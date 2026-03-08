Mundo

Entre la altura y la intimidad: cómo los ascensos prolongados obligan a repensar la gestión de residuos

La logística para preservar la higiene y el entorno en subidas de hasta 48 horas exige adaptación, materiales especiales y confianza total en el equipo, según la experiencia de Alex Honnold

Guardar
Los alpinistas emplean bolsas especiales
Los alpinistas emplean bolsas especiales para residuos humanos durante largas ascensiones en grandes paredes de montaña (REUTERS/Ann Wang)

En las grandes paredes de la escalada, una de las preguntas recurrentes entre quienes se inician es cómo gestionan varios aspectos relacionados con la intimidad y uno de los grandes tabúes de los alpinistas son: qué hacen con sus necesidades fisiológicas durante una ascensión prolongada.

El escalador profesional Alex Honnold ha detallado los métodos y desafíos que implica esta situación, según recogió el portal estadounidense people.

Es que durante las largas ascensiones, donde regresar al suelo puede resultar inviable durante horas o incluso días, los escaladores emplean bolsas especiales para residuos humanos.

Alex Honnold destaca la importancia
Alex Honnold destaca la importancia de la logística y el transporte de residuos en rutas de alta montaña (YouTube: The Diary Of A CEO)

Estas bolsas están diseñadas para permitir continuar la subida y, al mismo tiempo, preservar el entorno natural, siguiendo los protocolos ambientales recomendados por asociaciones de montañismo y autoridades de parques nacionales.

Una vez utilizadas, los alpinistas transportan estas bolsas hasta un punto de disposición adecuado, tal como detalló Honnold.

Esta logística es esencial, no solo por motivos de higiene personal, sino también para garantizar el respeto al medio ambiente en zonas de alta montaña, donde la acumulación de residuos podría afectar gravemente la calidad del ecosistema.

La convivencia y la ética en la montaña

Mantener la convivencia en el
Mantener la convivencia en el equipo requiere hablar abiertamente sobre rutinas íntimas bajo condiciones extremas (REUTERS/Ann Wang)

La mayor dificultad, según la experiencia de Honnold, reside en la falta de privacidad durante la travesía. La exposición es total y la conversación sobre estos temas se vuelve parte del día a día del equipo.

“Hay que acostumbrarse a hablar de esto y a gestionarlo”, explicó el escalador en declaraciones recogidas por people. La normalización de estas prácticas es fundamental para mantener la convivencia y la ética en la montaña.

La utilización de bolsas especiales permite a los equipos afrontar ascensiones de hasta 48 horas sin necesidad de descender, algo habitual en rutas emblemáticas de gran dificultad, frecuentadas por deportistas de todo el mundo. Este recurso es clave para cumplir con las normativas ambientales y evitar la contaminación de espacios naturales protegidos.

Rutinas inesperadas y adaptación en la escalada

Adaptar las rutinas diarias y
Adaptar las rutinas diarias y mantener la ética son retos esenciales para la seguridad y la responsabilidad en la escalada (Captura de video)

En grandes paredes como las de Estados Unidos, mantener protocolos estrictos para la gestión de residuos es considerado un aspecto esencial tanto de la ética como de la seguridad en la escalada. Permanecer colgado durante períodos prolongados obliga a los miembros del grupo a adaptarse y a establecer diálogos abiertos sobre cuestiones íntimas y cotidianas. La transparencia y la confianza dentro del equipo resultan imprescindibles para afrontar estas situaciones de manera responsable.

La rutina en la montaña exige flexibilidad ante circunstancias poco habituales, donde cada pequeña acción adquiere una relevancia especial. Honnold remarca la importancia de abordar estos aspectos con naturalidad, permitiendo que la gestión de residuos se integre a la experiencia sin distorsionar la relación con el entorno.

El impacto ambiental y la responsabilidad del escalador

La experiencia de Honnold y
La experiencia de Honnold y la comunidad escaladora refuerzan la madurez y el respeto por la naturaleza en la gestión de la montaña (REUTERS/Ann Wang/File Photo)

El compromiso con la preservación del entorno es una prioridad para la comunidad de escaladores profesionales. A través del uso de materiales adecuados y la implementación de buenas prácticas, los alpinistas contribuyen a minimizar el impacto de su presencia en la montaña. Organizaciones como la American Alpine Club y la Leave No Trace Foundation promueven estos protocolos para asegurar la sostenibilidad de las zonas de escalada.

