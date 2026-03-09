Ataque antisemita en Bélgica: investigan como hecho terrorista la explosión frente a una sinagoga en la ciudad de Lieja

Bélgica denunció como un ataque antisemita la explosión frente a una sinagoga en la ciudad de Lieja

Una explosión frente a una sinagoga en la ciudad de Lieja, en el este de Bélgica, durante la madrugada del lunes, fue calificada por el gobierno como un “acto antisemita abyecto”. El incidente ocurrió poco antes de las cuatro de la mañana, hora local, y no dejó heridos, aunque provocó daños materiales, principalmente la rotura de ventanas en varios edificios cercanos al templo, según informó un portavoz de la policía local.

Las autoridades establecieron rápidamente un perímetro de seguridad para permitir las labores de investigación. La división de terrorismo de la Policía Judicial Federal de Lieja asumió el caso, a la espera de la llegada de representantes de la Fiscalía federal, que ya ha iniciado una investigación judicial formal. El gobierno aseguró que se reforzarán las medidas de seguridad en torno a otros lugares sensibles para la comunidad judía.

El incidente en Lieja ocurrió durante la madrugada y provocó daños materiales, aunque no se reportaron heridos en la sinagoga judía (REUTERS/Yves Herman)

El ministro del Interior, Bernard Quintin, declaró en la red social X que “es un acto antisemita abyecto que apuntaba directamente a la comunidad judía de Bélgica”. Por su parte, el alcalde de Lieja, Willy Demeyer, afirmó a la emisora pública RTBF: “Todo esto es intencionado y dirigido. Condenamos este acto antisemita lo más fuertemente posible”. Demeyer añadió que “no podemos permitir que se importen conflictos extranjeros a nuestra ciudad”, en aparente referencia a la guerra en Oriente Medio.

Vista exterior de la Sinagoga atacada en la ciudad de Leija, Bélgica

La sinagoga afectada, construida en 1899, también alberga un museo dedicado a la historia de la comunidad judía de Lieja. En Bélgica residen unas 50 mil personas judías, la mayoría en Amberes y Bruselas. El templo, además de ser un lugar de culto, funciona como un museo que documenta la historia de la comunidad judía local desde finales del siglo XIX. Tras la explosión, representantes de la comunidad señalaron que los artefactos históricos y archivos no sufrieron daños, aunque expresaron preocupación por la seguridad ante la persistencia de amenazas recientes en Europa.

Este incidente se produce en un contexto de aumento histórico de los ataques antisemitas en Europa durante los últimos meses de 2025 y principios de 2026. Según la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), varios países han registrado cifras récord de agresiones, amenazas y actos de vandalismo contra personas e instituciones judías.

La sinagoga de Lieja, construida en 1899, también funciona como museo de la historia de la comunidad judía local (REUTERS/Yves Herman)

Entre los episodios recientes destacan amenazas con cuchillo a tres hombres judíos a la salida de una sinagoga en París (febrero de 2026), el envío de cartas amenazantes con cartuchos de balas a miembros de la comunidad judía en Múnich (febrero de 2026), y la detección de 143 incidentes antisemitas en solo seis meses en Irlanda (julio de 2025 a enero de 2026), en una comunidad que históricamente había sufrido niveles bajos de este tipo de odio.

El gobierno belga ha reiterado su compromiso de proteger a todas las comunidades religiosas y combatir cualquier forma de antisemitismo.