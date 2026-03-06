Guerra en Medio Oriente: los kurdos compraron 50 camionetas todo terreno mientras crece la tensión con Irán

Un reporte de CNN aseguró que las fuerzas kurdas en Irak dieron un paso más que los podría acercar a involucrarse en el conflicto

Una milicia kurda iraní adquirió cincuenta Toyota Land Cruiser LC71 en un concesionario de Erbil, capital de la región autónoma kurda en Irak, según relató la periodista Clarissa Ward de CNN.

“Acabamos de hablar con un concesionario de coches aquí en Erbil, quien nos contó que hace dos días, un hombre de una milicia kurda iraní entró en su concesionario y compró 50 Toyota Land Cruiser LC71. Ya los han visto antes, todoterrenos, ideales para terrenos difíciles. Y esto ocurre justo en un momento en que el mundo está pendiente de si es posible que los combatientes kurdos iraníes lancen algún tipo de ofensiva terrestre en el oeste de Irán. Obviamente, podría ser pura coincidencia, ya que el Land Cruiser es un coche muy popular aquí, pero que una milicia kurda iraní compre cincuenta Land Cruisers de una sola vez en este momento resulta, como mínimo, curioso”

Este modelo de vehículo es apreciado por su capacidad para transitar terrenos difíciles, lo que ha despertado especulaciones sobre un posible uso militar inmediato, en un contexto de máxima alerta regional.

El robusto Toyota Land Cruiser LC71 (Toyota)

El hecho se produce mientras la atención internacional se concentra en la posibilidad de que milicias kurdas iraníes lancen una operación terrestre hacia el oeste de Irán. La compra masiva de vehículos todo terreno coincide con reportes de movimientos inusuales de fuerzas opositoras kurdas en el norte de Irak, donde varios grupos armados han establecido su base y han comenzado a coordinar acciones políticas y militares. Aunque las Land Cruiser son populares en la zona, la magnitud de la adquisición, por parte de una milicia, resulta especialmente llamativa para observadores y autoridades locales.

En las últimas jornadas, la administración Trump intensificó el contacto con líderes kurdos en Irán e Irak, proponiendo brindar “amplia cobertura aérea estadounidense” y apoyo logístico a las fuerzas kurdas que se oponen al régimen iraní. Fuentes de los principales partidos kurdos iraquíes afirman que Washington instó a los kurdos a tomar partido en el conflicto y a facilitar el paso de combatientes hacia la frontera iraní, aunque el gobierno iraquí ha reiterado que no permitirá que su territorio sea usado para atacar a países vecinos.

FOTO DE ARCHIVO. Combatientes kurdoiraníes del Partido de la Libertad del Kurdistán (PAK) participan en una sesión de entrenamiento en una base en las afueras de Erbil, Irak. 12 de febrero de 2026. REUTERS/Thaier Al-Sudani/Foto de archivo

Las milicias kurdas en el exilio, agrupadas recientemente en una coalición de seis partidos, han negado que sus combatientes hayan cruzado ya la frontera, pero admiten estar listas para avanzar “en cuanto cuenten con suficiente apoyo aéreo estadounidense e israelí”. Voceros de los grupos Komala y Partido por la Libertad del Kurdistán (PAK) aseguran disponer de entre 15.000 y 20.000 combatientes preparados cerca de la frontera, muchos armados con armas ligeras obtenidas en el mercado negro de Irak. La líder del PAK, Hana Yazdanpana, subrayó que el avance depende de que la coalición occidental ataque previamente los arsenales iraníes y garantice una zona de exclusión aérea.

En paralelo, la región kurda de Irak mantiene una posición oficial de neutralidad. El portavoz del Gobierno Regional Kurdo (KRG) reiteró que no forman parte de ninguna campaña para ampliar el conflicto ni respaldan incursiones desde su territorio. La primera dama de Irak, Shanaz Ibrahim Ahmed, de origen kurdo, publicó un comunicado pidiendo que no se utilice a los kurdos como “peones” en las disputas de potencias internacionales, recordando que la comunidad ha alcanzado una relativa estabilidad tras décadas de conflicto.

Se estima que los kurdos representan cerca del 10 % de la población iraní y han protagonizado, en años recientes, protestas y episodios de enfrentamiento con el régimen. La muerte de Mahsa Amini, joven kurda iraní detenida por la policía de la moral en 2022, detonó una ola de manifestaciones que tuvo epicentro en las provincias kurdas del noroeste de Irán. La demanda central de estos grupos ha sido el reconocimiento de derechos y mayor autonomía.

Miembros de las Fuerzas de Seguridad Interna del Kurdistán esperan la llegada de las fuerzas de seguridad del gobierno sirio durante el toque de queda, tras un acuerdo entre las Fuerzas Democráticas Sirias y el gobierno sirio, en Qamishli, Siria, el 3 de febrero de 2026. REUTERS/Orhan Qereman

A pesar del despliegue de fuerzas y la retórica de inminencia, líderes kurdos insisten en que no lanzarán una ofensiva sin garantías de apoyo externo contundente. Mientras tanto, las fuerzas armadas de Irán han realizado ataques preventivos contra posiciones kurdas en el norte de Irak y advierten sobre cualquier intento de incursión. La tensión regional se incrementa, con la comunidad internacional atenta a los movimientos de los actores kurdos y a la posibilidad de que la frontera entre Irak e Irán se convierta en el próximo frente abierto del conflicto.