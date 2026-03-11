Mundo

Israel denunció el régimen de Irán lanza misiles balísticos y drones desde zonas civiles densamente pobladas

Las Fuerzas de Defensa señalan que esta práctica incrementa el peligro para quienes residen en esos entornos, recomendando a la población mantenerse alejada de puntos empleados para actividades militares

Guardar
Israel denunció que Irán dispara misiles balísticos y drones desde "zonas civiles densamente pobladas"

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) afirmaron que Irán ha lanzado misiles balísticos y drones desde áreas civiles densamente pobladas del país, lo que, según informaron, pone en peligro directo a los habitantes no combatientes. El portavoz militar en idioma persa, el teniente coronel (res.) Kamal Penhasi, sostuvo que “estas acciones ponen deliberada y directamente en peligro a los civiles iraníes, tanto cuando se utilizan los lanzadores como cuando son destruidos por la Fuerza Aérea israelí”.

El ejército israelí difundió imágenes que muestran un ataque dirigido a un lanzador de misiles situado debajo de un puente. Penhasi pidió a la población civil de Irán que, por su seguridad personal, se mantenga alejada de los lanzadores de misiles, advirtiendo que la cercanía a estos dispositivos incrementa el riesgo de ser alcanzados durante las operaciones militares.

El mensaje se suma a una advertencia previa del ejército de Estados Unidos, que también alertó a la población iraní sobre la imposibilidad de garantizar la seguridad de los civiles dentro o cerca de instalaciones utilizadas por el régimen iraní con fines militares. Según la comunicación estadounidense, aunque se toman todas las precauciones posibles para minimizar el daño a los civiles, persiste un alto grado de riesgo en zonas donde se emplazan objetivos militares.

El ejército israelí advierte que
El ejército israelí advierte que los lanzadores de misiles ubicados cerca de civiles incrementan el riesgo de daños a la población iraní (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

Tanto las FDI como el ejército estadounidense han reiterado la importancia de que la población civil en Irán evite permanecer cerca de lanzadores o instalaciones militares, ante el peligro que representa cualquier operación dirigida a estos objetivos.

Ataques de Irán

Las Fuerzas Armadas de Irán amenazaron este miércoles con lanzar ataques contra centros económicos y bancos propiedad de Estados Unidos e Israel en Oriente Próximo. Un portavoz del Jatam al Anbia, el mando unificado de combate iraní, declaró que el “Ejército terrorista estadounidense” y el “brutal régimen sionista” atacaron durante la última noche uno de los bancos del país, después de fracasar en su intento de alcanzar otros objetivos militares. Según la televisión pública IRIB, el portavoz señaló: “Con este acto de guerra ilegítimo y no convencional, el enemigo deja libres nuestras manos para atacar centros económicos y bancos propiedad de Estados Unidos y el régimen sionista en la región”.

Las Fuerzas Armadas de Irán
Las Fuerzas Armadas de Irán amenazan con atacar centros económicos y bancos de propiedad estadounidense e israelí en Oriente Próximo (REUTERS/ARCHIVO)

Irán advirtió que “los estadounidenses deben esperar una respuesta dolorosa” y recomendó a los residentes en Oriente Próximo no acercarse a menos de un kilómetro de estos bancos, ante la posibilidad de ataques directos. La postura oficial subraya que la respuesta será proporcional a la agresión recibida.

En represalia, las Fuerzas Armadas iraníes reivindicaron nuevos ataques contra bases militares de Estados Unidos en Irak y Bahréin, así como contra la ciudad de Tel Aviv. Las autoridades detallaron que los objetivos incluyeron “bases enemigas estadounidense-sionistas en Erbil”, dentro del Kurdistán iraquí, y la sede de la Quinta Flota de Estados Unidos en Bahréin. Además, afirmaron que “el corazón de Tel Aviv ha temblado” tras el lanzamiento de misiles ‘Jorramshahr’ y ‘Jíber’, equipados con múltiples cabezas explosivas. Hasta ahora no se han reportado víctimas ni daños confirmados por estos ataques.

Temas Relacionados

Fuerzas Armadas de IránEstados UnidosConflictos RegionalesMisiles BalísticosÚltimas noticias América

Últimas Noticias

La guerra de Irán tiene un claro ganador regional

Según un informe reciente de Goldman Sachs Group Inc., América Latina es una de las pocas regiones del mundo donde la persistencia de precios del petróleo más altos podría traducirse en un mayor crecimiento económico

La guerra de Irán tiene

Irán amenazó con atacar centros económicos y bancos de EEUU e Israel en Oriente Próximo

Las fuerzas iraníes reivindican una nueva oleada de ataques contra Tel Aviv y bases de Washington en Irak y Bahréin

Irán amenazó con atacar centros

Japón recuerda el terremoto y tsunami de 2011 con un llamado a la recuperación

Las comunidades afectadas participaron en actos de memoria y oración, y los dirigentes reiteraron su compromiso de apoyar la reconstrucción regional durante los próximos años

Japón recuerda el terremoto y

El déficit presupuestario de Rusia en enero y febrero casi alcanza la meta anual para 2026

Los datos publicados por el Ministerio de Finanzas muestran una brecha fiscal significativa en los primeros meses del año, generada por la disminución de los ingresos energéticos y el aumento de los egresos estatales

El déficit presupuestario de Rusia

Irán quiere más caos: promueve que el barril de petróleo llegue a 200 dólares

Los ataques a buques y la intervención estadounidense han generado presión sobre el suministro, elevando la incertidumbre en el sector energético global por el cierre del estrecho de Ormuz

Irán quiere más caos: promueve
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Corte de agua para este

Corte de agua para este 12 de marzo: conoce cuáles son las zonas afectadas

Los padres deben fomentar la independencia de adolescentes con TDAH, según un psicólogo

Tacos de pescado crujiente con aderezo light de chipotle: la receta fresca que amarás en Cuaresma

El rey Felipe le entrega su primer traje de flamenca a la reina Letizia: un diseño moderno en color negro que se vende por menos de 450 euros

Óscar Benavides, ganador de la curul afro, envió fuerte mensaje a Miguel Polo Polo tras vencerlo en las urnas: “El pueblo castiga”

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Conservadora Paulina Nuñez es elegida como nueva presidenta del Senado en Chile

Gobierno español dice que "una guerra es muy incompatible con el deporte"

Petro y Delcy Rodríguez relanzarán en la frontera una relación histórica y de altibajos

La AIE sacará al mercado 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas

Macron insta a poner fin a la "peligrosa espiral" de ataques en el Líbano

ENTRETENIMIENTO

La razón por la que

La razón por la que la policía no mostrará la foto de arresto de Britney Spears

Liza Minnelli revela los malos tratos de Gene Hackman tras la muerte del actor: “Era absolutamente grosero”

Mickey Rourke desechó la ayuda de sus seguidores y la justicia de Los Ángeles lo desalojó

La mujer que disparó contra la mansión de Rihanna podría enfrentar cadena perpetua

No te olvidaré: Universal Pictures apuesta por la novela superventas de Colleen Hoover, un rodaje en Canadá y mujeres al mando