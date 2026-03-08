Benjamin Netanyahu afirmó que Israel mantiene el control “casi total” del espacio aéreo iraní

Benjamín Netanyahu aseguró que Israel domina el espacio aéreo iraní (Reuters)

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó que su país mantiene un control casi total sobre el espacio aéreo iraní tras una semana de ataques coordinados con Estados Unidos.

“Gracias a nuestros valientes pilotos y a los pilotos estadounidenses, hemos logrado el control casi total del espacio aéreo sobre Teherán”, aseguró.

Netanyahu agradeció el respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por reconocer la amenaza iraní tanto para la seguridad estadounidense como para la estabilidad global.

“Ya en la primera semana, hemos eliminado al dictador Ali Khamenei. Hemos destruido instalaciones gubernamentales, fábricas de armamento y centenares de lanzadores de misiles balísticos gracias a nuestros pilotos y a los pilotos estadounidenses”, puntualizó Netanyahu.

La muerte de Khamenei representa un golpe estratégico para Irán (Reuters)

El desarrollo de la operación, identificada como Rising Lion, incluyó el ataque a infraestructuras militares estratégicas. Netanyahu explicó que el régimen iraní intentó reconstruir y ocultar parte de sus capacidades militares en instalaciones subterráneas para protegerlas de los bombardeos.

Durante su intervención, Netanyahu destacó la cooperación con Estados Unidos como un factor central para alcanzar los objetivos militares.

Benjamín Netanyahu agradeció a Donald Trump por su apoyo estratégico en la ofensiva contra Irán (AP)

El presidente Trump apoyó la iniciativa al reconocer el peligro que representaba Irán no solo para Israel sino para la comunidad internacional. Por su parte, el primer ministro sostuvo que la ofensiva conjunta buscó anticipar ataques iraníes contra intereses estadounidenses e israelíes en la región.

Los ataques de Israel y Estados Unidos sobre territorio iraní se intensificaron desde el inicio del conflicto, con aproximadamente 3.400 bombardeos ejecutados contra instalaciones estratégicas.

“En estos últimos días, Irán ha atacado a 12 países vecinos. Los apoyamos. Son muchos los países que ahora se vuelven hacia nosotros para cooperar”, declaró Netanyahu.

Benjamin Netanyahu remarcó que Israel no busca dividir Irán, sino eliminar la tiranía del régimen (Europa Press)

El gobierno de Netanyahu sostiene que la destrucción de cientos de lanzadores de misiles balísticos y la eliminación del lider supremo han reducido significativamente la capacidad ofensiva de Irán.

“Continuaremos con toda nuestra fuerza”, advirtió Netanyahu en un breve mensaje televisivo, sobre un balance de la operación iniciada el 28 de febrero junto a Estados Unidos contra Irán.

Además, reiteró que la ofensiva continuará hasta alcanzar los objetivos definidos, entre ellos la erradicación del régimen iraní y el establecimiento de condiciones para una futura relación pacífica entre Israel e Irán.

“Quien deponga las armas no tendrá nada que temer; quien se niegue a hacerlo sufrirá las consecuencias”, expresó Netanyahu.

El jefe de gobierno israelí aseguró que la ofensiva busca erradicar el régimen iraní (X)

La campaña ha contado con el apoyo explícito de Estados Unidos tanto en la planificación como en la ejecución de los ataques. Netanyahu subrayó que la alianza entre ambos países se ha fortalecido y constituye un pilar fundamental para la seguridad regional.

“Al pueblo iraní se acerca la hora de la verdad, porque no buscamos dividir Irán, sino liberarlo del yugo de la tiranía y vivir en paz con él. Esta liberación depende de ustedes, del valiente pueblo iraní”, comunicó el primer ministro.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no descartó este sábado la posibilidad de enviar tropas a Irán con el objetivo de controlar las reservas de uranio enriquecido del país. “Quizá en algún momento lo hagamos. Sería fantástico”, declaró Trump al ser consultado sobre el tema por periodistas a bordo del Air Force One.

La Casa Blanca sostiene que el régimen iraní había acumulado reservas de uranio enriquecido cercanas al umbral necesario para fabricar un arma nuclear. En este sentido, el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, indicó en una entrevista con Infobae que “Irán acumuló una cantidad exorbitante de uranio con una pureza muy parecida a la necesaria para un arma nuclear”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, detrás, habla con periodistas a bordo del Air Force One en un vuelo de Dover, Delaware, a Miami, Florida, EE. UU., el 7 de marzo de 2026 (REUTERS/Kevin Lamarque)

Durante su conversación con la prensa, Trump calificó como una “rendición” la propuesta del presidente iraní, Masud Pezeshkian, para reducir las tensiones con los países vecinos. El mandatario estadounidense consideró que la iniciativa equivale a una derrota para Irán y la interpretó como una victoria para Washington y sus aliados en la región. Trump afirmó además que las autoridades iraníes han empezado a disculparse con los países vecinos y sostuvo que, en su opinión, Irán no volverá a atacar a estos estados.

(Con información de AFP)