La gestión de residuos se ha consolidado como una parte esencial de la ética en el alpinismo moderno, reflejando la evolución de la disciplina hacia una mayor responsabilidad ambiental. La colaboración entre escaladores y autoridades ha permitido establecer estándares que hoy son referencia para quienes buscan disfrutar de la montaña sin dejar rastro.

La experiencia de Honnold y el consenso de la comunidad muestran que la madurez y el respeto por la naturaleza son indispensables para afrontar los retos de las grandes paredes, donde la convivencia y la adaptación a rutinas inesperadas se convierten en parte integral de la aventura.

Temas Relacionados

Alex HonnoldEstados UnidosAmerican Alpine ClubLeave No Trace FoundationGestión de Residuos en EscaladaÉtica Ambiental AlpinismoNewsroom BUE

Últimas Noticias

Alerta en Australia: las autoridades del Territorio del Norte advirtió que hay “cocodrilos por todas partes”

Un dispositivo especial de emergencia se desplegó debido al aumento de animales peligrosos y a la anegación de áreas, lo que obligó a mantener escuelas cerradas y a priorizar la protección de la población local

Alerta en Australia: las autoridades

Trump dijo que el próximo líder supremo de Irán “no durará mucho” sin su aprobación

El mandatario aseguró que su decisión busca evitar que en el futuro se repitan crisis similares o que Irán logre desarrollar armamento nuclear

Trump dijo que el próximo

Irán reivindicó su eje con Rusia en plena guerra: “La cooperación ha existido, existe ahora y continuará”

Mientras Israel intensifica los bombardeos en Teherán, Araghchi confirmó la cooperación militar con Moscú y descartó cualquier negociación mientras no cesen los ataques contra territorio iraní

Irán reivindicó su eje con

El fenómeno ‘kodokushi’ en Japón: así funciona la red de apoyo que busca prevenir la soledad en los adultos mayores

Programas comunitarios, políticas públicas y la labor cotidiana de repartidoras de yogur conforman un entramado de acompañamiento que detecta riesgos, promueve la interacción social y busca reforzar la contención emocional

El fenómeno ‘kodokushi’ en Japón:

10 claves para entender el radicalismo islámico

En un adelanto exclusivo para Infobae, el analista internacional Gabriel Ben-Tasgal explica diez conceptos fundamentales para comprender el fenómeno del radicalismo islámico contemporáneo. Las preguntas y respuestas forman parte de su próximo libro sobre islam político y yihadismo (300 Preguntas en 300 Palabras sobre el radicalismo islámico)

10 claves para entender el
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Atentado en Trujillo: Criminal vinculado

Atentado en Trujillo: Criminal vinculado a ‘Los Pulpos’ confiesa que detonó explosivo en la discoteca ‘Dali’ por S/ 1000

Atención beneficiarios de programas sociales: Gobierno modificó calendario de transferencias para evitar fraudes en elecciones

Empresario petrolero es vinculado a organización de los XV años de Mafer, la llamada “Fiesta del siglo” en Tabasco

Beca Rita Cetina para primaria 2026: lanzan aviso importante sobre el registro y las páginas falsas

Elecciones Colombia 2026 - EN VIVO: se reporta normalidad en el desarrollo de la jornada de votación, y más de 700 denuncias de presuntos delitos electorales

INFOBAE AMÉRICA
Alerta en Australia: las autoridades

Alerta en Australia: las autoridades del Territorio del Norte advirtió que hay “cocodrilos por todas partes”

Israel anuncia que ha empezado una "amplia ola de ataques" en Teherán

Starmer condena los ataques de Irán en una conversación con el presidente de los Emiratos

El Gobierno argento presenta moción para frenar pedidos de información en litigio por YPF

Israel mata al reemplazo del jefe de la Oficina Militar del líder supremo de Irán

ENTRETENIMIENTO

Hilary Duff lanza un tema

Hilary Duff lanza un tema inspirado en un amor polémico y revive el misterio sobre su relación con Leonardo DiCaprio

Michael J. Fox y Christopher Lloyd celebran su amistad a 40 años de “Volver al futuro”: “Cenando con mi mejor amigo”

‘Long Long Road’: el nuevo álbum de Ringo Starr que apuesta por el country moderno y las colaboraciones de lujo

Bad Bunny hizo cantar en español a japoneses durante su concierto exclusivo en Tokio

Brasileño, francés o alemán: quiénes son los cuatro actores que podrían convertirse en el próximo villano de James Bond