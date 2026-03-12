Mundo

Un informe asegura que el petróleo iraní mantiene su flujo por el Estrecho de Ormuz pese al conflicto

Las cifras recientes muestran que el envío de crudo del régimen sigue estable a través de la vía marítima, mientras que embarcaciones no iraníes han reducido considerablemente sus operaciones

Una densa columna de humo
Una densa columna de humo se eleva desde una instalación de almacenamiento de petróleo afectada el sábado 7 de marzo por un ataque estadounidense-israelí, el domingo 8 de marzo de 2026, en Teherán, Irán. (AP Foto/Vahid Salemi)

El petróleo crudo iraní ha seguido fluyendo a través del Estrecho de Ormuz a un ritmo casi normal, pese a que los ataques vinculados con Teherán a barcos en la estrecha vía fluvial han diezmado las exportaciones de otros países del Golfo, según mostró una revisión de Reuters de los datos de seguimiento de los petroleros.

Irán ha exportado alrededor de 13,7 millones de barriles de petróleo crudo desde que Israel y Estados Unidos lanzaron ataques contra el país el 28 de febrero, según un análisis de TankerTrackers.com, una empresa de inteligencia marítima que se especializa en rastrear la llamada flota sombra, una red de buques utilizados para transportar petróleo y gas desde países bajo sanciones occidentales.

El servicio de seguimiento de buques Kpler estimó que las exportaciones iraníes en los primeros 11 días de marzo fueron incluso más altas, en alrededor de 16,5 millones de barriles.

Las represalias de Irán a los ataques israelíes y estadounidenses han incluido ataques a barcos en el Estrecho de Ormuz y a la infraestructura energética en todo Medio Oriente, lo que ha paralizado casi por completo el tránsito de buques no iraníes por la principal puerta de entrada de gran parte de las exportaciones de petróleo de Medio Oriente y ha obligado a los productores de la región a reducir la producción.

Una columna de humo se
Una columna de humo se eleva desde las instalaciones de almacenamiento de petróleo en el Puerto de Salalah en Raysut, Omán, en esta captura de pantalla de un vídeo obtenido de las redes sociales y publicado el 11 de marzo de 2026. Social Media/Handout via REUTERS

La capacidad de Irán de seguir exportando petróleo sin que se reporten intercepciones contrasta marcadamente con lo que sucedió durante la campaña militar estadounidense en Venezuela, que implicó un bloqueo naval de la nación latinoamericana y la incautación de buques que intentaban ingresar o salir de aguas venezolanas.

“Me sorprende que, dadas sus exitosas incautaciones de buques relacionados con Venezuela en diciembre pasado, Estados Unidos no haya iniciado una campaña similar antes de comenzar este conflicto, o no lo haya hecho en este momento”, dijo David Tannenbaum, director de la consultora Blackstone Compliance Services.

Sin embargo, los esfuerzos de Estados Unidos para detener los petroleros vinculados a Irán podrían desencadenar más ataques contra buques que pasan por el Estrecho de Ormuz, dijo el analista de petróleo y transporte marítimo de Next Barrel, Matias Togni.

Mientras Irán siga moviendo sus buques a través de la región, tiene un incentivo para mantener abierto el Estrecho de Ormuz al menos hasta cierto punto, dijo James Lightbourn, financista de envíos y fundador de Cavalier Shipping, una empresa de inversión y asesoramiento marítimo.

Una imagen satelital muestra una
Una imagen satelital muestra una terminal petrolera en la isla Kharg, Irán, el 25 de febrero de 2026. 2026 Planet Labs PBC/Distribuida vía REUTERS

“Si Estados Unidos confiscara petroleros, Irán tendría menos que perder cerrando el estrecho por completo (por ejemplo, con minas)”, dijo Lightbourn.

La Casa Blanca del presidente estadounidense Donald Trump no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre si Washington planea alguna acción contra las exportaciones de petróleo iraní.

Las exportaciones iraníes a un ritmo similar al del año pasado

Los datos de TankerTracker.com y Kpler indican que las exportaciones de petróleo crudo de Irán equivalen a entre 1,1 millones de barriles por día y 1,5 millones de bpd desde el 28 de febrero hasta el 11 de marzo. Las exportaciones promedio del país el año pasado fueron de 1,69 millones de bpd, según los registros de Kpler.

El ritmo podría acelerarse en los próximos días. Varios buques de carga de crudo de gran tamaño, los buques petroleros más grandes en servicio, siguen cargando petróleo en el centro de exportación de la isla iraní de Kharg, según imágenes satelitales revisadas por TankerTrackers.com.

Las exportaciones de petróleo crudo
Las exportaciones de petróleo crudo de Irán equivalen a entre 1,1 millones de barriles por día y 1,5 millones de bpd desde el 28 de febrero hasta el 11 de marzo.

Antes de los ataques del 28 de febrero, Irán había incrementado sus exportaciones a aproximadamente 2,17 millones de bpd en febrero, anticipándose a la acción militar israelí-estadounidense, según datos de Kpler. Las exportaciones récord de petróleo de Irán alcanzaron los 3,79 millones de bpd en la semana del 16 de febrero, según los datos.

Seis petroleros han salido de Irán desde el 28 de febrero, incluido el buque Cuma, sancionado por Estados Unidos, que zarpó esta semana, según un análisis de Kpler y Lloyd’s List Intelligence. Dos petroleros de gas licuado de petróleo, también sancionados por Estados Unidos, zarparon de Irán el viernes tras cargar sus cargamentos, según informó Reuters anteriormente.

Al menos 11 millones de barriles de petróleo crudo han sido enviados desde Irán, con cuatro superpetroleros que salieron de Irán transportando 8 millones de barriles y llegando a aguas alrededor de Singapur, mostró un análisis separado.

Los barcos siguen el mismo patrón de navegación dentro de la zona económica exclusiva de Irán, que se extiende hasta 24 millas y más allá de los límites territoriales locales de 12 millas náuticas.

Esto se considera como una medida de protección para los buques manteniéndolos dentro de las aguas de Irán, dijeron fuentes navieras.

(con información de Reuters)

