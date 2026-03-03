Mundo

Así funciona la innovadora planta que convierte el calor del subsuelo en electricidad y litio en Reino Unido

El proceso utiliza perforaciones profundas y tecnología avanzada para obtener energía renovable y extraer materiales esenciales para baterías, con impacto en la industria y los objetivos de sostenibilidad local

Guardar
Una máquina de generación eléctrica
Una máquina de generación eléctrica y extracción de litio instalada en una planta geotérmica en Cornwall, diseñada para perforar a gran profundidad en el granito, extraer agua caliente, generar electricidad y recuperar litio antes de reinyectar el agua en el subsuelo. (itv News)

Durante siglos, Cornwall fue reconocida internacionalmente por sus abundantes reservas de estaño y cobre, lo que marcó su identidad y desarrollo como una de las regiones mineras más importantes del Reino Unido. Ahora, la zona vive una nueva etapa con la puesta en marcha de la primera planta geotérmica del país que, además, produce litio de forma simultánea. El proyecto, desarrollado por Geothermal Engineering Ltd (GEL), representa un hito tecnológico y energético y refuerza la apuesta británica por la seguridad energética y la transición hacia fuentes renovables, según informó el diario británico The Guardian.

La instalación ya inyecta electricidad renovable a la red nacional y recupera litio de las aguas minerales que utiliza en el proceso, dos elementos para responder a la creciente demanda de energía limpia y componentes para baterías de vehículos eléctricos.

Dentro de una parcela de apenas 0,6 hectáreas (1,5 acres), GEL estima que podrá generar electricidad suficiente para abastecer 10 mil hogares, y sus planes de expansión contemplan la apertura de plantas aún mayores en la región. De cara a la próxima década, la empresa prevé una producción de carbonato de litio suficiente para alimentar la industria de baterías de 250 mil vehículos eléctricos por año, lo que pone en evidencia la magnitud de las reservas mineras locales.

La tecnología de GEL extrae calor a casi 190 ℃ al perforar a más de cinco kilómetros de profundidad en la falla Porthtowan y bombea agua caliente a un pozo de producción en superficie. El vapor generado impulsa una turbina eléctrica, mientras que el agua, al enfriarse a 50 °C, permite la extracción eficiente del litio, que se recolecta en tubos en forma de diminutos cristales. Charlotte Wilkins, responsable de la planta de litio, los describió como “cristales diminutos en forma de aguja” que “puede ver a simple vista que son perfectos”.

Cristales de litio de
Cristales de litio de tamaño diminuto y forma de aguja, recolectados y almacenados en tubos de ensayo tras el proceso de extracción en la planta (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con Ryan Law, director ejecutivo de Geothermal Engineering Ltd, llegar a este punto implicó 20 años de investigaciones y negociaciones con autoridades e inversores, ante quienes debió defender la viabilidad técnica de perforar a gran profundidad en busca de aguas geotérmicas tan calientes. “Con cualquier tecnología pionera, hay que convencer a todos. Pero es como si alguien hubiera construido una enorme central nuclear bajo tierra. Nosotros solo aprovechamos el calor que se genera”.

El proceso concluye cuando, tras la extracción del litio, el agua se reinyecta en el subsuelo, lo que cierra un ciclo y permite que el reservorio caliente se recargue de manera sostenida.

La puesta en marcha de esta instalación generó hasta el momento 100 empleos entre ingenieros, geólogos y químicos, con prioridad en la contratación de trabajadores y proveedores locales. Estas oportunidades resultan de relevancia en Cornwall, una de las zonas con mayores índices de privación social en Europa occidental.

La iniciativa generó un renovado sentimiento de orgullo en torno al patrimonio minero local y aportes educativos en la región. Greg Foxwell, miembro del consejo parroquial de Gwennap, destacó la satisfacción de la comunidad al ver que los recursos naturales de Cornwall vuelven a tener un papel relevante, y resaltó el esfuerzo de GEL por involucrar a colegios y centros de formación regionales en el proyecto.

Un operario supervisa atentamente el
Un operario supervisa atentamente el proceso de reinyección de agua en un pozo más superficial dentro de la infraestructura de una planta geotérmica (Imagen Ilustrativa Infobae)

La perforación geotérmica provocó algunas inquietudes por la posibilidad de microsismos. GEL reconoce que el desarrollo de este tipo de reservorios puede provocar leves actividades sísmicas, aunque asegura que hasta la fecha no se registraron incidentes significativos en la zona.

