una entrevista en medio de la marcha.

Explosiones sacudieron Teherán el viernes, cerca de una manifestación oficialista por el Día de Al-Quds, en medio de una escalada de ataques entre Israel, Estados Unidos e Irán que ha desestabilizado Oriente Medio y a la economía mundial. Una mujer murió por un ataque aéreo cerca del evento central en la capital iraní. Autoridades locales, incluido el presidente Masoud Pezeshkian y el ministro Abbas Araghchi, participaron en la concentración donde se oyeron consignas contra Estados Unidos e Israel.

También se encontraba allí el jefe del poder judicial, Gholamhossein Mohseni-Ejei, quien daba una entrevista cuando fue interrumpido por una explosión en las cercanías en el centro de Teherán.

La gente coreaba Allahu Akbar (Alá es grande) mientras se veían columnas de humo negro elevándose en la distancia.

La cadena de televisión iraní Press TV informó que una mujer murió en un ataque aéreo cerca del lugar de la manifestación, una de las muchas que se celebraron en todo Irán en apoyo a los palestinos que viven en el territorio que comparten con Israel.

Una persona murió en la capital de Irán

Bombas y petróleo

La Agencia Internacional de Energía calificó este periodo como “la mayor interrupción de suministro en la historia del mercado global de petróleo”, pues los precios del crudo se han mantenido por encima de USD 100 desde que Irán amenazó con bloquear el estrecho de Ormuz. Este movimiento golpeó especialmente a los Estados del Golfo, cuyas infraestructuras energéticas han sufrido ataques directos desde el inicio del conflicto.

AFP reportó que el ejército israelí atacó más de 200 objetivos en el oeste y centro de Irán en tan solo un día. El portavoz de la cancillería iraní, Esmaeil Baqaei, prometió que Irán impartiría “una lección inolvidable” a sus adversarios, y pocas horas después la televisión estatal informó de un nuevo lanzamiento masivo de misiles hacia Israel. La Guardia Revolucionaria advirtió de represalias aún mayores ante nuevas protestas internas, tras la represión letal de enero. Autoridades confirmaron la asistencia de altos funcionarios a la manifestación, y cámaras captaron al jefe del poder judicial siendo entrevistado cuando ocurrió una de las explosiones.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, advirtió que el viernes marcaría el día de bombardeos más intenso, tras asegurar que su país e Israel destruyeron más de 15.000 objetivos desde el inicio del conflicto. Mensajes públicos del presidente estadounidense Donald Trump reforzaron la dureza de la campaña militar, afirmando: “Tenemos poder de fuego sin igual, munición ilimitada y tiempo de sobra”.

El viernes se produjeron bombardeos simultáneos que mataron a civiles y militares en al menos cinco países. En Arabia Saudita, el ministerio de Defensa interceptó decenas de drones, mientras que en Dubai ardió el cielo tras un ataque sobre la ciudad, considerada un refugio regional seguro. Dos personas fallecieron en Omán por restos de drones; en el norte de Irak murió el primer soldado francés —Arnaud Frion, de 42 años— en un ataque con dron iraní; y Turquía confirmó la intercepción de un misil balístico en su espacio aéreo, el tercer incidente de ese tipo en poco más de una semana. En Israel, un ataque sobre la localidad de Zarzir dejó unos 60 heridos y decenas de vehículos calcinados. Líbano contabilizó al menos 687 muertos tras ataques israelíes, mientras imágenes de Beirut mostraron edificios destruidos y vehículos en ruinas.

El Ayatolá Mojtaba Khamenei, líder supremo iraní tras la muerte de su padre en un ataque reciente, declaró —mediante un mensaje leído por un presentador en la televisión estatal— que “el arma de bloquear el estrecho de Ormuz debe usarse sin dilación”. El cierre de esta vía marítima, clave para el tránsito mundial de energía, representa la respuesta estratégica de Irán para forzar una retirada occidental, ya que el país cuenta con menos recursos militares directos frente a la coalición formada por Estados Unidos e Israel. La tensión ha dejado decenas de buques varados, entre ellos un barco de bandera china cuya tripulación documentó explosiones diarias y lanzamientos de misiles visibles desde cubierta, según testimonios recogidos por AFP.

