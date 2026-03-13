Cómo se comunican los iraníes a pesar del bloqueo de internet impuesto por el régimen

En la computadora portátil de Samaneh aparece un error de Internet mientras intenta conectarse para consultar el estado de su visa para su proceso migratorio, tras el bloqueo nacional de Internet desde el 8 de enero de 2026, a raíz de las protestas en Irán, en Teherán, Irán, el 25 de enero de 2026. Majid Asgaripour/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS

El último bloqueo de internet en Irán ha durado más de 14 días, según informó el viernes Netblocks, una organización que monitorea la conectividad.

La naturaleza de las restricciones a la actividad en internet demuestra que se trata de una medida impuesta por el gobierno y no de los daños causados ​​por los ataques aéreos estadounidenses e israelíes, declaró a la AFP Isik Mater, jefe de investigación de Netblocks.

“Es un bloqueo deliberado impuesto por las autoridades para reprimir el flujo de información y evitar nuevas manifestaciones de disidencia”, afirmó Raha Bahreini, investigadora sobre Irán de Amnistía Internacional.

A continuación, se describen algunas de las formas en que la información sigue entrando y saliendo de Irán:

Radio de onda corta

Una mujer iraní, Boshra, muestra su teléfono móvil tras el bloqueo nacional de internet desde el 8 de enero de 2026, a raíz de las protestas en Irán, en Teherán, Irán, el 24 de enero de 2026. Majid Asgaripour/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS

La emisora ​​sin fines de lucro Radio Zamaneh, con sede en Ámsterdam, comenzó a transmitir en onda corta durante las protestas de enero, emitiendo un noticiero nocturno en persa a partir de las 23:00, hora de Teherán.

“Es muy difícil para el régimen interferir la onda corta porque se trata de una transmisión de larga distancia”, explicó a la AFP la directora ejecutiva, Rieneke van Santen.

“La gente puede simplemente escuchar en una radio pequeña, sencilla y muy barata... Es una de esas típicas soluciones de emergencia”.

Sin especificar la ubicación del transmisor, dijo que está “más cerca de los Países Bajos que de Irán”, aunque Teherán “puede averiguarlo” si quiere.

Llamadas telefónicas

Una mujer iraní, Samaneh, muestra su teléfono móvil, tras el bloqueo nacional de internet desde el 8 de enero de 2026, a raíz de las protestas en Irán, en Teherán, Irán, el 25 de enero de 2026. Majid Asgaripour/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS

Muchas personas con vínculos con Irán siguen recibiendo llamadas telefónicas desde dentro del país, “bastante sorprendente” dado el bloqueo de internet, dijo Mahsa Alimardani, de la organización internacional de derechos humanos Witness.

Por temor a que las autoridades escuchen las conversaciones, la gente suele evitar hablar directamente sobre temas políticos, como el asesinato del ayatolá Ali Khamenei, añadió.

“No es posible comunicarse sobre temas delicados a través de estas breves llamadas telefónicas”, dijo Bahreini, de Amnistía Internacional.

Las tarjetas prepago internacionales necesarias son caras y a menudo no dan el valor nominal en minutos.

“Compras una tarjeta telefónica para 60 minutos, pero en ocho minutos se agota”, dijo van Santen.

“En realidad, son solo llamadas de familiares que dicen: ‘Después del bombardeo, seguimos vivos’”.

VPN u otros servicios de internet

La policía antidisturbios iraní vigila mientras los estudiantes protestan frente a la embajada británica en Teherán, Irán, 14 de enero de 2026. Irán está experimentando un apagón nacional de internet que comenzó el 08 de enero de 2026, en medio de una ola intensificante de protestas antigubernamentales. (Protestas, Teherán) EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

Las redes privadas virtuales (VPN), servicios ampliamente utilizados que encriptan el tráfico de internet, no pueden crear una conexión a internet donde no existe.

Pero incluso con un nivel de conectividad cercano al uno por ciento del habitual, la conectividad de Irán “sigue siendo una cifra considerable en términos absolutos”, afirmó Mater, de Netblocks.

Los iraníes sospechosos de usar VPN desde el inicio de la guerra han recibido mensajes de texto de advertencia supuestamente de las autoridades.

Antes de la guerra, millones recurrían a Psiphon, una empresa con sede en Toronto que crea herramientas especializadas más potentes que las VPN “comerciales” convencionales.

Al ofrecer técnicas que incluyen disfrazar los datos de los usuarios como diferentes tipos de tráfico de internet, Psiphon “logra evadir la detección con mayor éxito”, declaró a la AFP Keith McManamen, director de datos e información.

Con hasta seis millones de usuarios únicos diarios en Irán antes del último bloqueo de internet, las conexiones se han reducido drásticamente a menos de 100.000.

Por ahora, solo los usuarios más expertos en tecnología pueden acceder a la red de Psiphon.

Sin embargo, “la situación es extremadamente dinámica. Estamos viendo cambios no solo de día a día, sino de hora en hora”, afirmó McManamen.

Un servicio similar, Lantern, con sede en Estados Unidos, también es muy utilizado en Irán.

Transmisiones satelitales

Esta imagen extraída de un video publicado en medios sociales desde Irán muestra manifestantes en las calles de Teherán pese a una represión redoblada, mientras la república islámica sigue aislada del resto del mundo, en Teherán, Irán, el sábado 10 de enero de 2026. (UGC via AP)

Creada por la organización sin fines de lucro NetFreedom Pioneers, con sede en Estados Unidos, Toosheh es una tecnología de “transmisión de archivos” que utiliza equipos de televisión satelital domésticos para transmitir datos cifrados a personas en Irán.

Los usuarios graban desde el canal de televisión satelital Toosheh en una memoria USB conectada a su decodificador, que luego pueden descifrar usando una aplicación especial instalada en su teléfono o computadora.

A partir de esa descarga inicial, los datos se pueden copiar y compartir entre varios hogares.

El grupo estimó alrededor de tres millones de usuarios activos en Irán para 2025, con “miles o cientos de miles... desde el cierre de internet en enero”, declaró a la AFP Emilia James, directora de proyectos del grupo.

Además de su repertorio educativo habitual, que abarca desde clases de inglés hasta noticias, el contenido actual incluye más información sobre “seguridad personal y seguridad digital... para ayudar a las personas a mantenerse seguras”, añadió.

Dado que las personas se conectan a una señal de transmisión, el gobierno no tiene forma de rastrearlas, agregó.

Starlink

El servicio de internet satelital Starlink, propiedad de Elon Musk, se utilizó durante las protestas de este año para difundir información, mientras el gobierno intentaba bloquear sus señales.

Con un precio aproximado de 2000 dólares en el mercado negro iraní, los terminales son caros y muy escasos en regiones más pobres como Baluchistán o Kurdistán, que han sufrido la mayor represión gubernamental, afirmó Alimardani.

Mientras tanto, Amnistía Internacional ha recibido informes de “allanamientos en viviendas... y detenciones de personas que poseían dispositivos Starlink”, declaró Bahreini.

Las sanciones para quienes sean sorprendidos comunicándose con el exterior van desde penas de prisión hasta la pena de muerte, añadió.

Starlink no respondió a la solicitud de comentarios de la AFP sobre su uso en Irán.

(AFP)