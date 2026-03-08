Mundo

Benjamin Netanyahu afirmó que Israel mantiene el control “casi total” del espacio aéreo iraní

El primer ministro israelí aseguró que la operación busca erradicar el régimen de Irán y modificar el equilibrio de poder en Medio Oriente

Guardar
Benjamín Netanyahu aseguró que Israel
Benjamín Netanyahu aseguró que Israel domina el espacio aéreo iraní (Reuters)

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó que su país mantiene un control casi total sobre el espacio aéreo iraní tras una semana de ataques coordinados con Estados Unidos.

“Gracias a nuestros valientes pilotos y a los pilotos estadounidenses, hemos logrado el control casi total del espacio aéreo sobre Teherán”, aseguró.

Netanyahu agradeció el respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por reconocer la amenaza iraní tanto para la seguridad estadounidense como para la estabilidad global.

“Ya en la primera semana, hemos eliminado al dictador Ali Khamenei. Hemos destruido instalaciones gubernamentales, fábricas de armamento y centenares de lanzadores de misiles balísticos gracias a nuestros pilotos y a los pilotos estadounidenses”, puntualizó Netanyahu.

La muerte de Khamenei representa
La muerte de Khamenei representa un golpe estratégico para Irán (Reuters)

El desarrollo de la operación, identificada como Rising Lion, incluyó el ataque a infraestructuras militares estratégicas. Netanyahu explicó que el régimen iraní intentó reconstruir y ocultar parte de sus capacidades militares en instalaciones subterráneas para protegerlas de los bombardeos.

Durante su intervención, Netanyahu destacó la cooperación con Estados Unidos como un factor central para alcanzar los objetivos militares.

Benjamín Netanyahu agradeció a Donald
Benjamín Netanyahu agradeció a Donald Trump por su apoyo estratégico en la ofensiva contra Irán (AP)

El presidente Trump apoyó la iniciativa al reconocer el peligro que representaba Irán no solo para Israel sino para la comunidad internacional. Por su parte, el primer ministro sostuvo que la ofensiva conjunta buscó anticipar ataques iraníes contra intereses estadounidenses e israelíes en la región.

Los ataques de Israel y Estados Unidos sobre territorio iraní se intensificaron desde el inicio del conflicto, con aproximadamente 3.400 bombardeos ejecutados contra instalaciones estratégicas.

“En estos últimos días, Irán ha atacado a 12 países vecinos. Los apoyamos. Son muchos los países que ahora se vuelven hacia nosotros para cooperar”, declaró Netanyahu.

Benjamin Netanyahu remarcó que Israel
Benjamin Netanyahu remarcó que Israel no busca dividir Irán, sino eliminar la tiranía del régimen (Europa Press)

El gobierno de Netanyahu sostiene que la destrucción de cientos de lanzadores de misiles balísticos y la eliminación del lider supremo han reducido significativamente la capacidad ofensiva de Irán.

“Continuaremos con toda nuestra fuerza”, advirtió Netanyahu en un breve mensaje televisivo, sobre un balance de la operación iniciada el 28 de febrero junto a Estados Unidos contra Irán.

Además, reiteró que la ofensiva continuará hasta alcanzar los objetivos definidos, entre ellos la erradicación del régimen iraní y el establecimiento de condiciones para una futura relación pacífica entre Israel e Irán.

“Quien deponga las armas no tendrá nada que temer; quien se niegue a hacerlo sufrirá las consecuencias”, expresó Netanyahu.

El jefe de gobierno israelí
El jefe de gobierno israelí aseguró que la ofensiva busca erradicar el régimen iraní (X)

La campaña ha contado con el apoyo explícito de Estados Unidos tanto en la planificación como en la ejecución de los ataques. Netanyahu subrayó que la alianza entre ambos países se ha fortalecido y constituye un pilar fundamental para la seguridad regional.

“Al pueblo iraní se acerca la hora de la verdad, porque no buscamos dividir Irán, sino liberarlo del yugo de la tiranía y vivir en paz con él. Esta liberación depende de ustedes, del valiente pueblo iraní”, comunicó el primer ministro.

Por su parte, el presidente de Estados UnidosDonald Trump, no descartó este sábado la posibilidad de enviar tropas a Irán con el objetivo de controlar las reservas de uranio enriquecido del país. “Quizá en algún momento lo hagamos. Sería fantástico”, declaró Trump al ser consultado sobre el tema por periodistas a bordo del Air Force One.

