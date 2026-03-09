Mundo

Ataque antisemita en Bélgica: investigan como hecho terrorista la explosión frente a una sinagoga en la ciudad de Lieja

El gobierno y la policía reforzaron dispositivos de protección tras el estallido registrado la madrugada de este lunes, mientras la investigación quedó en manos de la división federal especializada en terrorismo

Guardar
Bélgica denunció como un ataque antisemita la explosión frente a una sinagoga en la ciudad de Lieja

Una explosión frente a una sinagoga en la ciudad de Lieja, en el este de Bélgica, durante la madrugada del lunes, fue calificada por el gobierno como un “acto antisemita abyecto”. El incidente ocurrió poco antes de las cuatro de la mañana, hora local, y no dejó heridos, aunque provocó daños materiales, principalmente la rotura de ventanas en varios edificios cercanos al templo, según informó un portavoz de la policía local.

Las autoridades establecieron rápidamente un perímetro de seguridad para permitir las labores de investigación. La división de terrorismo de la Policía Judicial Federal de Lieja asumió el caso, a la espera de la llegada de representantes de la Fiscalía federal, que ya ha iniciado una investigación judicial formal. El gobierno aseguró que se reforzarán las medidas de seguridad en torno a otros lugares sensibles para la comunidad judía.

El incidente en Lieja ocurrió
El incidente en Lieja ocurrió durante la madrugada y provocó daños materiales, aunque no se reportaron heridos en la sinagoga judía (REUTERS/Yves Herman)

El ministro del Interior, Bernard Quintin, declaró en la red social X que “es un acto antisemita abyecto que apuntaba directamente a la comunidad judía de Bélgica”. Por su parte, el alcalde de Lieja, Willy Demeyer, afirmó a la emisora pública RTBF: “Todo esto es intencionado y dirigido. Condenamos este acto antisemita lo más fuertemente posible”. Demeyer añadió que “no podemos permitir que se importen conflictos extranjeros a nuestra ciudad”, en aparente referencia a la guerra en Oriente Medio.

Vista exterior de la Sinagoga
Vista exterior de la Sinagoga atacada en la ciudad de Leija, Bélgica

La sinagoga afectada, construida en 1899, también alberga un museo dedicado a la historia de la comunidad judía de Lieja. En Bélgica residen unas 50 mil personas judías, la mayoría en Amberes y Bruselas. El templo, además de ser un lugar de culto, funciona como un museo que documenta la historia de la comunidad judía local desde finales del siglo XIX. Tras la explosión, representantes de la comunidad señalaron que los artefactos históricos y archivos no sufrieron daños, aunque expresaron preocupación por la seguridad ante la persistencia de amenazas recientes en Europa.

Este incidente se produce en un contexto de aumento histórico de los ataques antisemitas en Europa durante los últimos meses de 2025 y principios de 2026. Según la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), varios países han registrado cifras récord de agresiones, amenazas y actos de vandalismo contra personas e instituciones judías.

La sinagoga de Lieja, construida
La sinagoga de Lieja, construida en 1899, también funciona como museo de la historia de la comunidad judía local (REUTERS/Yves Herman)

Entre los episodios recientes destacan amenazas con cuchillo a tres hombres judíos a la salida de una sinagoga en París (febrero de 2026), el envío de cartas amenazantes con cartuchos de balas a miembros de la comunidad judía en Múnich (febrero de 2026), y la detección de 143 incidentes antisemitas en solo seis meses en Irlanda (julio de 2025 a enero de 2026), en una comunidad que históricamente había sufrido niveles bajos de este tipo de odio.

El gobierno belga ha reiterado su compromiso de proteger a todas las comunidades religiosas y combatir cualquier forma de antisemitismo.

Temas Relacionados

Comunidad JudíaLiejaPolicía Judicial FederalAgencia de Derechos FundamentalesAtaque AntisemitaSeguridad ReligiosaÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Los países del G7 evaluarán el uso de las reservas petroleras para detener la suba del barril por la guerra en Medio Oriente

La convocatoria a una reunión extraordinaria busca analizar mecanismos para mitigar el impacto del aumento en los valores del crudo, que superó los USD 100 por barril tras la escalada en el conflicto

Los países del G7 evaluarán

Cuáles son las 10 familias más ricas del mundo, según Forbes

Desde Estados Unidos hasta Asia y Europa, apellidos históricos mantienen su influencia a través de generaciones que combinan herencia, innovación y diversificación

Cuáles son las 10 familias

La justicia chilena absuelve a un trabajador tras un error de pagos increíbles

El fallo, que atribuyó la responsabilidad exclusivamente a la empresa, abrió un debate sobre los límites entre la vía penal y la civil en casos de pagos indebidos

La justicia chilena absuelve a

Israel bombardeó centros de seguridad interna y sitios de lanzamiento de misiles del régimen iraní en la ciudad de Isfahán

En un comunicado oficial, el ejército sostuvo que la operación impactó “los cuarteles generales de seguridad interna en la ciudad central de Isfahán, un cuartel general de policía y otras instalaciones utilizadas por la Guardia Revolucionaria y la fuerza paramilitar Basij”

Israel bombardeó centros de seguridad

EN VIVO: Israel bombardeó centros de seguridad interna y sitios de lanzamiento de misiles del régimen iraní en la ciudad de Isfahán

En un comunicado oficial, el ejército sostuvo que la operación impactó “los cuarteles generales de seguridad interna en la ciudad central de Isfahán, un cuartel general de policía y otras instalaciones utilizadas por la Guardia Revolucionaria y la fuerza paramilitar Basij”

EN VIVO: Israel bombardeó centros
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Jornada negra en el Ibex

Jornada negra en el Ibex 35: se hunde un 3% en la apertura con los precios del petróleo disparados por la guerra en Irán

Ángela Aguilar comparte íntima fotografía con Christian Nodal y desata reacciones en redes sociales

PACMA critica a Sánchez por su “hipocresía” con las mascotas: “Tú y tu gobierno no sois amigos de los perros”

Avance semanal de ‘Valle Salvaje’ del 9 al 13 de marzo: Mercedes confirma sus sospechas e Isabel se enfrenta a una situación límite

La Aemet activa hoy el aviso amarillo por nieve en estas zonas de Madrid

INFOBAE AMÉRICA
Vox critica la concesión de

Vox critica la concesión de 650.000 euros a proyectos LGTBI en Barsil y Colombia y el Gobierno dice que es prioridad

Detenido por robar 112 colmenas de abejas en La Canal de Navarrés con un valor de 10.000 euros

Carlos Sainz: "He hecho 30 vueltas a paso de tortuga"

Apple prepara el lanzamiento de su gama "Ultra", con el iPhone plegable y un MacBook Pro con pantalla OLED táctil

Valve confirma que mantendrá el lanzamiento de sus nuevos dispositivos Steam Machine y Steam Frame para este año 2026

ENTRETENIMIENTO

Nuevos actores, conflictos y romances:

Nuevos actores, conflictos y romances: así será la temporada 4 de La edad dorada que todos esperan

Shia LaBeouf: entre polémicas, cicatrices y una postura desafiante ante la fama

Las conexiones poco conocidas entre estrellas de Hollywood antes de alcanzar el éxito mundial

“Pensé que era el final”: Conan O’Brien recordó su despido de la TV y cómo transformó la crisis en nuevas oportunidades

El ex esposo de Britney Spears pidió respeto por su privacidad: “Espero que la prensa haya aprendido del pasado”