Mundo

Guerra en Medio Oriente: los kurdos compraron 50 camionetas todo terreno mientras crece la tensión con Irán

Un reporte de CNN aseguró que las fuerzas kurdas en Irak dieron un paso más que los podría acercar a involucrarse en el conflicto

Guardar

Un reporte de CNN aseguró que las fuerzas kurdas en Irak dieron un paso más que los podría acercar a involucrarse en el conflicto

Una milicia kurda iraní adquirió cincuenta Toyota Land Cruiser LC71 en un concesionario de Erbil, capital de la región autónoma kurda en Irak, según relató la periodista Clarissa Ward de CNN.

“Acabamos de hablar con un concesionario de coches aquí en Erbil, quien nos contó que hace dos días, un hombre de una milicia kurda iraní entró en su concesionario y compró 50 Toyota Land Cruiser LC71. Ya los han visto antes, todoterrenos, ideales para terrenos difíciles. Y esto ocurre justo en un momento en que el mundo está pendiente de si es posible que los combatientes kurdos iraníes lancen algún tipo de ofensiva terrestre en el oeste de Irán. Obviamente, podría ser pura coincidencia, ya que el Land Cruiser es un coche muy popular aquí, pero que una milicia kurda iraní compre cincuenta Land Cruisers de una sola vez en este momento resulta, como mínimo, curioso”

Este modelo de vehículo es apreciado por su capacidad para transitar terrenos difíciles, lo que ha despertado especulaciones sobre un posible uso militar inmediato, en un contexto de máxima alerta regional.

El robusto Toyota Land Cruiser
El robusto Toyota Land Cruiser LC71 (Toyota)

El hecho se produce mientras la atención internacional se concentra en la posibilidad de que milicias kurdas iraníes lancen una operación terrestre hacia el oeste de Irán. La compra masiva de vehículos todo terreno coincide con reportes de movimientos inusuales de fuerzas opositoras kurdas en el norte de Irak, donde varios grupos armados han establecido su base y han comenzado a coordinar acciones políticas y militares. Aunque las Land Cruiser son populares en la zona, la magnitud de la adquisición, por parte de una milicia, resulta especialmente llamativa para observadores y autoridades locales.

En las últimas jornadas, la administración Trump intensificó el contacto con líderes kurdos en Irán e Irak, proponiendo brindar “amplia cobertura aérea estadounidense” y apoyo logístico a las fuerzas kurdas que se oponen al régimen iraní. Fuentes de los principales partidos kurdos iraquíes afirman que Washington instó a los kurdos a tomar partido en el conflicto y a facilitar el paso de combatientes hacia la frontera iraní, aunque el gobierno iraquí ha reiterado que no permitirá que su territorio sea usado para atacar a países vecinos.

FOTO DE ARCHIVO. Combatientes kurdoiraníes
FOTO DE ARCHIVO. Combatientes kurdoiraníes del Partido de la Libertad del Kurdistán (PAK) participan en una sesión de entrenamiento en una base en las afueras de Erbil, Irak. 12 de febrero de 2026. REUTERS/Thaier Al-Sudani/Foto de archivo

Las milicias kurdas en el exilio, agrupadas recientemente en una coalición de seis partidos, han negado que sus combatientes hayan cruzado ya la frontera, pero admiten estar listas para avanzar “en cuanto cuenten con suficiente apoyo aéreo estadounidense e israelí”. Voceros de los grupos Komala y Partido por la Libertad del Kurdistán (PAK) aseguran disponer de entre 15.000 y 20.000 combatientes preparados cerca de la frontera, muchos armados con armas ligeras obtenidas en el mercado negro de Irak. La líder del PAK, Hana Yazdanpana, subrayó que el avance depende de que la coalición occidental ataque previamente los arsenales iraníes y garantice una zona de exclusión aérea.

En paralelo, la región kurda de Irak mantiene una posición oficial de neutralidad. El portavoz del Gobierno Regional Kurdo (KRG) reiteró que no forman parte de ninguna campaña para ampliar el conflicto ni respaldan incursiones desde su territorio. La primera dama de Irak, Shanaz Ibrahim Ahmed, de origen kurdo, publicó un comunicado pidiendo que no se utilice a los kurdos como “peones” en las disputas de potencias internacionales, recordando que la comunidad ha alcanzado una relativa estabilidad tras décadas de conflicto.

Se estima que los kurdos representan cerca del 10 % de la población iraní y han protagonizado, en años recientes, protestas y episodios de enfrentamiento con el régimen. La muerte de Mahsa Amini, joven kurda iraní detenida por la policía de la moral en 2022, detonó una ola de manifestaciones que tuvo epicentro en las provincias kurdas del noroeste de Irán. La demanda central de estos grupos ha sido el reconocimiento de derechos y mayor autonomía.

