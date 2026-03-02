China respaldó al régimen de Irán, su mayor proveedor de petróleo: “Ormuz es un canal importante para los bienes y la energía”

El presidente iraní Masoud Pezeshkian y su par chino Xi Jinping se estrechan la mano durante una reunión en Pekín, China (Presidencia de Irán/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental)/REUTERS/Archivo)

China ha manifestado su profunda preocupación por la escalada militar en Oriente Medio, mostrando un respaldo explícito a Irán antes los ataques de Estados Unidos e Israel. El gobierno chino exigió la detención inmediata de las operaciones militares, advirtió sobre los riesgos para la estabilidad regional y subrayó la importancia estratégica del suministro de combustible iraní a través del estrecho de Ormuz.

China respalda a Irán porque es uno de los mayores compradores de combustible suministrado por Teherán, lo que convierte la estabilidad en Oriente Medio en un asunto fundamental para su seguridad energética y comercial. La inquietud de Pekín reside en que cualquier inestabilidad en el estrecho de Ormuz podría afectar el flujo energético indispensable para su economía y repercutir en el mercado internacional de hidrocarburos.

El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, sostuvo en conversación con su par iraní que Pekín “valora la amistad tradicional” entre ambos países y apoya a Irán “en la protección de sus derechos e intereses legítimos”. Pekín reiteró su defensa de la soberanía e integridad territorial iraní, además de instar a la comunidad internacional a evitar una expansión del conflicto, tras la ofensiva iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel.

El petrolero Skylight fue alcanzado frente a la península de Musandam, en Omán (captura de video)

Desde China, la portavoz del Ministerio de Exteriores, Mao Ning, remarcó que los recientes ataques “no contaron con autorización del Consejo de Seguridad” de Naciones Unidas y “violan el derecho internacional”. Mao advirtió sobre el peligro de que la violencia se propague a países vecinos, amenazando la seguridad en toda la región del golfo Pérsico.

La diplomacia china, en colaboración con Rusia, ha impulsado una reunión de emergencia en el Consejo de Seguridad de la ONU para afrontar la crisis y exigir que ese organismo cumpla su papel en el mantenimiento de la paz. Pekín también notificó que no recibió información previa sobre las acciones militares estadounidenses.

Alarma por la estabilidad en el estrecho de Ormuz

La preocupación de China se centra en la seguridad del estrecho de Ormuz, considerado vital para el transporte global de petróleo y gas. Mao Ning subrayó que “el estrecho de Ormuz y sus aguas circundantes son canales internacionales importantes para el comercio de bienes y energía”. Para China, preservar la estabilidad en esta área resulta fundamental tanto para sus intereses como para los del resto de la comunidad internacional.

Imagen aérea de archivo de las costas iraníes y la isla de Qeshm en el estrecho de Ormuz. 10 diciembre 2023. REUTERS/Stringer

La advertencia de la Guardia Revolucionaria iraní sobre el tránsito marítimo fue citada por autoridades chinas como un motivo adicional para tomar precauciones. Existe temor de que cualquier alteración en la circulación de los buques petroleros impacte directamente en el flujo energético que abastece a economías como la china y repercuta en la estabilidad de los mercados internacionales.

Evacuación de ciudadanos chinos y alertas de seguridad

El aumento de la tensión ha derivado en la evacuación de más de 3.000 ciudadanos chinos de Irán desde el comienzo de la ofensiva militar. Pekín confirmó la muerte de un nacional en Teherán y reforzó sus advertencias, recomendando a sus ciudadanos que extremen precauciones y abandonen el país en cuanto sea posible.

Las embajadas y consulados de China en Irán han emitido avisos urgentes, mientras que equipos de apoyo fueron enviados a pasos fronterizos para asistir la salida terrestre de quienes lo requieran. “En vista de la actual y grave situación de seguridad en Irán, recordamos solemnemente a los ciudadanos chinos que evacúen lo antes posible de manera segura”, señaló la portavoz oficial.

El gobierno chino afirma la necesidad de proteger la estabilidad y la seguridad en uno de los principales corredores energéticos del mundo. Considera que cualquier perturbación en el golfo Pérsico puede alterar los suministros y tener repercusiones globales.