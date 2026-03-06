Mundo

China teme quedarse sin petróleo y gas: negocia con Irán un paso seguro a través del estrecho de Ormuz

La guerra mantiene la crucial vía marítima prácticamente cerrada, lo que deja a Beijing sin la mitad de su abastecimiento de combustible

Vista aérea de la isla
Vista aérea de la isla de Qeshm, separada del territorio continental iraní por el estrecho de Clarence, en el estrecho de Ormuz. REUTERS/Stringer/Foto de archivo

China está en conversaciones con Irán para permitir el paso seguro de buques de petróleo crudo y gas natural licuado qataríes por el Estrecho de Ormuz, a medida que se intensifica la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Teherán, según informaron a Reuters tres fuentes diplomáticas.

La guerra, que entró en su sexto día el jueves, ha dejado la crucial vía marítima prácticamente cerrada, con países de todo el mundo aislados de una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural licuado.

China, que mantiene relaciones amistosas con Irán y depende en gran medida de los suministros de Oriente Medio, está descontenta con la decisión de la República Islámica de paralizar el transporte marítimo a través del Estrecho y está presionando a Teherán para que permita el paso seguro de los buques, según las fuentes.

La segunda economía más grande del mundo obtiene alrededor del 45% de su petróleo del Estrecho.

infografia

Los datos de seguimiento de buques mostraron que un buque llamado Iron Maiden cruzó el Estrecho durante la noche tras cambiar su señalización a “armador chino”, pero se necesitarán muchas más travesías para calmar los mercados globales.

Los precios del petróleo crudo han subido más del 15% desde que comenzó el conflicto en medio de paros de producción mientras Teherán ataca instalaciones energéticas en el Golfo, así como a buques que cruzan el Estrecho.

La Guardia Revolucionaria de Irán
La Guardia Revolucionaria de Irán asegura que "controla completamente" el estrecho de Ormuz

Sus misiles también han llegado a lugares tan lejanos como Chipre, Azerbaiyán y Turquía, desestabilizando los mercados globales y provocando que las principales economías adviertan sobre los riesgos de inflación.

El tránsito de petroleros por el estrecho se redujo a cuatro el 1 de marzo, un día después del estallido de las hostilidades, frente a un promedio de 24 diarios desde enero, según datos de seguimiento de buques de Vortexa.

Alrededor de 300 petroleros permanecen dentro del estrecho, según Vortexa y el rastreador de buques Kpler.

El veterano de la industria azucarera Mike McDougall declaró a Reuters que los ejecutivos azucareros de Oriente Medio afirman que algunos barcos transitan por el estrecho en este momento, todos de propiedad china o iraní.

Jamal Al-Ghurair, director gerente de Al Khaleej Sugar, con sede en Dubái, declaró a Reuters que algunos barcos que transportan azúcar tienen permitido el paso por el estrecho, mientras que otros no, sin dar más detalles.

El régimen de Irán dijo a principios de semana que ningún barco perteneciente a Estados Unidos, Israel, países europeos o sus aliados podría pasar por el Estrecho de Ormuz, pero la declaración no mencionó a China.

Reportaje de Jonathan Saul y Marwa Rashad. Reportaje adicional de May Angel, Sarah El Safty y Arathy Somasekhar; Redacción de May Angel; Edición de Nick Zieminski.

(Con información de Reuters)

