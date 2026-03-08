Los países de la Liga Árabe se reunieron para coordinar una respuesta a los ataques iraníes

El humo se eleva tras un nuevo ataque iraní contra Emiratos Árabes Unidos (REUTERS/Amr Alfik)

Una reunión extraordinaria de la Liga Árabe congregó este domingo a los ministros de Exteriores de veintidós Estados miembros para consensuar una respuesta común ante los recientes ataques iraníes con misiles y drones sobre países del golfo Pérsico. El encuentro, celebrado por videoconferencia, reflejó la preocupación regional por la escalada de violencia, el impacto sobre la infraestructura civil y la amenaza para la estabilidad en la región.

Los ministros de la Liga Árabe condenaron unánimemente los ataques y reclamaron a Irán el cese inmediato de las hostilidades. La organización acordó fortalecer la cooperación en defensa, exigir garantías internacionales para proteger infraestructuras vitales y demandar la no agresión a objetivos civiles, construyendo así una postura unificada frente a la crisis.

La respuesta de la Liga Árabe fue articular un frente común entre sus 22 Estados para denunciar la agresión, pedir a Irán garantías sobre la no repetición de ataques a instalaciones civiles y coordinar acciones de cooperación en seguridad y diplomacia regional. Instaron a la comunidad internacional a respaldar estas exigencias para evitar una escalada aún mayor.

El encuentro fue convocado tras la petición de Arabia Saudí, Kuwait, Qatar, Omán, Bahréin, Egipto y Jordania. Hossam Zaki, secretario general adjunto de la Liga Árabe, expuso que el objetivo era lograr “un enfoque árabe unificado ante los ataques contra los países árabes”. Los esfuerzos de mediación de Omán y Catar no lograron evitar los recientes ataques de Irán.

Hossam Zaki, secretario general adjunto de la Liga Árabe (Dalati Nohra/Handout via REUTERS)

La Guardia Revolucionaria de Irán lanzó misiles y drones que alcanzaron tanto instalaciones militares como infraestructuras esenciales en diversas capitales del golfo. Las autoridades iraníes alegaron que los bombardeos eran represalias contra bases militares estadounidenses, pero los gobiernos árabes acusaron a Irán de atacar de forma deliberada plantas desalinizadoras en Bahréin, aeropuertos y zonas urbanas densas.

El secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Aboul Gheit, advirtió que la región se encuentra en una “trayectoria extremadamente peligrosa”. Por su parte, un alto funcionario iraní anticipó la continuidad de las operaciones sobre países vecinos “considerados a disposición del enemigo”.

Impacto de los ataques iraníes en los países del golfo Pérsico

Durante la última semana, Irán intensificó los ataques sobre Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Qatar y Kuwait, con daños materiales, víctimas civiles y alteraciones en servicios estratégicos. El Ministerio de Defensa de Qatar informó que el país recibió diez misiles balísticos y dos de crucero, la mayoría interceptados, sin víctimas fatales.

Riad destruyó quince drones dirigidos a su espacio aéreo, incluyendo uno con objetivo en el barrio diplomático de Riad. En Kuwait, los bombardeos causaron la muerte de varias personas y heridas a decenas. El aeropuerto internacional fue blanco de ataques con drones y la petrolera nacional recortó temporalmente la producción de crudo después de la ofensiva.

Las llamas envuelven un edificio gubernamental en Kuwait tras un presunto ataque con drones

En Dubái, un ciudadano paquistaní falleció al caer escombros tras la interceptación de un proyectil. El aeropuerto principal cerró temporalmente tras una explosión cercana y el consulado estadounidense sufrió un incendio provocado por restos de un dron, de acuerdo con informes oficiales.

Desde el inicio del conflicto, el 28 de febrero, los Emiratos Árabes Unidos han reportado la detección de 221 misiles balísticos y más de 1.300 drones. Los ataques han afectado infraestructuras clave como el aeropuerto de Abu Dhabi, el hotel Burj Al Arab y complejos turísticos de la costa. El tráfico aéreo internacional se alteró de manera significativa, con vuelos en espera y suspensiones temporales, según AFP.

La condena árabe fue respaldada por Bruselas. La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, trasladó a la Liga Árabe el respaldo de la Unión Europea y llamó a reforzar los esfuerzos diplomáticos para contener la tensión. El Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), integrado por los países más afectados, denunció los ataques y afirmó que Irán busca desestabilizar la región.

El presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, afirmó que el país atraviesa “un período de guerra” y expresó confianza en salir fortalecido. Jasem Mohamed Albudaiwi, secretario general del CCG, lamentó los “nefastos ataques iraníes” y enfatizó su impacto sobre la seguridad y estabilidad regional.

El presidente de los Emiratos Árabes Unidos se reúne con pacientes heridos que reciben tratamiento en un hospital de Abu Dabi (Abdulla Al Bedwawi / UAE Presidential Court/Handout via REUTERS)

La escalada de violencia repercute en el suministro energético global, con Kuwait anunciando un recorte en la producción de petróleo y Emiratos sufriendo daños recurrentes en infraestructuras petroleras y de transporte. La suspensión parcial de vuelos en Dubái y Abu Dhabi, así como incendios en instalaciones diplomáticas, evidencian la magnitud del impacto.

Las consecuencias económicas y geopolíticas afectan los mercados internacionales de crudo y transporte, en un contexto de creciente tensión regional.