Mundo

Los países del G7 evaluarán el uso de las reservas petroleras para detener la suba del barril por la guerra en Medio Oriente

La convocatoria a una reunión extraordinaria busca analizar mecanismos para mitigar el impacto del aumento en los valores del crudo, que superó los USD 100 por barril tras la escalada en el conflicto

Guardar
Los ministros de Finanzas del
Los ministros de Finanzas del G7 convocaron una reunión de emergencia en Nueva York para evaluar la liberación estratégica de petróleo ante el conflicto en el Golfo. (Associated Press)

Los ministros de Finanzas del G7 acordaron celebrar una reunión de emergencia este lunes en Nueva York para evaluar una liberación conjunta de petróleo estratégico a través de la Agencia Internacional de la Energía (IEA), organismo intergubernamental, tras el aumento abrupto de los precios del crudo provocado por el conflicto en el Golfo, según el diario económico Financial Times.

El director ejecutivo de la IEA, Fatih Birol, participará de la discusión prevista a las 8.30 horas, mientras Estados Unidos, junto a otros dos integrantes del grupo, ya manifestó su apoyo a la medida.

La iniciativa de considerar la apertura de reservas estratégicas de petróleo marca un cambio en la postura de la Administración de Donald Trump, que la semana anterior había rechazado intervenir en los mercados.

La creación de estas reservas se remonta a 1974, cuando la IEA fue fundada en respuesta al embargo petrolero árabe, que disparó los precios y desató crisis de abastecimiento en Occidente. Desde entonces, los países miembros han realizado cinco liberaciones colectivas, siendo las dos últimas en 2022 después de la invasión rusa a Ucrania.

Las reservas estratégicas de la
Las reservas estratégicas de la IEA superan los 1.240 millones de barriles, cantidad que permitiría cubrir casi un mes de demanda global actual.

Un documento confidencial preparado para la reunión señala que los miembros de la IEA retienen más de 1.240 millones de barriles en reservas públicas y unos 600 millones en manos del sector, lo que permitiría cubrir casi un mes de la demanda total y más de 140 días de importaciones netas. Estados Unidos y Japón acumulan juntos alrededor de 700 millones de barriles de estas reservas.

El precio del crudo se disparó tras el inicio de la guerra con Irán

Los precios internacionales del petróleo tuvieron su mayor aumento semanal en años.

El crudo Brent escaló 24% al inicio de la jornada asiática el lunes, alcanzando los USD 116,71 por barril antes de estabilizarse cerca de los USD 110,85, lo que representa un alza del 19% tras la noticia de la reunión del G7, de acuerdo con Financial Times.

El barril West Texas Intermediate (WTI) mostró un comportamiento similar, con un máximo de USD 116,45 y un cierre provisorio en USD 108, también un aumento cercano al 19%. El incremento en los precios del crudo empujó el precio medio de la gasolina en Estados Unidos a USD 3,45 por galón (equivalente a 12,8 litros), desde USD 2,98 la semana pasada.

El encarecimiento del petróleo alimenta
El encarecimiento del petróleo alimenta temores de inflación global y amenaza el crecimiento económico, según expertos financieros y analistas energéticos.

Analistas independientes y de entidades financieras mencionaron que la persistencia de la tensión podría provocar un repunte inflacionario global, elevando el riesgo para el crecimiento económico mundial.

Países expuestos y reacciones políticas

China, India, Corea del Sur, Japón, Alemania, Italia y España figuran entre los principales importadores de petróleo, lo que los expone especialmente a los shocks de precio.

La presión sobre la Casa Blanca se intensificó tras el encarecimiento de los combustibles y el temor a un salto inflacionario inminente. El domingo, el presidente Trump relativizó el impacto en la red social de Donald Trump, Truth Social, donde afirmó que “el coste temporal del crudo es un precio muy pequeño por la seguridad y paz” que podría generar el fin de la amenaza nuclear iraní. Según analistas del sector energético consultados por Financial Times, la envergadura de la crisis obligaría a todos los países miembros de la IEA a considerar seriamente la opción de liberar reservas estratégicas.

El mercado bursátil asiático experimentó caídas generalizadas después del repunte del petróleo, llevando a los futuros de Wall Street hacia pérdidas y ampliando el nerviosismo financiero internacional.

Una densa columna de humo
Una densa columna de humo se eleva desde una instalación de almacenamiento de petróleo afectada el sábado 7 de marzo por un ataque estadounidense-israelí, el domingo 8 de marzo de 2026, en Teherán, Irán. (AP Foto/Vahid Salemi)

Qatar, representado por el ministro de Energía Saad al-Kaabi, advirtió sobre el riesgo de “colapso económico mundial”, con la posibilidad de que los exportadores del Golfo reduzcan la producción en pocos días.

