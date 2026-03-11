Israel denunció el régimen de Irán lanza misiles balísticos y drones desde zonas civiles densamente pobladas

Israel denunció que Irán dispara misiles balísticos y drones desde "zonas civiles densamente pobladas"

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) afirmaron que Irán ha lanzado misiles balísticos y drones desde áreas civiles densamente pobladas del país, lo que, según informaron, pone en peligro directo a los habitantes no combatientes. El portavoz militar en idioma persa, el teniente coronel (res.) Kamal Penhasi, sostuvo que “estas acciones ponen deliberada y directamente en peligro a los civiles iraníes, tanto cuando se utilizan los lanzadores como cuando son destruidos por la Fuerza Aérea israelí”.

El ejército israelí difundió imágenes que muestran un ataque dirigido a un lanzador de misiles situado debajo de un puente. Penhasi pidió a la población civil de Irán que, por su seguridad personal, se mantenga alejada de los lanzadores de misiles, advirtiendo que la cercanía a estos dispositivos incrementa el riesgo de ser alcanzados durante las operaciones militares.

El mensaje se suma a una advertencia previa del ejército de Estados Unidos, que también alertó a la población iraní sobre la imposibilidad de garantizar la seguridad de los civiles dentro o cerca de instalaciones utilizadas por el régimen iraní con fines militares. Según la comunicación estadounidense, aunque se toman todas las precauciones posibles para minimizar el daño a los civiles, persiste un alto grado de riesgo en zonas donde se emplazan objetivos militares.

El ejército israelí advierte que los lanzadores de misiles ubicados cerca de civiles incrementan el riesgo de daños a la población iraní (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

Tanto las FDI como el ejército estadounidense han reiterado la importancia de que la población civil en Irán evite permanecer cerca de lanzadores o instalaciones militares, ante el peligro que representa cualquier operación dirigida a estos objetivos.

Ataques de Irán

Las Fuerzas Armadas de Irán amenazaron este miércoles con lanzar ataques contra centros económicos y bancos propiedad de Estados Unidos e Israel en Oriente Próximo. Un portavoz del Jatam al Anbia, el mando unificado de combate iraní, declaró que el “Ejército terrorista estadounidense” y el “brutal régimen sionista” atacaron durante la última noche uno de los bancos del país, después de fracasar en su intento de alcanzar otros objetivos militares. Según la televisión pública IRIB, el portavoz señaló: “Con este acto de guerra ilegítimo y no convencional, el enemigo deja libres nuestras manos para atacar centros económicos y bancos propiedad de Estados Unidos y el régimen sionista en la región”.

Las Fuerzas Armadas de Irán amenazan con atacar centros económicos y bancos de propiedad estadounidense e israelí en Oriente Próximo (REUTERS/ARCHIVO)

Irán advirtió que “los estadounidenses deben esperar una respuesta dolorosa” y recomendó a los residentes en Oriente Próximo no acercarse a menos de un kilómetro de estos bancos, ante la posibilidad de ataques directos. La postura oficial subraya que la respuesta será proporcional a la agresión recibida.

En represalia, las Fuerzas Armadas iraníes reivindicaron nuevos ataques contra bases militares de Estados Unidos en Irak y Bahréin, así como contra la ciudad de Tel Aviv. Las autoridades detallaron que los objetivos incluyeron “bases enemigas estadounidense-sionistas en Erbil”, dentro del Kurdistán iraquí, y la sede de la Quinta Flota de Estados Unidos en Bahréin. Además, afirmaron que “el corazón de Tel Aviv ha temblado” tras el lanzamiento de misiles ‘Jorramshahr’ y ‘Jíber’, equipados con múltiples cabezas explosivas. Hasta ahora no se han reportado víctimas ni daños confirmados por estos ataques.