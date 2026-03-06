Mundo

Los ataques de Irán dejaron más de 60 militares heridos en Kuwait desde el inicio del conflicto en Medio Oriente

El régimen iraní continúa con los bombardeos hacia el país aliado de Estados Unidos tras su ofensiva contra la Embajada estadounidense el pasado lunes

En los ataques de Irán contra Kuwait, murió una nena de 11 años y seis militares estadounidenses (Europa Press)

El Gobierno de Kuwait informó que casi 70 militares de su país resultaron heridos por los ataques del régimen de Irán contra diversas ubicaciones en países de Medio Oriente que albergan bases e instalaciones de Estados Unidos, tras el inicio de la ofensiva estadounidense-israelí el 28 de febrero.

El portavoz del Ministerio de Defensa, Saud Abdulaziz al Atuan, señaló en la primera rueda de prensa informativa del Centro de Comunicación del Gobierno que “se han registrado 67 heridos entre el personal del Ejército”, según recogió la agencia estatal kuwaití KUNA. Al Atuan precisó que todos los afectados recibieron atención médica y se encuentran en condición de salud estable, aunque dos permanecen bajo observación médica.

Kuwait, junto a Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Bahréin, fue blanco en los últimos días de repetidos bombardeos iraníes, enfocados principalmente en bases militares con presencia de tropas estadounidenses y otras instalaciones vinculadas a fuerzas norteamericanas.

En este contexto, la defensa aérea kuwaití detectó y neutralizó hasta 212 misiles balísticos y 394 drones, según detalló el portavoz ministerial. Mientras tanto, el Ejército nacional, que opera en el máximo nivel de preparación y mantiene actividad las 24 horas, continúa respondiendo a nuevos bombardeos, según advirtió la institución militar en la madrugada del viernes a través de sus redes sociales.

El ministro de Exteriores de Kuwait, Yaber al Ahmed al Sabá, afirmó que la seguridad de los países miembros del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo constituye un asunto indivisible y advirtió que cualquier infracción a la soberanía de uno de sus Estados implica una vulneración directa de la seguridad colectiva regional.

El humo se eleva desde un área que rodea la Embajada de los Estados Unidos luego de un ataque, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en Bayan, Kuwait, el 2 de marzo de 2026 (REUTERS)

La cadena iraní IRIB reportó que la Armada de Irán reconoció haber atacado una base de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en territorio kuwaití días atrás. Según un comunicado citado por el medio, “las unidades de drones de la Armada atacaron la base”, en referencia a las instalaciones estadounidenses.

En respuesta, el Ministerio de Exteriores de Kuwait calificó el uso de drones sobre instalaciones estadounidenses en el país como “una flagrante violación de la soberanía del Estado de Kuwait”.

El ministro Al Sabá señaló que esta acción representa también un incumplimiento del Derecho Internacional y de la Carta de Naciones Unidas, además de vulnerar la soberanía regional al afectar a los Estados miembros del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo.

Kuwait reafirmó su derecho a proteger su integridad y la de su población bajo el amparo del Artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, que reconoce la legítima defensa ante actos de agresión. El gobierno indicó su disposición a emplear “todas las medidas necesarias” para salvaguardar tanto su soberanía como la seguridad de los ciudadanos y residentes en su territorio, en un contexto de amenazas crecientes en la región.

Kuwait señaló la disposición de sus autoridades militares a "hacer frente" a las agresiones del régimen iraní (Europa Press)

El Ministerio de Exteriores kuwaití advirtió sobre el impacto potencial de los ataques en la estabilidad energética internacional, al subrayar la importancia de la seguridad del tráfico marítimo y el funcionamiento de los puertos en el Golfo para el suministro global de energía. “La amenaza iraní a la seguridad de navegación y movimiento de buques se extiende a la seguridad energética mundial, la estabilidad económica internacional y la sostenibilidad de las cadenas de suministro”, afirmó el comunicado divulgado por la diplomacia kuwaití.

El ministro Al Sabá remarcó que la postura de Kuwait es coordinar acciones diplomáticas junto al resto de los países del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo con el fin de contener cualquier riesgo a la seguridad colectiva. Por último, señaló que cualquier acto hostil contra uno de los Estados miembros pone en peligro a todo el bloque y puede derivar en una ampliación del conflicto en una región clave para la economía y la seguridad globales.

(Con información de Europa Press)