Por su parte, China, aunque no es miembro pleno de la IEA, ha acumulado entre 1.100 y 1.400 millones de barriles en reservas estatales durante el último año, cifra suficiente para cubrir casi 140 días de sus importaciones de petróleo, según estimaciones de analistas recogidas por Financial Times.

Un informe interno revisado el martes por la IEA concluyó: “La organización está lista para actuar a fin de respaldar la estabilidad de los mercados petroleros”.

Temas Relacionados

G7petróleopreciobarrilesGuerra en Medio OrienteIránEstados UnidosÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Cuáles son las 10 familias más ricas del mundo, según Forbes

Desde Estados Unidos hasta Asia y Europa, apellidos históricos mantienen su influencia a través de generaciones que combinan herencia, innovación y diversificación

Cuáles son las 10 familias

La justicia chilena absuelve a un trabajador tras un error de pagos increíbles

El fallo, que atribuyó la responsabilidad exclusivamente a la empresa, abrió un debate sobre los límites entre la vía penal y la civil en casos de pagos indebidos

La justicia chilena absuelve a

Israel bombardeó centros de seguridad interna y sitios de lanzamiento de misiles del régimen iraní en la ciudad de Isfahán

En un comunicado oficial, el ejército sostuvo que la operación impactó “los cuarteles generales de seguridad interna en la ciudad central de Isfahán, un cuartel general de policía y otras instalaciones utilizadas por la Guardia Revolucionaria y la fuerza paramilitar Basij”

Israel bombardeó centros de seguridad

EN VIVO: Israel bombardeó centros de seguridad interna y sitios de lanzamiento de misiles del régimen iraní en la ciudad de Isfahán

En un comunicado oficial, el ejército sostuvo que la operación impactó “los cuarteles generales de seguridad interna en la ciudad central de Isfahán, un cuartel general de policía y otras instalaciones utilizadas por la Guardia Revolucionaria y la fuerza paramilitar Basij”

EN VIVO: Israel bombardeó centros

El régimen de Irán lanzó una nueva oleada de drones y misiles contra los países del Golfo

Las autoridades de Arabia Saudí, Bharéin, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Kuwait confirmaron durante la madrugada del lunes la activación de sus sistemas de defensa antiaérea tras detectar múltiples ataques con drones y misiles lanzados desde Teherán

El régimen de Irán lanzó
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Avance semanal de ‘Valle Salvaje’

Avance semanal de ‘Valle Salvaje’ del 9 al 13 de marzo: Mercedes confirma sus sospechas e Isabel se enfrenta a una situación límite

La Aemet activa hoy el aviso amarillo por nieve en estas zonas de Madrid

Hallan fotos de dos mujeres entre las cenizas de una parrilla en la cabaña de “El Mencho” en Tapalpa

Gustavo Petro y el presunto indicador inventado: polémica por cifras de mortalidad infantil en Colombia

Avance semanal de ‘Sueños de libertad’ del 9 al 13 de marzo: la colonia celebra una boda mientras crecen los conflictos entre los protagonistas

INFOBAE AMÉRICA
Vox critica la concesión de

Vox critica la concesión de 650.000 euros a proyectos LGTBI en Barsil y Colombia y el Gobierno dice que es prioridad

Detenido por robar 112 colmenas de abejas en La Canal de Navarrés con un valor de 10.000 euros

Carlos Sainz: "He hecho 30 vueltas a paso de tortuga"

Apple prepara el lanzamiento de su gama "Ultra", con el iPhone plegable y un MacBook Pro con pantalla OLED táctil

Valve confirma que mantendrá el lanzamiento de sus nuevos dispositivos Steam Machine y Steam Frame para este año 2026

ENTRETENIMIENTO

Nuevos actores, conflictos y romances:

Nuevos actores, conflictos y romances: así será la temporada 4 de La edad dorada que todos esperan

Shia LaBeouf: entre polémicas, cicatrices y una postura desafiante ante la fama

Las conexiones poco conocidas entre estrellas de Hollywood antes de alcanzar el éxito mundial

“Pensé que era el final”: Conan O’Brien recordó su despido de la TV y cómo transformó la crisis en nuevas oportunidades

El ex esposo de Britney Spears pidió respeto por su privacidad: “Espero que la prensa haya aprendido del pasado”