Miembros de las Fuerzas de
Miembros de las Fuerzas de Seguridad Interna del Kurdistán esperan la llegada de las fuerzas de seguridad del gobierno sirio durante el toque de queda, tras un acuerdo entre las Fuerzas Democráticas Sirias y el gobierno sirio, en Qamishli, Siria, el 3 de febrero de 2026. REUTERS/Orhan Qereman

A pesar del despliegue de fuerzas y la retórica de inminencia, líderes kurdos insisten en que no lanzarán una ofensiva sin garantías de apoyo externo contundente. Mientras tanto, las fuerzas armadas de Irán han realizado ataques preventivos contra posiciones kurdas en el norte de Irak y advierten sobre cualquier intento de incursión. La tensión regional se incrementa, con la comunidad internacional atenta a los movimientos de los actores kurdos y a la posibilidad de que la frontera entre Irak e Irán se convierta en el próximo frente abierto del conflicto.

Temas Relacionados

Medio OrienteGuerra en Medio OrienteIránKurdosIrak

Últimas Noticias

Más de 1.000 empleados de Google quedaron varados en Dubái tras el inicio de la Guerra en Medio Oriente

La repentina escalada bélica sorprendió a trabajadores de Google Cloud y sus familias, quienes tuvieron que buscar rutas de salida en medio de cierres aeroportuarios y una situación de alta incertidumbre

Más de 1.000 empleados de

La Casa Blanca aseguró que “Estados Unidos está en camino de controlar el espacio aéreo iraní”

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó el viernes que el ejército estadounidense está avanzando de manera decisiva en la Operación Epic Fury

La Casa Blanca aseguró que

Guerra en Medio Oriente: sólo nueve grandes buques cruzaron el Estrecho de Hormuz esta semana

El movimiento de embarcaciones por la zona por donde pasa cerca del 20% del petróleo mundial se ha reducido a mínimos históricos tras los incidentes recientes y la tensión regional

Guerra en Medio Oriente: sólo

Pakistán y Afganistán intensifican ataques fronterizos: nueve días de combates dejan decenas de muertos y miles de desplazados

La violencia continúa pese a los llamados internacionales a la tregua y la crisis humanitaria se agrava

Pakistán y Afganistán intensifican ataques

La posible atribución de un busto de Cristo a Michelangelo desata polémica internacional

El hallazgo de documentos inéditos por una investigadora independiente enciende discusiones sobre la autenticidad de la pieza expuesta en una basílica de Roma

La posible atribución de un
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
EN VIVO|Colombia se prepara para

EN VIVO|Colombia se prepara para las elecciones del 8 de marzo: alerta en Tolima por compra y venta de votos

Más mujeres en la alta dirección: el avance del liderazgo femenino en las empresas peruanas

La Dian denunció presunto intento de extorsión tras ciberataque al sistema de agendamiento de citas: Fiscalía investigará los hechos

Detienen a 3 funcionarios de la Secretaría de Seguridad del Edomex por irregularidades en área jurídica

Adelanto de vacaciones en industrias afectadas por escasez de gas natural: La propuesta del gobierno ante la crisis de combustible

INFOBAE AMÉRICA
VÍDEO: Zapatero se muestra "orgulloso"

VÍDEO: Zapatero se muestra "orgulloso" de la "valentía y patriotismo"

Trump afirma que las mayores empresas de defensa de EEUU han acordado "cuadruplicar" la producción de armas

EEUU lanza un plan asegurador de 17.236 millones para respaldar las rutas comerciales en Oriente Próximo

El oficialismo venezolano conmemora los 13 años de la muerte de Hugo Chávez

Más del 60% de alimentos en escuelas son ultraprocesados en Panamá

ENTRETENIMIENTO

“Intento mantener el ego fuera

“Intento mantener el ego fuera de casi todo en mi vida”: Stephen Amell revela su cambio tras Arrow

Buenos Aires apocalíptica y un verano sin fin: la película argentina hecha por jóvenes que llegó al Festival de Málaga

“¿Quién carajos se cree este tipo?”: la pelea entre Russell Crowe y George Clooney que terminó con un regalo musical

Del dolor extremo al Oscar: el secreto que Hillary Swank ocultó a Clint Eastwood durante “Million Dollar Baby”

Daryl Hannah alza la voz contra la serie “Love Story” por distorsionar su romance con John F. Kennedy Jr.