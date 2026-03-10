Las acciones asiáticas se recuperan y el petróleo cae mientras crecen las expectativas de un fin cercano del conflicto en Medio Oriente

Las bolsas asiáticas se recuperan y el petróleo cae mientras crecen las expectativas de un fin cercano del conflicto en Medio Oriente (REUTERS)

Las acciones asiáticas se recuperaron el martes tras las fuertes caídas registradas el día anterior, en un contexto marcado por la volatilidad de los precios del petróleo y las expectativas de los inversores sobre la duración de la guerra con Irán. El movimiento se produjo mientras inversores globales apostaban a que el conflicto podría no durar demasiado.

Las ganancias, sin embargo, quedaron muy por debajo de las pérdidas registradas el lunes. En esa jornada, los precios del petróleo se acercaron a los 120 dólares por barril antes de retroceder hasta alrededor de 90 dólares. Al mismo tiempo, los futuros estadounidenses cotizaban cerca de un 0,2% más bajos.

El lunes, el presidente estadounidense Donald Trump buscó calmar las preocupaciones de los mercados en declaraciones a la cadena CBS News. El mandatario afirmó que cree que “la guerra está prácticamente terminada”. También realizó comentarios que parecieron amenazar con intensificar las medidas contra Irán si intenta “cortar el suministro de petróleo al mundo”.

En Japón, el índice de referencia Nikkei 225 avanzó 2,9% y cerró en 54.248,39 puntos. El movimiento se produjo después de la publicación de datos económicos revisados que indicaron que la economía japonesa creció ligeramente más rápido de lo estimado inicialmente en el último trimestre del año pasado.

Según esos datos, la economía se expandió a un ritmo anual de 1,3%, frente a una estimación inicial de 0,2%, considerada mucho más débil.

Neil Newman, director gerente y jefe de estrategia de Astris Advisory Japón, atribuyó parte del repunte a las declaraciones del presidente estadounidense. “Hoy es el repunte, obviamente los comentarios positivos del presidente Trump anoche, estamos empezando a ver la luz al final del túnel para la guerra”, dijo. El analista también se refirió a la evolución de los mercados financieros. “La volatilidad seguirá presente, pero hoy el panorama se ve mucho más prometedor”, afirmó.

Otros mercados de la región también registraron avances. El índice S&P/ASX 200 de Australia subió 1,1% hasta 8.692,60 puntos, mientras que el Kospi de Corea del Sur avanzó 5,4% hasta 5.532,59 puntos.

En Hong Kong, el índice Hang Seng subió 2,1% hasta 25.937,59 puntos, mientras que el índice compuesto de Shanghai avanzó 0,6% hasta 4.120,45 puntos.

Los precios de las acciones oscilaron en sintonía con los precios del petróleo, que registraron movimientos bruscos a medida que el conflicto se profundizó.

En las operaciones energéticas del martes, el crudo estadounidense de referencia cayó 5,78 dólares, hasta 88,99 dólares por barril. El crudo Brent, referencia internacional, bajó 5,79 dólares hasta 93,17 dólares por barril.

En la sesión del lunes, los mercados estadounidenses también registraron fuertes oscilaciones. El S&P 500 llegó a caer 1,5% antes de cerrar con una ganancia de 0,8% en 6.795,99 puntos.

El Promedio Industrial Dow Jones remontó una caída cercana a 900 puntos y terminó con una subida de 239 puntos, equivalente a 0,5%, hasta 47.740,80 puntos. El Nasdaq Composite subió 1,4% y cerró en 22.695,95 puntos.

Las fluctuaciones de los mercados bursátiles reflejaron la incertidumbre sobre hasta qué nivel podrían subir los precios del petróleo y cuánto tiempo permanecerían elevados debido a posibles interrupciones en las instalaciones energéticas de Medio Oriente.

(Con información de Associates Press)