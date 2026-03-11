Mundo

El equipo de futbol femenino de Irán quedó varado en Malasia tras la deserción de seis jugadoras en Australia

Las jugadoras están alojadas en un hotel en la capital malasia, donde la Confederación Asiática ha anunciado respaldo y solicita respeto por la privacidad, mientras se determina cuándo retornarán a su país de origen

Miembros de la selección nacional
Miembros de la selección nacional femenina de fútbol de Irán llegan a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur después de asistir a un partido del Grupo A de la Copa Asiática Femenina de la AFC en Australia, en Sepang, Malasia. 11 de marzo de 2026. REUTERS/Hasnoor Hussain

La selección femenina iraní se encuentra en Malasia, indicó este miércoles a EFE un portavoz de la Confederación Asiática de Fútbol, después de que seis integrantes optaran por quedarse en Australia a raíz de la polémica surgida al no cantar el himno nacional antes de un partido de la Copa de Asia, en plena guerra en Irán.

“La Confederación Asiática de Fútbol brindará todo el apoyo necesario al equipo durante su estancia (en Malasia) hasta que se confirmen los preparativos de su próximo viaje”, apuntó a EFE un portavoz del organismo, sin especificar cuál es el próximo destino.

Por su parte, según la agencia malasia Bernama, que cita a un oficial de la Embajada de Irán en Kuala Lumpur, las deportistas llegaron a Malasia en la mañana de hoy y se espera que regresen a Irán en una fecha desconocida.

“Quieren regresar a casa”, dijo el miembro de la legación iraní, según Bernama, quien añadió que el viaje de vuelta está sujeto a la disponibilidad de vuelos y la reapertura del espacio aéreo iraní, cerrado desde el inicio de la guerra.

Manifestantes protestan frente al complejo
Manifestantes protestan frente al complejo turístico Royal Pines mientras parte un autobús que transporta a jugadoras y personal del equipo femenino de fútbol iraní, después de que cinco jugadoras iraníes recibieran visas humanitarias, en Gold Coast, Queensland, Australia, el 10 de marzo de 2026. AAP/Russell Freeman vía REUTERS

EFE se ha intentado poner en contacto con la Embajada de Irán en Malasia, sin respuesta por el momento.

Las futbolistas, que partieron la noche del martes en un vuelo desde la ciudad australiana de Sídney, se encuentran en un hotel de Kuala Lumpur, dijo el portavoz de la confederación asiática.

El representante del ente futbolístico remarcó que priorizan “el bienestar y la seguridad” de las jugadoras, e instan a los medios de comunicación a respetar la privacidad de las componentes del equipo.

Su llegada a Malasia, un país de mayoría musulmana, se produce después de que una de las siete integrantes de la selección femenina iraní que habían aceptado protección humanitaria en Australia tras disputar la Copa de Asia cambiara de opinión.

El ministro australiano del Interior, Tony Burke, dijo este miércoles que la mujer se puso en contacto con la Embajada de Irán en Australia para solicitar ser recogida, lo que provocó que se revelara la ubicación en la que se encontraba, hasta entonces mantenida en secreto por motivos de seguridad.

Burke indicó que, tras conocerse esa decisión, las otras seis iraníes que desean permanecer en Australia fueron trasladadas “de inmediato” a otro lugar desconocido para garantizar su seguridad.

El martes, cinco futbolistas expresaron inicialmente su deseo de permanecer en Australia por motivos de seguridad y recibieron visados humanitarios. Posteriormente, una jugadora y una integrante del cuerpo técnico aceptaron también la oferta de protección.

La situación de las futbolistas iraníes había generado preocupación después de que no cantaran el himno nacional en su primer partido del torneo, lo que provocó críticas desde la televisión estatal iraní, calificándolas de “traidoras” en tiempos de guerra.

(con información de EFE)

