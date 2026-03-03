El depuesto líder supremo de Irán Ali Khamenei será sepultado en la ciudad santa de Mashhad

Una mujer sostiene una imagen del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, en la plaza Enghelab, después de que muriera en ataques israelíes y estadounidenses el sábado (REUTERS)

Ali Khamanei, líder supremo de Irán durante más de tres décadas y abatido en los bombardeos conjuntos de Estados Unidos e Israel del pasado sábado, será enterrado en la ciudad santa de Mashhad, su lugar de nacimiento, según confirmó la agencia de propaganda Fars.

La fecha del sepelio aún no ha sido comunicada. Antes del entierro, se realizará una ceremonia de despedida en Teherán, organizada por la Guardia Revolucionaria, con la participación de diversos sectores.

El ayatollah, de 86 años, nació en Mashhad, la segunda ciudad más grande del país, donde también se encuentra la tumba de su padre en el santuario del imán Reza, uno de los principales centros de peregrinación chiíta de Irán.

La muerte de Khamenei activó automáticamente el proceso de sucesión previsto en la Constitución iraní. El poder fue asumido de manera provisional por un consejo formado por el presidente, el jefe del poder judicial y un jurista del Consejo de Guardianes, encargado de supervisar la legislación y los procesos electorales.

Este órgano tripartito dirigirá el país hasta que la Asamblea de Expertos elija al nuevo líder supremo.

Una mujer reacciona mientras sostiene una pancarta con una imagen del difunto líder supremo iraní, el ayatollah Ali Khamenei, en una concentración en solidaridad con Irán tras los ataques estadounidenses e israelíes 2026 (REUTERS/Mohamed Azakir)

Por razones de seguridad, la reunión final para la votación podría postergarse hasta después de la sepultura, según funcionarios citados por Fars.

La Asamblea de Expertos, compuesta por 88 miembros, tiene la misión de seleccionar al sucesor. El edificio donde sesiona la asamblea en Qom fue alcanzado por bombardeos estadounidenses e israelíes, al igual que la sede principal en Teherán, de acuerdo con medios iraníes.

Fuentes oficiales subrayan que la postergación de la asamblea responde al aumento de los riesgos para la seguridad tras los recientes ataques.

Trump advierte sobre el futuro político de Irán

El presidente de Estados Unidos afirmó este martes que el “peor escenario” para Irán sería que el próximo gobierno repitiera el modelo del líder supremo fallecido, Alí Khamanei.

Un retrato de Ali Khamenei rodeado de flores, frente a la Embajada de Irán en Moscú, tras su muerte en los bombardeos (REUTERS/Ramil Sitdikov)

“Supongo que el peor escenario sería que hiciéramos esto y luego llegara alguien que fuera tan malo como la persona anterior, ¿verdad? Eso podría pasar. No queremos que eso pase”, señaló Trump en el Despacho Oval, durante una reunión con el canciller alemán Friedrich Merz.

Al anunciar la operación militar, Trump llamó a los iraníes a “aprovechar la oportunidad” y tomar el control del país, aunque el secretario de Defensa aclaró que el objetivo no es un cambio de mando, pero reconoció que “el régimen ha cambiado” tras la ofensiva. Trump indicó que preferiría un liderazgo interno “más moderado”, si existiera esa opción.

El mandatario también citó el caso de Venezuela y destacó la colaboración de Estados Unidos con Delcy Rodríguez, a cargo del régimen interino tras la detención de Nicolás Maduro. “Tenemos a toda la cadena de mando, y la relación ha sido excelente”, afirmó.

La operación militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán cumple hoy su cuarto día, con miles de objetivos iraníes bombardeados y al menos seis militares estadounidenses fallecidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una conferencia de prensa en el Despacho Oval (REUTERS/Jonathan Ernst)

Teherán ha respondido con ataques aéreos contra Israel y varias bases estadounidenses en la región, en países como Kuwait, Baréin, Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.

Trump prometió que la ofensiva continuará durante varias semanas, con el objetivo de destruir el programa de misiles, la Marina y las capacidades nucleares de Irán. Además, advirtió que la “gran oleada” de ataques podría iniciarse “muy pronto”.

(Con información de AFP y EFE)