Italia retiró temporalmente a su personal militar de una base en Iraq tras un ataque con drones atribuido a Irán

El Camp Singara, en Erbil, fue blanco de la ofensiva en la noche del miércoles. Los 141 efectivos presentes estaban en búnkeres y no hubo heridos. Roma dijo que ya tenía planificado un repliegue parcial

Un soldado italiano entrena a
Un soldado italiano entrena a un soldado iraquí en Erbil, Irak (Defense Visual Information Distribution Service, U.S. Army photo by Sgt. Tracy McKithern)

Italia anunció el jueves la retirada temporal de todo su personal militar del Camp Singara, una base en el Kurdistán iraquí que fue blanco de un ataque con drones la noche anterior, en un nuevo signo de la extensión del conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán más allá de las fronteras iraníes.

“Ya estaba planificada una retirada” antes del ataque del miércoles, que no causó heridos, dijo el ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, al noticiero TG1, subrayando que se trata de “solo una retirada temporal”. La confirmación llegó también del canciller Antonio Tajani, quien informó al Parlamento sobre la decisión tras haber expresado en X “la más enérgica condena del ataque con drones contra la base italiana en Erbil”.

El comandante del Camp Singara, coronel Stefano Pizzotti, precisó que el ataque ocurrió poco después de la medianoche hora local y desmintió informes previos que lo describían como un impacto de misil. Todo el personal ya se encontraba en los búnkeres tras la activación de una alarma de amenaza aérea, por lo que no hubo víctimas. Según Crosetto, 102 efectivos habían regresado recientemente a Italia desde la base, mientras que 141 estaban presentes en el momento del ataque.

Italia mantiene soldados en Erbil en el marco de una fuerza internacional de entrenamiento de las fuerzas de seguridad del Kurdistán. Tajani indicó que la base italiana forma parte de un complejo que alberga instalaciones de otros países, “sobre todo estadounidenses”, y admitió que aún no está claro si el ataque estaba dirigido específicamente a los italianos o al complejo en general. El canciller dijo haber hablado con el presidente regional kurdo Nechirvan Barzani y subrayó que es “esencial ejercer prudencia y contención para evitar una mayor escalada”.

Fuentes de seguridad kurdas indicaron que drones fueron derribados el miércoles sobre Erbil por las fuerzas internacionales lideradas por Estados Unidos, con base en el aeropuerto de la ciudad. Periodistas de la AFP reportaron haber escuchado fuertes explosiones cerca del aeropuerto, producidas por los sistemas de defensa antiaérea al interceptar los aparatos.

El ataque contra la base italiana se produjo en medio de una escalada que se extiende por toda la región. Ese mismo día, drones iraníes golpearon el aeropuerto internacional de Kuwait causando daños materiales, mientras que en Dubái se registraron dos incidentes con drones, uno de los cuales dejó marcas de metralla en un edificio sobre la autopista Sheikh Zayed Road. En Bharéin, Irán atacó depósitos de combustible en la gobernación de Muharraq, obligando a las autoridades a pedir a los residentes que permanecieran en sus hogares.

El humo se eleva desde
El humo se eleva desde el lugar donde se estrelló un dron en las afueras de Erbil, Irak, el 12 de marzo de 2026. Foto tomada con un teléfono celular. (REUTERS/Khalid Al-Mousily)

También en Irak, al menos nueve combatientes pro-iraníes murieron en bombardeos aéreos contra una base perteneciente a un grupo incluido en la lista de organizaciones terroristas de Estados Unidos, y al menos un marinero indio perdió la vida en un ataque contra un petrolero frente a las costas de Basra.

El conflicto, que cumple su día 13, continúa golpeando la infraestructura energética y la seguridad marítima de toda la región, con el estrecho de Ormuz efectivamente cerrado y una caída de producción de al menos 10 millones de barriles diarios, según la Agencia Internacional de Energía.