El relanzamiento de la actividad extractiva en Cornwall coincide con los objetivos del gobierno británico de estimular sectores estratégicos bajo el concepto de “securonomics”. Así lo definió Harry Pitts, jefe de humanidades y ciencias sociales de la Universidad de Exeter en Cornwall, quien afirmó que “la extracción de minerales críticos y energía local promete empleos calificados para las comunidades y es crucial para la seguridad y la sostenibilidad futura del país”.

El proyecto recibió el respaldo de figuras del gobierno. Perran Moon, diputado laborista por Camborne y Redruth, destacó que la exploración subterránea “no es solo lo que hacemos, es quienes somos”, en referencia a la identidad histórica de Cornwall. “La mayoría piensa en Cornwall como pasteles y crema, pero somos una de las regiones más pobres del norte de Europa, y el valor de los recursos naturales es enorme para nosotros”, señaló.

La canciller Rachel Reeves calificó el emprendimiento y resaltó que la región tiene “una gran oportunidad” de convertirse en “un actor vital para la seguridad energética de Gran Bretaña”. Frances Wall, profesora de la escuela de minas Camborne de la Universidad de Exeter, afirmó que “esta inauguración es un evento realmente significativo” tanto para Cornwall como para el Reino Unido.

Temas Relacionados

Extracción de LitioEnergía GeotérmicaCornwallGeothermal Engineering LtdNewsroom BUE

Últimas Noticias

El “Eje de la Resistencia” de Irán, amenazado tras los ataques de Estados Unidos e Israel

El conflicto ha alterado el equilibrio regional y expuesto la vulnerabilidad de los países del Golfo ante Irán

El “Eje de la Resistencia”

Sombras en Dubái: el viaje del ministro de Defensa italiano que sacude al gobierno de Meloni

La estancia de Guido Crosetto en los Emiratos durante el ataque contra Irán desató una tormenta política en Roma. Entre contradicciones sobre su seguridad y sospechas de diplomacia paralela, el episodio revela las grietas en la coalición de Gobierno

Sombras en Dubái: el viaje

El misterioso cementerio de ballenas en Groenlandia: por qué los restos nunca llegaron al fondo del mar

El hallazgo de decenas de esqueletos en aguas poco profundas revela cómo la caza tradicional y las mareas modifican el destino de estos restos y afectan la biodiversidad marina

El misterioso cementerio de ballenas

Donald Trump: “La mayoría de las personas que teníamos en mente para suceder a Ali Khamenei están muertas”

El presidente de Estados Unidos dijo que el peor escenario posible para Irán sería que asumiera el poder alguien que fuera “tan malo como la persona anterior”

Donald Trump: “La mayoría de

Tensión en Medio Oriente: cómo es el arsenal iraní que busca saturar las defensas de Occidente

La estrategia militar de Irán combina drones kamikaze de bajo costo, misiles balísticos y crucero, y una red de lanzadores móviles que desafía los sistemas de defensa más avanzados

Tensión en Medio Oriente: cómo
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Empezó el juicio por el

Empezó el juicio por el ARA San Juan: aún rige el secreto militar y habrá una negociación por los testigos

La carta de Rodrygo tras confirmarse su lesión: “La vida ha sido un poco cruel conmigo últimamente”

¿Pasas la prueba de los 40? El chequeo médico definitivo que todo hombre debe hacerse antes de llegar a la cuarta década

Senado se aprueba aumento de salario para el 2026: cuánto ganan los legisladores

Gelatina de tuna roja: Vitamina C y frescura en cada bocado

INFOBAE AMÉRICA
VÍDEO: Trump asegura que España

VÍDEO: Trump asegura que España es un aliado "terrible" y que ha ordenado "cortar todo el comercio"

Yolanda Díaz replica a Trump que España "no acepta chantajes ni lecciones" y exige respeto: "Somos un país de paz"

Israel anuncia la muerte del comandante de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria para Líbano

Muere el histórico periodista Fernando Ónega a los 78 años

Feijóo reivindica a España como "país fiable" tras la amenaza de Trump y acusa a Sánchez de "perjudicar" a los españoles

ENTRETENIMIENTO

Así lucen hoy en día

Así lucen hoy en día los hijos de Elton John y David Furnish: la familia se une en un histórico retrato

El emotivo mensaje póstumo de Eric Dane que acompañó el cumpleaños de su hija Billie

La primera película de ‘Game of Thrones’ ya está en desarrollo

El término “Swiftie” ingresó oficialmente al diccionario en inglés

Un camión sin frenos, una ventanilla trabada y un escape bajo el agua: el día en que Jason Statham temió por su vida en “Los mercenarios 3”