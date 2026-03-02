Mundo

China respaldó al régimen de Irán, su mayor proveedor de petróleo: “Ormuz es un canal importante para los bienes y la energía”

Beijing evacuó a tres mil ciudadanos chinos en territorio persa y evalúa cómo suplir fuentes de energía: más del 80% del combustible que consume el gigante asiático pasa por el estrecho cerrado en medio del conflicto con EEUU

Guardar
El presidente iraní Masoud Pezeshkian
El presidente iraní Masoud Pezeshkian y su par chino Xi Jinping se estrechan la mano durante una reunión en Pekín, China (Presidencia de Irán/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental)/REUTERS/Archivo)

China ha manifestado su profunda preocupación por la escalada militar en Oriente Medio, mostrando un respaldo explícito a Irán antes los ataques de Estados Unidos e Israel. El gobierno chino exigió la detención inmediata de las operaciones militares, advirtió sobre los riesgos para la estabilidad regional y subrayó la importancia estratégica del suministro de combustible iraní a través del estrecho de Ormuz.

China respalda a Irán porque es uno de los mayores compradores de combustible suministrado por Teherán, lo que convierte la estabilidad en Oriente Medio en un asunto fundamental para su seguridad energética y comercial. La inquietud de Pekín reside en que cualquier inestabilidad en el estrecho de Ormuz podría afectar el flujo energético indispensable para su economía y repercutir en el mercado internacional de hidrocarburos.

El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, sostuvo en conversación con su par iraní que Pekín “valora la amistad tradicional” entre ambos países y apoya a Irán “en la protección de sus derechos e intereses legítimos”. Pekín reiteró su defensa de la soberanía e integridad territorial iraní, además de instar a la comunidad internacional a evitar una expansión del conflicto, tras la ofensiva iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel.

El petrolero Skylight fue alcanzado
El petrolero Skylight fue alcanzado frente a la península de Musandam, en Omán (captura de video)

Desde China, la portavoz del Ministerio de Exteriores, Mao Ning, remarcó que los recientes ataques “no contaron con autorización del Consejo de Seguridad” de Naciones Unidas y “violan el derecho internacional”. Mao advirtió sobre el peligro de que la violencia se propague a países vecinos, amenazando la seguridad en toda la región del golfo Pérsico.

La diplomacia china, en colaboración con Rusia, ha impulsado una reunión de emergencia en el Consejo de Seguridad de la ONU para afrontar la crisis y exigir que ese organismo cumpla su papel en el mantenimiento de la paz. Pekín también notificó que no recibió información previa sobre las acciones militares estadounidenses.

Alarma por la estabilidad en el estrecho de Ormuz

La preocupación de China se centra en la seguridad del estrecho de Ormuz, considerado vital para el transporte global de petróleo y gas. Mao Ning subrayó que “el estrecho de Ormuz y sus aguas circundantes son canales internacionales importantes para el comercio de bienes y energía”. Para China, preservar la estabilidad en esta área resulta fundamental tanto para sus intereses como para los del resto de la comunidad internacional.

Imagen aérea de archivo de
Imagen aérea de archivo de las costas iraníes y la isla de Qeshm en el estrecho de Ormuz. 10 diciembre 2023. REUTERS/Stringer

La advertencia de la Guardia Revolucionaria iraní sobre el tránsito marítimo fue citada por autoridades chinas como un motivo adicional para tomar precauciones. Existe temor de que cualquier alteración en la circulación de los buques petroleros impacte directamente en el flujo energético que abastece a economías como la china y repercuta en la estabilidad de los mercados internacionales.

Evacuación de ciudadanos chinos y alertas de seguridad

El aumento de la tensión ha derivado en la evacuación de más de 3.000 ciudadanos chinos de Irán desde el comienzo de la ofensiva militar. Pekín confirmó la muerte de un nacional en Teherán y reforzó sus advertencias, recomendando a sus ciudadanos que extremen precauciones y abandonen el país en cuanto sea posible.

