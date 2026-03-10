Mundo

Las acciones asiáticas se recuperan y el petróleo cae mientras crecen las expectativas de un fin cercano del conflicto en Medio Oriente

El Nikkei 225 de Japón subió 2,9% y el S&P/ASX 200 de Australia avanzó 1,1%, mientras el Kospi de Corea del Sur ganó 5,4%. El Hang Seng de Hong Kong registró un alza de 2,1% y el índice compuesto de Shanghai aumentó 0,6%

Guardar
Las bolsas asiáticas se recuperan
Las bolsas asiáticas se recuperan y el petróleo cae mientras crecen las expectativas de un fin cercano del conflicto en Medio Oriente (REUTERS)

Las acciones asiáticas se recuperaron el martes tras las fuertes caídas registradas el día anterior, en un contexto marcado por la volatilidad de los precios del petróleo y las expectativas de los inversores sobre la duración de la guerra con Irán. El movimiento se produjo mientras inversores globales apostaban a que el conflicto podría no durar demasiado.

Las ganancias, sin embargo, quedaron muy por debajo de las pérdidas registradas el lunes. En esa jornada, los precios del petróleo se acercaron a los 120 dólares por barril antes de retroceder hasta alrededor de 90 dólares. Al mismo tiempo, los futuros estadounidenses cotizaban cerca de un 0,2% más bajos.

El lunes, el presidente estadounidense Donald Trump buscó calmar las preocupaciones de los mercados en declaraciones a la cadena CBS News. El mandatario afirmó que cree que “la guerra está prácticamente terminada”. También realizó comentarios que parecieron amenazar con intensificar las medidas contra Irán si intenta “cortar el suministro de petróleo al mundo”.

En Japón, el índice de referencia Nikkei 225 avanzó 2,9% y cerró en 54.248,39 puntos. El movimiento se produjo después de la publicación de datos económicos revisados que indicaron que la economía japonesa creció ligeramente más rápido de lo estimado inicialmente en el último trimestre del año pasado.

Según esos datos, la economía se expandió a un ritmo anual de 1,3%, frente a una estimación inicial de 0,2%, considerada mucho más débil.

En Japón, el índice de
En Japón, el índice de referencia Nikkei 225 avanzó 2,9% y cerró en 54.248,39 puntos (REUTERS)

Neil Newman, director gerente y jefe de estrategia de Astris Advisory Japón, atribuyó parte del repunte a las declaraciones del presidente estadounidense. “Hoy es el repunte, obviamente los comentarios positivos del presidente Trump anoche, estamos empezando a ver la luz al final del túnel para la guerra”, dijo. El analista también se refirió a la evolución de los mercados financieros. “La volatilidad seguirá presente, pero hoy el panorama se ve mucho más prometedor”, afirmó.

Otros mercados de la región también registraron avances. El índice S&P/ASX 200 de Australia subió 1,1% hasta 8.692,60 puntos, mientras que el Kospi de Corea del Sur avanzó 5,4% hasta 5.532,59 puntos.

En Hong Kong, el índice Hang Seng subió 2,1% hasta 25.937,59 puntos, mientras que el índice compuesto de Shanghai avanzó 0,6% hasta 4.120,45 puntos.

Los precios de las acciones oscilaron en sintonía con los precios del petróleo, que registraron movimientos bruscos a medida que el conflicto se profundizó.

En las operaciones energéticas del martes, el crudo estadounidense de referencia cayó 5,78 dólares, hasta 88,99 dólares por barril. El crudo Brent, referencia internacional, bajó 5,79 dólares hasta 93,17 dólares por barril.

En las operaciones energéticas del
En las operaciones energéticas del martes, el crudo estadounidense de referencia cayó 5,78 dólares, hasta 88,99 dólares por barril

En la sesión del lunes, los mercados estadounidenses también registraron fuertes oscilaciones. El S&P 500 llegó a caer 1,5% antes de cerrar con una ganancia de 0,8% en 6.795,99 puntos.

El Promedio Industrial Dow Jones remontó una caída cercana a 900 puntos y terminó con una subida de 239 puntos, equivalente a 0,5%, hasta 47.740,80 puntos. El Nasdaq Composite subió 1,4% y cerró en 22.695,95 puntos.

