Mundo

Los países de la Liga Árabe se reunieron para coordinar una respuesta a los ataques iraníes

Tras una reunión por videoconferencia, condenaron unánimemente los ataques y reclamaron a Irán el cese inmediato de las hostilidades

Guardar
El humo se eleva tras
El humo se eleva tras un nuevo ataque iraní contra Emiratos Árabes Unidos (REUTERS/Amr Alfik)

Una reunión extraordinaria de la Liga Árabe congregó este domingo a los ministros de Exteriores de veintidós Estados miembros para consensuar una respuesta común ante los recientes ataques iraníes con misiles y drones sobre países del golfo Pérsico. El encuentro, celebrado por videoconferencia, reflejó la preocupación regional por la escalada de violencia, el impacto sobre la infraestructura civil y la amenaza para la estabilidad en la región.

Los ministros de la Liga Árabe condenaron unánimemente los ataques y reclamaron a Irán el cese inmediato de las hostilidades. La organización acordó fortalecer la cooperación en defensa, exigir garantías internacionales para proteger infraestructuras vitales y demandar la no agresión a objetivos civiles, construyendo así una postura unificada frente a la crisis.

La respuesta de la Liga Árabe fue articular un frente común entre sus 22 Estados para denunciar la agresión, pedir a Irán garantías sobre la no repetición de ataques a instalaciones civiles y coordinar acciones de cooperación en seguridad y diplomacia regional. Instaron a la comunidad internacional a respaldar estas exigencias para evitar una escalada aún mayor.

El encuentro fue convocado tras la petición de Arabia Saudí, Kuwait, Qatar, Omán, Bahréin, Egipto y Jordania. Hossam Zaki, secretario general adjunto de la Liga Árabe, expuso que el objetivo era lograr “un enfoque árabe unificado ante los ataques contra los países árabes”. Los esfuerzos de mediación de Omán y Catar no lograron evitar los recientes ataques de Irán.

Hossam Zaki, secretario general adjunto
Hossam Zaki, secretario general adjunto de la Liga Árabe (Dalati Nohra/Handout via REUTERS)

La Guardia Revolucionaria de Irán lanzó misiles y drones que alcanzaron tanto instalaciones militares como infraestructuras esenciales en diversas capitales del golfo. Las autoridades iraníes alegaron que los bombardeos eran represalias contra bases militares estadounidenses, pero los gobiernos árabes acusaron a Irán de atacar de forma deliberada plantas desalinizadoras en Bahréin, aeropuertos y zonas urbanas densas.

El secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Aboul Gheit, advirtió que la región se encuentra en una “trayectoria extremadamente peligrosa”. Por su parte, un alto funcionario iraní anticipó la continuidad de las operaciones sobre países vecinos “considerados a disposición del enemigo”.

Impacto de los ataques iraníes en los países del golfo Pérsico

Durante la última semana, Irán intensificó los ataques sobre Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Qatar y Kuwait, con daños materiales, víctimas civiles y alteraciones en servicios estratégicos. El Ministerio de Defensa de Qatar informó que el país recibió diez misiles balísticos y dos de crucero, la mayoría interceptados, sin víctimas fatales.

Riad destruyó quince drones dirigidos a su espacio aéreo, incluyendo uno con objetivo en el barrio diplomático de Riad. En Kuwait, los bombardeos causaron la muerte de varias personas y heridas a decenas. El aeropuerto internacional fue blanco de ataques con drones y la petrolera nacional recortó temporalmente la producción de crudo después de la ofensiva.

Las llamas envuelven un edificio gubernamental en Kuwait tras un presunto ataque con drones

En Dubái, un ciudadano paquistaní falleció al caer escombros tras la interceptación de un proyectil. El aeropuerto principal cerró temporalmente tras una explosión cercana y el consulado estadounidense sufrió un incendio provocado por restos de un dron, de acuerdo con informes oficiales.

Desde el inicio del conflicto, el 28 de febrero, los Emiratos Árabes Unidos han reportado la detección de 221 misiles balísticos y más de 1.300 drones. Los ataques han afectado infraestructuras clave como el aeropuerto de Abu Dhabi, el hotel Burj Al Arab y complejos turísticos de la costa. El tráfico aéreo internacional se alteró de manera significativa, con vuelos en espera y suspensiones temporales, según AFP.

La condena árabe fue respaldada por Bruselas. La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, trasladó a la Liga Árabe el respaldo de la Unión Europea y llamó a reforzar los esfuerzos diplomáticos para contener la tensión. El Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), integrado por los países más afectados, denunció los ataques y afirmó que Irán busca desestabilizar la región.

El presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, afirmó que el país atraviesa “un período de guerra” y expresó confianza en salir fortalecido. Jasem Mohamed Albudaiwi, secretario general del CCG, lamentó los “nefastos ataques iraníes” y enfatizó su impacto sobre la seguridad y estabilidad regional.

El presidente de los Emiratos
El presidente de los Emiratos Árabes Unidos se reúne con pacientes heridos que reciben tratamiento en un hospital de Abu Dabi (Abdulla Al Bedwawi / UAE Presidential Court/Handout via REUTERS)

La escalada de violencia repercute en el suministro energético global, con Kuwait anunciando un recorte en la producción de petróleo y Emiratos sufriendo daños recurrentes en infraestructuras petroleras y de transporte. La suspensión parcial de vuelos en Dubái y Abu Dhabi, así como incendios en instalaciones diplomáticas, evidencian la magnitud del impacto.

Las consecuencias económicas y geopolíticas afectan los mercados internacionales de crudo y transporte, en un contexto de creciente tensión regional.

Temas Relacionados

Liga ÁrabeGolfo PérsicoIránConsejo de Cooperación del GolfoAtaques a Infraestructura CivilSeguridad RegionalGuerra en Medio OrienteÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Israel dijo haber destruido el cuartel general de la “fuerza espacial” iraní y 50 búnkeres de municiones en Teherán

El ejército israelí afirmó que la instalación controlaba el satélite “Khayyam”, usado por la Guardia Revolucionaria para monitorear territorio israelí y avanzar en “actividades terroristas”

Israel dijo haber destruido el

Con las negociaciones estancadas, Rusia aumenta los ataques masivos contra Ucrania: en una semana lanzó miles de drones y bombas aéreas

En la última semana, el presidente Volodímir Zelensky reportó el empleo masivo de drones y misiles, afectando servicios esenciales y residencias, y resaltó la urgencia de recursos adicionales para reforzar la defensa antiaérea del país

Con las negociaciones estancadas, Rusia

Rusia evacuó del Líbano a más de cien ciudadanos iraníes, entre ellos personal diplomático

La salida de los funcionarios ocurre tras las recientes restricciones impuestas y el aumento de los ataques en la capital. Israel lanzó este domingo una ofensiva contra “comandantes clave” de la Fuerza Quds del régimen iraní en Líbano

Rusia evacuó del Líbano a

El papa León XIV pidió que “cese el estruendo de las bombas en Medio Oriente” y llamó a escuchar “la voz de los pueblos”

El pontífice expresó su preocupación por la posibilidad de una escalada bélica en la región y subrayó la importancia de abrir un proceso de diálogo entre los actores involucrados en el conflicto

El papa León XIV pidió

La Policía noruega señaló como un posible acto terrorista la explosión en la embajada de EEUU en Oslo

Los servicios de emergencia se presentaron la madrugada de este domingo en la sede diplomática debido a un fuerte estallido: no se reportaron víctimas

La Policía noruega señaló como
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
PNP captura a criminales que

PNP captura a criminales que detonaron un explosivo en discoteca de Trujillo: menor de 17 años participó en el atentado

Pensiones del Bienestar 2026: ¿Hay pago a las mujeres adultas mayores este domingo 8 de marzo?

Corte de agua para este 08 de marzo: qué zonas serán afectadas por la suspensión del servicio

Renfe lanza una nueva página web que muestra la ubicación de los trenes en tiempo real

Julián Sastoque denunció que los jurados de votación no están ofreciento el tarjetón de consultas: “No informan con claridad”

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Desalojan el aeropuerto de la ciudad keniana de Mombasa tras hallar una bolsa abandonada

Vicepresidente palestino advierte sobre una escalada de ataques de colonos en Cisjordania

Los países de la Liga Árabe condenan sin atenuantes los ataques iraníes

Al menos 40 muertos en un nuevo derrumbe en la mina de coltán de Rubaya, en RDC

Putin firma decreto que permitirá confiscar empresas dedicadas a la minería y la pesca

ENTRETENIMIENTO

Bad Bunny hizo cantar en

Bad Bunny hizo cantar en español a japoneses durante su concierto exclusivo en Tokio

Brasileño, francés o alemán: quiénes son los cuatro actores que podrían convertirse en el próximo villano de James Bond

El misterioso destino del icónico vestido de novia de Carolyn Bessette

El emotivo recuerdo de Kurt Russell sobre la visita secreta de la princesa Diana a su rancho

La actriz de ‘Harry Potter’ que no desea revivir su paso por la saga: “Era muy joven y me dejaba influenciar”