La Casa Blanca sostiene que el régimen iraní había acumulado reservas de uranio enriquecido cercanas al umbral necesario para fabricar un arma nuclear. En este sentido, el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)Rafael Grossi, indicó en una entrevista con Infobae que “Irán acumuló una cantidad exorbitante de uranio con una pureza muy parecida a la necesaria para un arma nuclear”.

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, detrás, habla con periodistas a bordo del Air Force One en un vuelo de Dover, Delaware, a Miami, Florida, EE. UU., el 7 de marzo de 2026 (REUTERS/Kevin Lamarque)

Durante su conversación con la prensa, Trump calificó como una “rendición” la propuesta del presidente iraní, Masud Pezeshkian, para reducir las tensiones con los países vecinos. El mandatario estadounidense consideró que la iniciativa equivale a una derrota para Irán y la interpretó como una victoria para Washington y sus aliados en la región. Trump afirmó además que las autoridades iraníes han empezado a disculparse con los países vecinos y sostuvo que, en su opinión, Irán no volverá a atacar a estos estados.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Benjamin NetanyahuIsraelIránGuerra en Medio Oriente

Últimas Noticias

Trump no descartó un posible envío de tropas a Irán para controlar las reservas de uranio enriquecido del régimen

“Quizá en algún momento lo hagamos. Sería fantástico”, dijo el mandatario republicano cuando le preguntaron sobre esta posibilidad durante una charla con periodistas a bordo del Air Force One

Trump no descartó un posible

Mapas y números de la primera semana de guerra en Medio Oriente

La escalada de enfrentamientos entre Irán, Estados Unidos e Israel ha ocasionado interrupciones en rutas estratégicas, incrementos en los precios del petróleo y del gas

Mapas y números de la

El presidente Bukele recibe inusual solicitud de periodista español durante cumbre en Miami

Un comunicador español abordó al mandatario salvadoreño durante un encuentro internacional de seguridad, pidiéndole apoyo frente al gobierno de Pedro Sánchez en España, de acuerdo con un video difundido en redes sociales

El presidente Bukele recibe inusual

Al menos 12 muertos y un edificio residencial destruido tras nuevos bombardeos rusos en Kharkiv

Equipos de rescate buscan sobrevivientes entre los escombros

Al menos 12 muertos y

Estados Unidos e Israel atacaron un depósito de petróleo en Teherán

Tras los bombardeos, se registraron incendios de gran magnitud en las instalaciones de la planta

Estados Unidos e Israel atacaron
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tigres vs Monterrey EN VIVO:

Tigres vs Monterrey EN VIVO: Felinos y Rayados se enfrentan en el Volcán Universitario en la jornada 10 del Clausura 2026

Continua el fuerte temporal en Mendoza: derrumbes, viviendas inundas y 30 personas varadas

Revelan que “El Mencho” se habría rendido durante operativo en Tapalpa antes de ser abatido

Por qué la elección del Congreso es más importante de lo que los colombianos creemos

Comunidades Awajún alertan incremento de violencia sexual contra menores: reportan al menos 15 casos en lo que va del año

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Israel amenaza al Gobierno libanés: "Actúen antes de que nosotros hagamos más"

Al menos ocho civiles muertos en un ataque de fuerzas progubernamentales en el este de RDC, según el M23

Trump prepara un "golpe duro" contra Irán, que promete no atacar más a sus vecinos

Irán denuncia una decena de trabajadores sanitarios muertos en bombardeos de EEUU e Israel

Puerto Rico y Cuba festejan

ENTRETENIMIENTO

Britney Spears “anhela conexiones”, pero

Britney Spears “anhela conexiones”, pero “le cuesta mantener amistades”, según un amigo cercano de la cantante

La hija de Michael Jackson acusa a los administradores del patrimonio de su padre de “desperdiciar recursos” en el litigio legal

Jennifer Lopez estuvo a punto de renunciar a todo tras su divorcio de Marc Anthony hace más de una década

El exesposo de Britney Spears, Kevin Federline, reacciona a su arresto por manejar bajo la influencia del alcohol

El lado menos conocido de Tombstone: así vivió Kurt Russell los conflictos que marcaron el rodaje