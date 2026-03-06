Mundo

Israel destruyó la sede del Consejo Ejecutivo del grupo terrorista Hezbollah en su última ofensiva en Líbano

El Ejército israelí informó que el centro de mando atacado tenía como objetivo ser utilizado por la organización para promover diversos complots contra fuerzas de las FDI y ciudadanos del Estado

La Fuerza Aérea de Israel realizó durante la noche del jueves y la madrugada del viernes una nueva serie de ataques en Dahiyeh y otras áreas de Beirut, el bastión del grupo terrorista Hezbollah, en Líbano. El Ejército israelí alcanzó el cuartel general y diez edificios de gran altura que, según información oficial, contienen infraestructura militar de la milicia chií.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) completaron así la vigésima sexta oleada de ataques en la zona desde el inicio de la campaña.

Entre los objetivos alcanzados figuran la sede del Consejo Ejecutivo de Hezbollah y un almacén utilizado para almacenar vehículos aéreos no tripulados empleados en ataques contra Israel. Según el comunicado de las FDI, la sede atacada tenía como objetivo ser utilizada para promover complots contra fuerzas israelíes y ciudadanos del país.

Además, el Fuerza Aérea israelí indicó que antes de la operación se adoptaron medidas para reducir el riesgo de daños a civiles, incluidas advertencias anticipadas, el uso de armas de precisión y observaciones aéreas.

Llamas y humo se elevan
Llamas y humo se elevan desde el lugar de los ataques aéreos israelíes en Dahiyeh, suburbio sur de Beirut, Líbano, el viernes 6 de marzo de 2026 (AP/Hassan Ammar)

Las FDI señalaron que continuarán actuando contra Hezbolá, organización que consideran opera bajo el auspicio del régimen iraní, con el objetivo de evitar daños a la población israelí. En ese sentido, enviaron un mensaje vía X para las autoridades del grupo terrorista: “Hezbollah eligió unirse a esta guerra, y enfrentará las consecuencias de esa decisión

La advertencia fue publicada en la cuenta de X y las FDI sumaron en el posteo: “Hezbollah se buscó esto por sí mismo. No amenaces a nuestra gente”.

El mensaje de Israel contra
El mensaje de Israel contra el grupo terrorista Hezbollah (@IDFonline)

El mensaje se sumó a la noticia entregada horas antes por Israel, la cual hizo referencia a la eliminación de Zaid Ali Jumaa, comandante de gestión de fuego del grupo armado en Beirut, que se desempeñaba como jefe de artillería de la organización en el sur del Líbano.

Jumaa fue responsable del lanzamiento de miles de cohetes, misiles y vehículos aéreos no tripulados desde el territorio libanés hacia Israel. Además, encabezó el ataque con misil antitanque en Monte Dov en 2015, que causó la muerte de un oficial y un soldado de las FDI.

Cabe recordar que Tel Aviv informó el jueves que fuerzas de la Brigada “Montaña” (810), bajo el mando de la División 210, operan en diversas localidades del área del Monte Dov, en el sur del Líbano, como parte de la ofensiva terrestre de esta semana contra Hezbollah.

Según el comunicado de las FDI, las operaciones buscan “exponer infraestructura enemiga, impedir el refuerzo de la organización terrorista más allá de la frontera y fortalecer la línea de defensa para los habitantes del norte”.

En cuanto a la ofensiva contra el régimen iraní, las FDI también iniciaron una oleada de ataques contra la infraestructura del régimen terrorista iraní en Teherán, luego de identificar lanzamientos de misiles desde Irán hacia el Estado de Israel.

Por su parte, el jefe del Estado Mayor de Israel, teniente general Eyal Zamir, informó que, tras completar la fase inicial de ataques sorpresa, la operación militar entra en una segunda etapa destinada a intensificar los golpes contra las estructuras esenciales del poder iraní.

El teniente general Eyal Zamir
El teniente general Eyal Zamir (REUTERS/Ronen Zvulun)

Zamir indicó que la ofensiva israelí destruyó más del 60% de los lanzadores de misiles balísticos y el 80% de los sistemas de defensa aérea de Irán, lo que ha permitido alcanzar una supremacía aérea casi absoluta sobre el espacio iraní.

“Los pilotos de la Fuerza Aérea han lanzado más de 6.000 municiones. Hemos destruido cerca del 80% de los sistemas de defensa aérea y conseguido una superioridad aérea casi total en los cielos de Irán. También hemos neutralizado y destruido más del 60% de los lanzadores de misiles balísticos”, detalló Zamir.

El jefe militar advirtió que Israel dispone de “movimientos sorprendentes adicionales” que no piensa revelar de momento. Zamir también destacó la coordinación con Estados Unidos, mencionando contactos continuos con su homólogo estadounidense, general Dan Caine, y el comandante del Comando Central, almirante Brad Cooper.