Las embajadas y consulados de China en Irán han emitido avisos urgentes, mientras que equipos de apoyo fueron enviados a pasos fronterizos para asistir la salida terrestre de quienes lo requieran. “En vista de la actual y grave situación de seguridad en Irán, recordamos solemnemente a los ciudadanos chinos que evacúen lo antes posible de manera segura”, señaló la portavoz oficial.

El gobierno chino afirma la necesidad de proteger la estabilidad y la seguridad en uno de los principales corredores energéticos del mundo. Considera que cualquier perturbación en el golfo Pérsico puede alterar los suministros y tener repercusiones globales.

Temas Relacionados

ChinaEstrecho De OrmuzIránConsejo De Seguridad ONURiesgo EnergéticoComercio Global

Últimas Noticias

Medios iraníes confirmaron la muerte de la esposa de Khamenei tras el bombardeo del sábado

Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh, de 79 años, no sobrevivió a las heridas producto de las operaciones militares de Estados Unidos contra la residencia del líder supremo del régimen persa

Medios iraníes confirmaron la muerte

Del legado de Ruhollah Jomeini a la era Jamenei: cómo cambió la estrategia del régimen y qué puede pasar ahora

La desaparición del líder supremo dejó un vacío que alteró el delicado equilibrio interno y abrió interrogantes sobre la continuidad del sistema. El especialista Claudio Fantini analizó en Infobae en Vivo el escenario global

Del legado de Ruhollah Jomeini

La ofensiva de Irán en Beersheba dejó daños severos y múltiples heridos tras el impacto de un misil

El ataque obligó a la evacuación inmediata de los afectados al hospital local mientras los rescatistas continuaban buscando más personas entre las casas destruidas

La ofensiva de Irán en

El petrolero Skylight resultó dañado tras un ataque de drones cerca de la península de Musandam en Omán

La autoridad marítima local reporta que una agresión en aguas estratégicas provocó lesiones a cuatro tripulantes, cuya nacionalidad incluye ciudadanos indios e iraníes, y obligó a evacuar al resto de la dotación

El petrolero Skylight resultó dañado

La agencia atómica de la ONU aseguró que por el momento no hay ataques contra sitios nucleares ni radiación en Irán

La organización internacional señaló que, a pesar de la calma en las instalaciones atómicas, la situación en Oriente Medio requiere acciones diplomáticas urgentes y cooperación para evitar riesgos mayores en la región

La agencia atómica de la
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Una minera china presentó su

Una minera china presentó su solicitud de ingreso al RIGI por USD 3.000 millones para un proyecto de litio

Jorge Macri abrió las sesiones de CABA: “No queremos vivir como en lo peor del conurbano”

Gobierno Petro oficializó aumento del 50% en aranceles a los productos ecuatorianos: extendió la medida a 100 referencias más

La intimidad de la cena distendida que Javier Milei protagonizó anoche en Olivos con legisladores tras la apertura de sesiones

Sheinbaum afirma que la ONU “dejó de cumplir su labor” ante el conflicto con Irán

INFOBAE AMÉRICA
La colombiana Ecopetrol inicia la

La colombiana Ecopetrol inicia la exportación de petróleo hacia Estados Unidos con un buque de uso exclusivo

Myrient cerrará el 31 de marzo y con él se perderá una colección de 390TB de videojuegos antiguos

El desfile inaugural de la Semana de la Moda de Madrid será en la plaza de España el 12 de marzo

Las defensas en el 'caso ataúdes' piden la nulidad porque la policía "hurtó" la investigación al propio juzgado

Ángela Molina protagoniza la campaña de Igualdad contra la "romantización" de roles de género, otra "forma de violencia"

ENTRETENIMIENTO

Lindsay Lohan asegura estar a

Lindsay Lohan asegura estar a salvo en medio de los ataques iraníes a Dubai: “Rezo por la paz”

Justin Bieber celebró su cumpleaños 32 en familia y compartió tierna foto con Hailey

“No tienen nada”: Khloé Kardashian aseguró que sus hijos no son conscientes de su fama y no tendrán celular hasta los 12 años

Una cena privada, 3 íconos del rock y un disco soñado: el encuentro entre los Van Halen y Ozzy Osbourne que se convirtió en leyenda

La historia íntima detrás del himno de Crowded House