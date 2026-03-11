Israel aseguró que está “logrando sus objetivos” en la ofensiva militar contra el régimen de Irán

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, en una foto de archivo (REUTERS/Ronen Zvulun)

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, aseguró este miércoles que la actual campaña de bombardeos sobre Irán está cumpliendo los objetivos planteados por el gobierno israelí y estadounidense tras doce días de ofensiva continua.

Katz realizó estas afirmaciones durante una visita a la base aérea de Nevatim, donde conversó con pilotos involucrados en las operaciones.

“Estamos logrando nuestros objetivos, destruyendo capacidades y atacando al mayor enemigo al que nos enfrentamos”, expresó Katz.

Las operaciones militares se concentran en desmantelar la infraestructura que sostiene el programa nuclear iraní y limitar la producción de misiles.

Katz precisó que entre los principales propósitos de la ofensiva se encuentra asegurar que “el régimen de los ayatollahs ponga fin a su programa nuclear y a la producción masiva de misiles”. También mencionó la intención de frenar el financiamiento a grupos como Hezbollah, actividad que, según el ministro, alimenta la inestabilidad regional.

Humo en Teherán tras una explosión por un ataque del ejército israelí (Majid Asgaripour/REUTERS)

De acuerdo con el funcionario, la ofensiva busca “crear las condiciones para el pueblo iraní”, repitiendo los argumentos del primer ministro Benjamín Netanyahu, quien ha insistido en que las acciones militares pretenden debilitar la estructura del régimen persa.

Katz subrayó la importancia de la cooperación entre la fuerza aérea y las autoridades políticas, y sostuvo que “nuestra existencia debe ser eterna, gracias a la Roca de Israel y a las Fuerzas de Defensa de Israel. Estos son los dos pilares en los que nos apoyamos. Debemos continuar desarrollando capacidades que sin duda nos permitirán afrontar cualquier desafío”.

En paralelo a los ataques israelíes, Irán y Hezbollah han mantenido el lanzamiento de misiles y drones contra el centro y el norte de Israel. En los primeros doce días del conflicto, estos ataques provocaron la muerte de doce personas a raíz de impactos directos o municiones de racimo. La ofensiva israelí, iniciada el 28 de febrero junto a Estados Unidos, ha tenido como blanco instalaciones militares, sitios de lanzamiento de misiles y centros de mando iraníes.

La fuerza aérea de Israel bombardeó posiciones terroristas de Hezbollah en Beirut (REUTERS/Mohamed Azakir)

El presidente Donald Trump se refirió a la situación y aseguró que “prácticamente no queda nada por atacar” en Irán, anticipando que el conflicto podría finalizar pronto.

“En cuanto quiera que esto se detenga, se detendrá”, afirmó Trump en una entrevista reciente con Axios. El mandatario también señaló que “pronto, muy pronto habrá una gran seguridad en el estrecho de Ormuz”, aunque evitó dar detalles sobre eventuales nuevos ataques o plazos para el cese de la ofensiva.

La guerra ha provocado un intercambio sostenido de ataques. Irán, además de responder con misiles y drones, ha realizado acciones puntuales como el ataque a un buque con bandera de Liberia y un carguero tailandés en el estrecho de Ormuz, según la Guardia Revolucionaria iraní.

El asesor Ali Fadavi dijo en la televisión estatal que Estados Unidos e Israel deberían “considerar la posibilidad de verse envueltos en una guerra de desgaste a largo plazo que destruirá toda la economía estadounidense y la economía mundial, y que hará que todas sus capacidades militares se erosionen hasta el punto de la destrucción”.

Israel aseguró que está “logrando sus objetivos” en la ofensiva militar contra el régimen de Irán

Katz dejó claro que la operación militar no tiene un plazo definido y continuará “tanto como sea necesario” hasta alcanzar todos los objetivos planteados por Israel y sus aliados. Esta postura coincide con la estrategia defendida por Netanyahu, quien sostiene que solo la presión sostenida y la destrucción de la infraestructura militar y nuclear iraní garantizarán la seguridad de Israel a largo plazo.

El contexto regional refleja una elevada tensión, con un despliegue militar sostenido de ambos lados y con el estrecho de Ormuz como uno de los puntos más sensibles para el flujo energético mundial.

Mientras continúan los ataques y las respuestas armadas, las autoridades israelíes y estadounidenses monitorean el desarrollo de la situación y mantienen abierta la posibilidad de nuevas acciones en función de la evolución sobre el terreno.

(Con información de EFE y AFP)