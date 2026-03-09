Los países del G7 evaluarán el uso de las reservas petroleras para detener la suba del barril por la guerra en Medio Oriente

Los ministros de Finanzas del G7 convocaron una reunión de emergencia en Nueva York para evaluar la liberación estratégica de petróleo ante el conflicto en el Golfo. (Associated Press)

Los ministros de Finanzas del G7 acordaron celebrar una reunión de emergencia este lunes en Nueva York para evaluar una liberación conjunta de petróleo estratégico a través de la Agencia Internacional de la Energía (IEA), organismo intergubernamental, tras el aumento abrupto de los precios del crudo provocado por el conflicto en el Golfo, según el diario económico Financial Times.

El director ejecutivo de la IEA, Fatih Birol, participará de la discusión prevista a las 8.30 horas, mientras Estados Unidos, junto a otros dos integrantes del grupo, ya manifestó su apoyo a la medida.

La iniciativa de considerar la apertura de reservas estratégicas de petróleo marca un cambio en la postura de la Administración de Donald Trump, que la semana anterior había rechazado intervenir en los mercados.

La creación de estas reservas se remonta a 1974, cuando la IEA fue fundada en respuesta al embargo petrolero árabe, que disparó los precios y desató crisis de abastecimiento en Occidente. Desde entonces, los países miembros han realizado cinco liberaciones colectivas, siendo las dos últimas en 2022 después de la invasión rusa a Ucrania.

Las reservas estratégicas de la IEA superan los 1.240 millones de barriles, cantidad que permitiría cubrir casi un mes de demanda global actual.

Un documento confidencial preparado para la reunión señala que los miembros de la IEA retienen más de 1.240 millones de barriles en reservas públicas y unos 600 millones en manos del sector, lo que permitiría cubrir casi un mes de la demanda total y más de 140 días de importaciones netas. Estados Unidos y Japón acumulan juntos alrededor de 700 millones de barriles de estas reservas.

El precio del crudo se disparó tras el inicio de la guerra con Irán

Los precios internacionales del petróleo tuvieron su mayor aumento semanal en años.

El crudo Brent escaló 24% al inicio de la jornada asiática el lunes, alcanzando los USD 116,71 por barril antes de estabilizarse cerca de los USD 110,85, lo que representa un alza del 19% tras la noticia de la reunión del G7, de acuerdo con Financial Times.

El barril West Texas Intermediate (WTI) mostró un comportamiento similar, con un máximo de USD 116,45 y un cierre provisorio en USD 108, también un aumento cercano al 19%. El incremento en los precios del crudo empujó el precio medio de la gasolina en Estados Unidos a USD 3,45 por galón (equivalente a 12,8 litros), desde USD 2,98 la semana pasada.

El encarecimiento del petróleo alimenta temores de inflación global y amenaza el crecimiento económico, según expertos financieros y analistas energéticos.

Analistas independientes y de entidades financieras mencionaron que la persistencia de la tensión podría provocar un repunte inflacionario global, elevando el riesgo para el crecimiento económico mundial.

Países expuestos y reacciones políticas

China, India, Corea del Sur, Japón, Alemania, Italia y España figuran entre los principales importadores de petróleo, lo que los expone especialmente a los shocks de precio.

La presión sobre la Casa Blanca se intensificó tras el encarecimiento de los combustibles y el temor a un salto inflacionario inminente. El domingo, el presidente Trump relativizó el impacto en la red social de Donald Trump, Truth Social, donde afirmó que “el coste temporal del crudo es un precio muy pequeño por la seguridad y paz” que podría generar el fin de la amenaza nuclear iraní. Según analistas del sector energético consultados por Financial Times, la envergadura de la crisis obligaría a todos los países miembros de la IEA a considerar seriamente la opción de liberar reservas estratégicas.

El mercado bursátil asiático experimentó caídas generalizadas después del repunte del petróleo, llevando a los futuros de Wall Street hacia pérdidas y ampliando el nerviosismo financiero internacional.

Una densa columna de humo se eleva desde una instalación de almacenamiento de petróleo afectada el sábado 7 de marzo por un ataque estadounidense-israelí, el domingo 8 de marzo de 2026, en Teherán, Irán. (AP Foto/Vahid Salemi)

Qatar, representado por el ministro de Energía Saad al-Kaabi, advirtió sobre el riesgo de “colapso económico mundial”, con la posibilidad de que los exportadores del Golfo reduzcan la producción en pocos días.

Por su parte, China, aunque no es miembro pleno de la IEA, ha acumulado entre 1.100 y 1.400 millones de barriles en reservas estatales durante el último año, cifra suficiente para cubrir casi 140 días de sus importaciones de petróleo, según estimaciones de analistas recogidas por Financial Times.

Un informe interno revisado el martes por la IEA concluyó: “La organización está lista para actuar a fin de respaldar la estabilidad de los mercados petroleros”.