El régimen iraní reactivó su ofensiva contra Qatar, Arabia Saudita y Kuwait con ataques combinados

Un avión de Emirates en el Aeropuerto Internacional de Dubái, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, el 7 de marzo de 2026 (REUTERS)

Las naciones del Golfo reportaron el domingo nuevos ataques con misiles y drones, mientras el régimen iraní afirmó que continuará con sus ofensivas contra países vecinos en el inicio de la segunda semana de la guerra regional.

Arabia Saudita, Qatar y Kuwait informaron sobre recientes bombardeos, tras una jornada previa en la que se escucharon fuertes explosiones en Dubái y Manama, en Bahréin.

La compañía petrolera nacional de Kuwait anunció un recorte “precautorio” en su producción de crudo, tras una ola de drones hostiles que penetraron el espacio aéreo del país. El Ejército kuwaití señaló que los tanques de combustible del aeropuerto internacional fueron blanco de una ofensiva con drones, calificado como “un ataque directo a una infraestructura vital”.

Las autoridades de Kuwait informaron daños materiales en instalaciones civiles debido a la caída de fragmentos y escombros resultantes de las operaciones de interceptación.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Qatar indicó que el país fue atacado el sábado por diez misiles balísticos y dos misiles de crucero disparados desde Irán, aunque la mayoría de los proyectiles fueron interceptados y no se reportaron víctimas fatales.

Un avión de Qatar Airways, el 3 de marzo de 2026 (REUTERS/Daniel Cole)

El Ministerio de Defensa de Arabia Saudita anunció la interceptación y destrucción de 15 drones que ingresaron en el espacio aéreo del Reino, entre ellos un intento de ataque dirigido al barrio diplomático de Riad.

Estos ataques se produjeron luego de que el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, se disculpara con los países del Golfo por incidentes anteriores y aseguró que no realizarían más ofensivas a menos que se lanzaran ataques desde esos territorios. Sin embargo, horas después, el jefe del poder judicial iraní advirtió que las operaciones continuarían sobre sitios en países del Golfo considerados “a disposición del enemigo”.

El presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, afirmó en un inusual discurso televisado que los Emiratos atraviesan “un período de guerra” y aseguró que el país “saldrá más fuerte” de la crisis.

Las autoridades de Dubái informaron el sábado que un ciudadano paquistaní falleció por la caída de escombros tras una “interceptación aérea”.

El aeropuerto principal de Dubái, el de mayor tráfico internacional del mundo, cerró temporalmente el sábado luego de que las autoridades informaran sobre la interceptación de un objeto no identificado en las cercanías.

Una gran columna de humo se eleva sobre el Aeropuerto Internacional de Dubái tras el impacto de un drone lanzado por Irán (Captura de video)

Un testigo relató a la agencia AFP que se escuchó una fuerte explosión en la zona, seguida de una nube de humo. Imágenes verificadas por la agencia muestran el sonido de un dron, una explosión y columnas de humo cerca de la terminal aérea.

El gobierno local describió el incidente como menor, atribuido a la caída de escombros tras una interceptación, y aseguró que no hubo heridos. El sitio de rastreo Flightradar24 mostró aviones volando en círculos sobre el aeropuerto, en un aparente patrón de espera.

La aerolínea Emirates anunció inicialmente la suspensión de todos los vuelos hacia y desde Dubái, pero luego informó la reanudación de operaciones. Ese mensaje fue eliminado posteriormente de la red social X.

Emiratos Árabes Unidos, aliado de Estados Unidos y sede de instalaciones militares del país norteamericano, se ha convertido en uno de los países más atacados del Golfo durante la guerra. El Ministerio de Defensa emiratí reportó la detección de 221 misiles balísticos y más de 1.300 drones desde el inicio del conflicto el 28 de febrero.

En la última semana, los ataques iraníes han afectado al aeropuerto de Abu Dhabi, al complejo Palm Jumeirah y al hotel Burj Al Arab. Además, restos de un dron provocaron un incendio en el consulado estadounidense en Dubái el martes pasado.

Los países del Golfo Pérsico calificaron de “escalada” los ataques de Irán contra Kuwait y Bahréin

Los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) calificaron este domingo como una peligrosa escalada los ataques lanzados por Irán contra Kuwait y Baréin. El secretario general de la organización, Jasem Mohamed Albudaiwi, condenó en un comunicado los “nefastos ataques iraníes contra infraestructuras” de ambos países y afirmó que reflejan la “escalada de violencia” impulsada por Teherán para “desestabilizar la seguridad y la estabilidad en la región”.

