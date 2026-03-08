Alerta en Australia: las autoridades del Territorio del Norte advirtió que hay “cocodrilos por todas partes”

Autoridades alertan sobre el peligro mortal de nadar en aguas infestadas de cocodrilos tras las lluvias torrenciales en el norte de Australia (© DAVID GRAY / AFP)

La policía del Territorio del Norte de Australia advirtió el domingo sobre “cocodrilos por todas partes” y dijo que habían trasladado a más de mil personas en todo el estado a refugios tras inundaciones masivas.

El estado ha sufrido fuertes lluvias durante el fin de semana, y la localidad de Katherine ha experimentado su peor inundación desde 1998.

La policía evacuó a más de mil personas en todo el territorio el sábado, desplegando helicópteros y aviones en comunidades de zonas remotas.

“No puede ser mucho más grande”, dijo a los periodistas el comandante interino del control de incidentes policiales, Shaun Gill.

Dijo que “al menos” 90 viviendas estaban sin electricidad y advirtió a los residentes que no nadaran en las aguas.

“Hay cocodrilos absolutamente por todas partes. Por favor, no entres en el agua. El mensaje es bastante claro”, dijo.

“No nades en el agua por dos razones: es un río de corriente rápida y, además, aquí es donde los cocodrilos están más activos”.

El subcomisario de policía Travis Wurst también advirtió a los residentes de Katherine que no “hicieran tonterías” y que no se lanzaran al agua.

Australia cuenta con una población estimada de más de 100.000 cocodrilos de agua salada y dulce en el Territorio del Norte. © DAVID GRAY / AFP

Advirtió sobre “cocodrilos y otras cosas que te harán la vida difícil”.

Varias escuelas permanecerán cerradas hasta el lunes debido a las inundaciones, dijo la jefa de gobierno del Territorio del Norte, Lia Finoccio.

Se estima que más de 100.000 cocodrilos de agua salada y dulce viven en el norte de Australia.

La población más estable de “salties” se encuentra en Australia. Se encuentran en el norte de Queensland, a lo largo del Territorio del Norte y hasta Broome, en Australia Occidental. Sin embargo, aún existen poblaciones fragmentadas en el Sudeste Asiático, Papúa Nueva Guinea, Vanuatu, las Islas Salomón y hasta la India.

Estos impresionantes carnívoros pueden alcanzar hasta siete metros de longitud y pesar más de 1000 kilogramos. Con este tamaño, son capaces de comer cerdos salvajes, ciervos, canguros e incluso ganado o búfalos salvajes.

El vasto Territorio del Norte es una de las zonas menos pobladas del país y es frecuentemente afectado por fenómenos meteorológicos extremos.

Los investigadores han advertido repetidamente que el cambio climático amplifica el riesgo de desastres naturales como incendios forestales, inundaciones y ciclones.

(con información de AFP)