Las fluctuaciones de los mercados bursátiles reflejaron la incertidumbre sobre hasta qué nivel podrían subir los precios del petróleo y cuánto tiempo permanecerían elevados debido a posibles interrupciones en las instalaciones energéticas de Medio Oriente.

(Con información de Associates Press)

Temas Relacionados

Guerra en Medio OrienteAsiaKospiJapónCorea del SurBolsas asiáticasS&PNikkei 225Últimas noticias América

Últimas Noticias

El régimen de Irán afirmó que continuará con los ataques durante “el tiempo que sea necesario” y descartó negociar con Washington

“No creo que la cuestión de hablar o negociar con los estadounidenses vuelva a estar sobre la mesa”, declaró el ministro de Relaciones Exteriores de Teherán, Abbas Araqchi

El régimen de Irán afirmó

EN VIVO: Trump advirtió que el régimen de Irán será golpeado “20 veces más fuerte” si bloquea el paso de petróleo por el Estrecho de Ormuz

El mandatario afirmó por medio de un comunicado que Washington atacará “objetivos fácilmente destruibles que harán prácticamente imposible que Irán se reconstruya como nación”

EN VIVO: Trump advirtió que

Israel afirmó que abatió a más de 1.900 soldados y comenadantes del régimen iraní desde el inicio de la guerra

“Tenemos muchos más objetivos, es un esfuerzo continuo y estamos profundizando los golpes a todos los niveles del régimen”, indicó el portavoz del Ejército de israelí, Effie Defrin

Israel afirmó que abatió a

Reino Unido inició misiones aéreas defensivas en apoyo de los Emiratos Árabes y derribó drones iraníes en varias zonas de Medio Oriente

El ministro de Defensa, John Healey, informó que aviones Typhoon interceptaron y derribaron dos drones durante las operaciones: uno sobre Jordania y otro que se dirigía hacia Bahréin

Reino Unido inició misiones aéreas

Estados Unidos suspendió temporalmente algunas sanciones petroleras para estabilizar el mercado mundial del crudo

“Vamos a quitar esas sanciones hasta que esto se arregle”, afirmó el presidente Donald Trump durante un rueda de prensa realizada en Florida

Estados Unidos suspendió temporalmente algunas
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
¿Cuándo iniciarán las clases en

¿Cuándo iniciarán las clases en colegios estatales por la crisis del gas y qué medidas aplicó el Gobierno en el sector educativo?

Cálculos renales: causas, síntomas y tratamiento

Derrumbe en San Antonio Abad: se confirma una muerte y sigue la búsqueda de dos trabajadores

Aumenta el protagonismo de Reino Unido en Oriente Medio: derriba drones iraníes que se dirigían a Bahréin o Jordania y defiende a Emiratos Árabes

Improcedente el despido de un trabajador que tuvo un accidente con el coche de empresa triplicando el límite de alcohol: es una falta grave, no muy grave

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Israel ataca centros de mando de Seguridad Interna y de los Basij en Irán

Susanna Griso desvela cómo está Sonsoles Ónega tras la muerte de su padre: "No estaba preparada para encajar ese golpe"

Yutong presenta su portafolio integral para carretera en la EXPO FORO 2026 e impulsa la movilidad sostenible en México

Israel concluye otra ola de ataques contra la entidad financiera de Hizbulá en el Líbano

El precio del crudo cae un 5% y el Brent cotiza en los 93 dólares, con las Bolsas europeas apuntando a alzas

ENTRETENIMIENTO

La dura respuesta de Quentin

La dura respuesta de Quentin Tarantino a Rosanna Arquette tras tacharle de racista: “Demuestras una falta de clase, por no decir honor”

Rosanna Arquette critíca las películas de Quentin Tarantino: “No es arte, es simplemente racista”

Britney Spears finalizó relación con Paul Soliz semanas antes de su arresto por manejar bajo la influencia del alcohol

Justin Quiles y Lenny Tavárez revolucionan la música con “Superarte”: por qué querían cerrar un ciclo y los secretos de su bro-mance

Dónde ver en streaming las películas nominadas al Oscar 2026 antes de la ceremonía