En pocas líneas: el viernes Irán sufrió ataques aéreos durante actos oficiales en Teherán, en respuesta a bombardeos previos israelíes y estadounidenses. Las autoridades más altas, incluidas el presidente Pezeshkian y figuras militares, participaron en los actos. El colapso civil es mayúsculo: millones desplazados, incremento de víctimas y el crudo por encima de USD 100. El bloqueo del estrecho de Ormuz amenaza la seguridad energética global y profundiza la crisis en Asia Occidental.

“La población está extremadamente tensa y furiosa”, dijo una mujer de 30 años en Kermanshah. Los bancos han perdido la confianza de los ahorristas, el efectivo escasea y el pan es racionado.

Temas Relacionados

Guerra en Medio OrienteIránEstados UnidosÚltimas noticias AméricaGolamhosein Mohseni Ejei

Últimas Noticias

Pete Hegseth aseguró que Mojtaba Khamenei está “herido y probablemente desfigurado”

El jefe del Pentágono habló sobre el nuevo líder supremo iraní y dijo que Estados Unidos e Israel han golpeado más de 15.000 objetivos del régimen teocrático

Pete Hegseth aseguró que Mojtaba

Un muerto por una explosión durante una marcha progubernamental en Teherán a la que asistió el presidente Masud Pezeshkian

Entre los participantes del evento figuraban también varios altos cargos del régimen, como el ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, y el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani

Un muerto por una explosión

Los seis objetivos de la ofensiva de Israel en Irán y El Líbano en su último ataque: de Teherán a Beirut

Las operaciones han deshabilitado actividades financieras vinculadas a Hezbollah y destruido instalaciones de almacenamiento y lanzadores de misiles en el sur libanés, además de puntos estratégicos en varias zonas del territorio iraní

Los seis objetivos de la

La OTAN derribó otro misil lanzado desde Irán sobre territorio de Turquía

El Ministerio de Defensa de Ankara indicó que “un proyectil balístico fue neutralizado por los sistemas de defensa aérea y antimisiles desplegados en el Mediterráneo oriental”

La OTAN derribó otro misil

Murieron cuatro de los seis tripulantes del avión cisterna de Estados Unidos que se estrelló en Irak: buscan a los otros dos

El Comando Central del país norteamericano confirmó el deceso de los militares, en tanto se redoblan esfuerzos para dar con los dos restantes. Aunque hay una investigación en curso, descartaron un ataque enemigo

Murieron cuatro de los seis
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Bloqueos, manifestaciones y accidentes en

Bloqueos, manifestaciones y accidentes en CDMX y Edomex hoy 13 de marzo: se presentan afectaciones en Calzada de Tlalpan por accidente vehicular

Dólar hoy en vivo: a qué precio se ofrecen las principales cotizaciones éste viernes 13 de marzo

Migración Colombia negó el ingreso a 10 extranjeros por presunta explotación sexual en Antioquia: “Venía a escoger mujeres para tener relaciones íntimas en su país”

Los padres de Daniel Sancho protagonizarán su propio juicio tras la denuncia de Silvia Bronchalo por los mensajes de Rodolfo: “Tienes bipolaridad”

La guerra en Medio Oriente prolonga la volatilidad del mercado: cómo están el petróleo y las bolsas del mundo

INFOBAE AMÉRICA
Tormentas invernales ponen bajo alerta

Tormentas invernales ponen bajo alerta a 16 estados con nevadas de hasta 1,5 metros y vientos extremos

Hamás aplaude a Países Bajos e Islandia por sumarse a la denuncia contra Israel ante la CIJ

Dudamel, Savall y Gabriela Ortiz estarán en el Festival de Edimburgo dedicado a EE.UU.

PP se inclina por "explorar" la vía de Venezuela para comprar petróleo como "plan B" a la alternativa de Rusia

Deviandes demanda a Perú en Estados Unidos por el impago de un laudo arbitral del Ciadi de 85,8 millones

ENTRETENIMIENTO

“El testimonio de Ann Lee”:

“El testimonio de Ann Lee”: cuatro hijos perdidos, la formación de los shakers y ópera en un biopic con sello europeo

Revelan los secretos de Elvis Presley en Graceland: cenas únicas, pequeños placeres y rituales desconocidos

“Lo arruiné”: la insólita confesión de Brad Pitt sobre su papel en ¿Conoces a Joe Black?

De accidente creativo a revolución narrativa: cómo nació Kratos y por qué God of War cambió para siempre los videojuegos

“La Met Gala no es una fiesta de disfraces”: la fuerte declaración de Gwyneth Paltrow sobre las tendencias más llamativas