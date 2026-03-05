Mundo

Zelensky condiciona la ayuda ucraniana contra los drones iraníes a no afectar defensas propias

La administración de Kiev sostiene conversaciones con gobiernos de Medio Oriente interesadas en asistencia tecnológica, mientras prioriza la preservación de sus capacidades militares ante las continuas hostilidades rusas

Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.
Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. Europa Press/Contacto/PRESIDENTE DE UCRANIA

Estados Unidos y sus aliados en Medio Oriente están buscando la experiencia de Ucrania para contrarrestar los drones Shahed de Irán, según el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

Varios países, incluido Estados Unidos, han solicitado ayuda a Ucrania para defenderse de los drones iraníes, declaró Zelensky el miércoles por la noche. Añadió que ha conversado en los últimos días con los líderes de los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Baréin, Jordania y Kuwait sobre una posible cooperación.

Rusia ha disparado decenas de miles de drones Shahed contra Ucrania desde que invadió a su vecino hace poco más de cuatro años. Irán ha respondido con el mismo tipo de drones a los ataques conjuntos estadounidenses e israelíes contra objetivos iraníes.

La ayuda ucraniana para contrarrestar los drones iraníes se proporcionará solo si no debilita las propias defensas de Ucrania y si añade influencia a los esfuerzos diplomáticos de Kiev para detener la invasión rusa, según el líder ucraniano.

Los drones ‘Shahed’, de fabricación
Los drones ‘Shahed’, de fabricación iraní.

“Ayudamos a defender de la guerra a quienes nos ayudan, a Ucrania, a lograr un fin justo a la guerra” con Rusia, afirmó Zelensky.

La guerra con Irán, que ya va por su sexto día, ha desviado la atención internacional del mayor conflicto de Europa desde la Segunda Guerra Mundial y ha obligado a posponer una nueva ronda de conversaciones mediadas por Estados Unidos entre Rusia y Ucrania prevista para esta semana, dijo Zelensky.

Los gobiernos y analistas occidentales dicen que la guerra entre Rusia y Ucrania ha matado a cientos de miles de personas, mientras que no hay señales de que los esfuerzos de paz liderados por Estados Unidos, que llevan un año liderando, vayan a detener los combates en el futuro cercano.

“En este momento, debido a la situación en torno a Irán, aún no hay indicios suficientes para una reunión trilateral”, declaró Zelensky. “Pero tan pronto como la situación de seguridad y el contexto político general nos permitan reanudar la labor diplomática trilateral, se llevará a cabo”.

Una explosión en Sanandaj, provincia
Una explosión en Sanandaj, provincia del Kurdistán, Irán, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en esta imagen fija de un video en redes sociales publicado el 5 de marzo de 2026. Redes sociales/vía REUTERS

Oleksandr Merezhko, jefe del comité de asuntos exteriores del parlamento de Ucrania, dijo que el presidente ruso, Vladimir Putin, está tratando de prolongar las negociaciones para poder seguir adelante con la invasión rusa y escapar de más sanciones estadounidenses.

Instó a la administración estadounidense a considerar la guerra entre Rusia y Ucrania y la guerra en Medio Oriente como algo vinculado.

“En realidad, Rusia e Irán son aliados cercanos que actúan en conjunto: Irán suministra armas y Rusia ayuda a Irán a desarrollar su industria de defensa. Son conflictos interconectados”, declaró Merezhko a The Associated Press.

El ejército de Ucrania ha hecho retroceder recientemente a las fuerzas rusas en algunos puntos a lo largo de la línea del frente de aproximadamente 1.250 kilómetros (750 millas), según el Instituto para el Estudio de la Guerra.

Los contraataques localizados ucranianos liberaron más territorio que el que las fuerzas ucranianas perdieron en las últimas dos semanas de febrero, dijo esta semana el grupo de expertos con sede en Washington, estimando que la tierra recuperada es de alrededor de 257 kilómetros cuadrados (100 millas cuadradas) desde el 1 de enero.

(con información de AP)

