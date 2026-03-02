Mundo

Estados Unidos no descartó enviar tropas de tierra a Irán: “Iremos tan lejos como necesitemos ir”

Con la producción de gas suspendida en Qatar y ataques a refinerías saudíes, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó que la misión estadounidense no tiene límites preestablecidos

El secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, ofrece una rueda de prensa en medio del conflicto entre EE. UU. e Israel con Irán, en el Pentágono, en Washington D. C., EE. UU., el 2 de marzo de 2026. REUTERS/Elizabeth Frantz

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, se negó el lunes a descartar el despliegue de tropas terrestres en Irán, afirmando que las fuerzas estadounidenses han establecido una “superioridad aérea local” y que Washington está preparado para que el conflicto se extienda hasta seis semanas bajo un nuevo paradigma de combate que prioriza la victoria rápida sobre la diplomacia.

En una conferencia de prensa que marcó un giro agresivo en la retórica de la administración Trump, Hegseth declinó confirmar si ya existen operaciones especiales en territorio iraní. “No, pero no vamos a entrar en el ejercicio de lo que haremos o no haremos”, respondió al ser consultado sobre la presencia de tropas. “Iremos tan lejos como necesitemos ir”, sentenció, subrayando que no se informará al enemigo sobre los límites tácticos de la operación.

Hegseth buscó distanciar esta campaña de las prolongadas guerras en Irak y Afganistán, calificándolas de esfuerzos “tontos” de construcción nacional. Según el jefe del Pentágono, la misión actual —lanzada el sábado en conjunto con Israel— tiene objetivos realistas centrados estrictamente en los intereses de defensa estadounidenses y de sus aliados.

“Sin reglas de enfrentamiento estúpidas, sin el atolladero de la construcción de naciones, sin ejercicios de construcción de democracia. No habrá guerras políticamente correctas”, declaró Hegseth. “Luchamos para ganar y no desperdiciamos tiempo ni vidas. Esto no es Irak. Esto no es interminable”. El secretario agregó que, con cada día que pasa, las capacidades de Irán se debilitan mientras las de Estados Unidos se fortalecen, permitiendo a Washington “fijar los términos de esta guerra de principio a fin”.

Junto a Hegseth, el general Dan Caine, máximo oficial militar de EE. UU., confirmó que la campaña aérea —que incluyó el uso de bombarderos B-2 con proyectiles de 2.000 libras— ha neutralizado las defensas de la República Islámica. “Los ataques han resultado en el establecimiento de una superioridad aérea local. Esto no solo mejorará la protección de nuestras fuerzas, sino que les permitirá continuar el trabajo sobre Irán”, explicó Caine.

El presidente del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, ofrece una rueda de prensa en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en el Pentágono, en Washington D. C., Estados Unidos, el 2 de marzo de 2026. REUTERS/Elizabeth Frantz

Sin embargo, el dominio del cielo no ha impedido que Teherán active su periferia y golpee la infraestructura energética global. La empresa estatal QatarEnergy anunció el lunes la suspensión total de su producción de gas natural licuado (GNL) tras ataques iraníes contra sus bases de procesamiento, lo que disparó los precios del combustible en Europa un 40%. Simultáneamente, drones iraníes alcanzaron la refinería saudí de Ras Tanura y un petrolero en el Mar de Omán.

La complejidad del conflicto se hizo evidente cuando el mando militar estadounidense confirmó que Kuwait derribó por error tres aviones F-15E Strike Eagle estadounidenses durante un combate activo contra drones persas. El CENTCOM informó que los seis tripulantes se eyectaron y están a salvo, calificando el hecho como un incidente de fuego amigo en medio del caos del campo de batalla.

El Pentágono confirmó que sucedió durante un combate defensivo ante un ataque iraní

Desde Teherán, el secretario de Seguridad Nacional, Alí Larijani, replicó a las proyecciones de Washington. En un mensaje en la red social X, advirtió que “Irán, a diferencia de Estados Unidos, se ha preparado para una larga guerra”. Larijani rechazó la estimación del presidente Donald Trump de una campaña de cinco semanas y aseguró que la nación se defenderá “ferozmente” para proteger a su civilización de seis mil años.

El costo humano continúa en ascenso. La Media Luna Roja iraní estima que al menos 555 personas han muerto en Irán desde el sábado, mientras que en Israel los misiles iraníes han causado 11 muertes, incluyendo víctimas en una sinagoga de Beit Shemesh. El Pentágono también confirmó la muerte de cuatro militares estadounidenses en los combates.

Beijing, a través de su ministro de Exteriores Wang Yi, acusó a Washington y Tel Aviv de instigar deliberadamente la guerra y advirtió que el uso de la superioridad militar amenaza con hacer retroceder al mundo a la “ley de la selva”. Mientras tanto, el secretario de Estado, Marco Rubio, se prepara para defender esta estrategia el martes ante el Congreso de Estados Unidos.

