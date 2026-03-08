Reino Unido destruyó un dron iraní lanzado hacia Irak en medio de la escalada de hostilidades de Teherán en la región

Un caza Typhoon de la Real Fuerza Aérea británica (RAF) sobrevuela Lossiemouth, en Escocia, Reino Unido (REUTERS/Russell Cheyne/Archivo)

Las fuerzas armadas del Reino Unido lograron interceptar y destruir un dron de ataque unidireccional lanzado desde Irán hacia Irak, según informó el Ministerio de Defensa británico.

La operación se efectuó mientras aeronaves Typhoon y F-35 de la Real Fuerza Aérea británica realizaban salidas defensivas en el espacio aéreo de Medio Oriente, en respuesta al incremento de hostilidades y amenazas de ataques con naves no tripuladas y misiles en la región.

La neutralización del dron fue posible por la coordinación de los sistemas de defensa aérea desplegados en Oriente Medio, destacó el gobierno de Keir Starmer.

“Un helicóptero Merlin está próximo a llegar al teatro de operaciones, lo que reforzará aún más nuestra capacidad para detectar amenazas aéreas. La aeronave puede volar hasta una altura de una milla, lo que permite alertar con antelación sobre la llegada de drones o misiles”, señaló la cartera en un comunicado difundido en la red social X.

El despliegue militar británico en Oriente Medio se ha incrementado en las últimas semanas, tras el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero.

El comunicado del Ministerio de Defensa del Reino Unido informando sobre la intercepción de un dron de Irán a Irak (Ministerio de Defensa de Reino Unido)

Aunque el gobierno británico ha evitado sumarse formalmente a la ofensiva, sí ha autorizado el uso de bases británicas por parte de fuerzas estadounidenses para operaciones de defensa y protección de intereses conjuntos en la región del golfo Pérsico.

La intervención de las fuerzas británicas en el espacio aéreo de Irak permitió interceptar y destruir un dron iraní sin que se registraran daños en territorio iraquí ni bajas aliadas, de acuerdo con el Ministerio de Defensa del Reino Unido. La medida se enmarca en una estrategia de disuasión y protección activa frente a amenazas regionales, con el respaldo logístico y tecnológico de la Real Fuerza Aérea y de unidades especializadas en defensa antiaérea.

La llamada con Donald Trump

El primer ministro británico, Keir Starmer, analizó la situación de seguridad en Medio Oriente con el presidente estadounidense Donald Trump, mediante una llamada telefónica en la que abordó la cooperación bilateral en materia de defensa.

Starmer expresó sus condolencias por la muerte de seis soldados estadounidenses desde el inicio de la ofensiva y confirmó el compromiso de trabajar conjuntamente mediante el uso de bases de la RAF para operaciones defensivas.

El primer ministro británico, Keir Starmer, analizó la situación de seguridad en Medio Oriente con el presidente estadounidense Donald Trump, mediante una llamada telefónica en la que abordó la cooperación bilateral en materia de defensa (REUTERS/Kevin Lamarque/Archivo)

Ambos líderes subrayaron la importancia de la coordinación militar, aunque Starmer enfatizó que el Reino Unido no participará en acciones ofensivas sin una base legal y un plan viable.

Paralelamente, la ministra británica de Exteriores, Yvette Cooper, afirmó que el país mantiene una política exterior independiente y que las decisiones diplomáticas no se subcontratan, pese a la estrecha colaboración con Washington.

Cooper valoró el enfoque “calmado” del primer ministro ante la crisis y reiteró que las bases británicas solo se emplean para proteger intereses nacionales y aliados en Oriente Medio.

Starmer también mantuvo conversaciones con el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y condenó los ataques iraníes en la región, al tiempo que agradeció el apoyo a ciudadanos británicos en el país.

El Reino Unido mantiene una postura cautelosa y limita su implicación directa en la guerra, pero continúa reforzando sus sistemas de defensa y vigilancia en Irak y el golfo Pérsico.

El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan (REUTERS/Yiannis Kourtoglou/Archivo)

El Ministerio de Defensa británico subrayó que el despliegue de nuevas aeronaves, como el helicóptero Merlin, fortalecerá la capacidad de advertencia temprana ante incursiones de artefactos no tripulados y misiles enemigos. El aparato, capaz de operar a grandes alturas, permitirá ampliar el perímetro de detección y reacción ante amenazas aéreas.

El Reino Unido, aunque limita su implicación directa en la guerra, mantiene el refuerzo de sus sistemas de defensa y vigilancia en Irak y en el golfo Pérsico. La interceptación del dron iraní se produjo en un contexto de vigilancia constante y cooperación militar con socios internacionales, en medio de la escalada de tensión en la región.

(Con información de EFE y AFP)