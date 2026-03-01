Mundo

Emiratos Árabes Unidos ordenó la salida inmediata de su embajador en Irán tras los ataques del régimen persa

El gobierno emiratí condenó los bombardeos iraníes que alcanzaron zonas residenciales, aeropuertos y puertos en Dubái y Abu Dhabi, y calificó la agresión como un acto inadmisible que puso en riesgo a la población civil

Emiratos Árabes Unidos ordenó la salida de su embajador en Irán y el cierre inmediato de toda su representación diplomática (REUTERS/Ahmed Jadallah)

El Gobierno de Emiratos Árabes Unidos anunció este domingo el cierre de su embajada en Teherán y la retirada de todo su personal diplomático, en respuesta a la ofensiva de misiles y drones lanzada por el régimen iraní que golpeó estructuras civiles en Dubai y Abu Dhabi.

En un comunicado difundido por el Ministerio de Asuntos Exteriores, el país árabe condenó “los ataques flagrantes que pusieron en peligro a civiles indefensos y dañaron infraestructuras clave”.

Los Emiratos Árabes Unidos anuncia el cierre de su embajada en Teherán y la retirada de su embajador y de toda la misión diplomática, y condena los ataques con misiles iraníes”, indicó la dirección de comunicaciones estratégicas de la cancillería emitarí en la red social X.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos anuncia el cierre de su embajada en Teherán y la retirada de su misión diplomática en respuesta a los ataques con misiles iraníes.

La decisión se produce tras una serie de bombardeos iraníes que impactaron en zonas residenciales, hoteles emblemáticos, aeropuertos y puertos, dejando a la población local en estado de alarma.

Entre los blancos alcanzados estuvo el icónico hotel Burj Al Arab, cuya silueta en forma de vela fue dañada por un dron, generando un incendio en su fachada y desconcierto entre residentes y turistas.

Estos ataques constituyen agresiones que afectan a zonas civiles, incluidas áreas residenciales, aeropuertos, puertos y servicios esenciales, exponiendo a la población a un grave peligro”, subrayó el comunicado.

Durante la ofensiva, múltiples drones y misiles alcanzaron también el hotel Fairmont, en la exclusiva zona de Palm Jumeirah, y el aeropuerto internacional de Dubai, el más transitado del mundo en vuelos internacionales.

Iran atacó el aeropuerto de Abu Dabi

El puerto de Jebel Ali, responsable de cerca del 60% de los ingresos de Dubai, también resultó afectado.

El ataque también alcanzó a la base naval emiratí Al Salam, en Abu Dhabi, donde se produjo un incendio sin víctimas, según confirmaron tanto el gobierno de Emiratos Árabes Unidos como la ministra de Defensa francesa, Catherine Vautrin.

Francia reportó daños materiales “limitados” en su base vecina, Camp de la Paix, donde tiene desplegados a unos 900 soldados.

La decisión de Emiratos Árabes Unidos marca un giro en la política regional, al romper relaciones diplomáticas con Irán en medio de una escalada que ha sacudido el equilibrio del Golfo. El embajador y todo el personal de la delegación regresarán a Abu Dhabi en las próximas horas, mientras el gobierno emiratí exige a la comunidad internacional que condene “sin ambigüedades” la agresión.

El embajador emiratí en Irán señaló que “el régimen iraní ha traspasado una línea roja que pone en riesgo la estabilidad de toda la región”. Enfatizó que los ataques no solo atentaron contra infraestructuras económicas y turísticas, sino que “pusieron en peligro la vida de miles de civiles y vulneraron todas las normas internacionales”.

Ataques al Aeropuerto Internacional de Dubai

En los barrios residenciales y en los grandes hoteles de Dubái, la vida cotidiana quedó interrumpida por explosiones y alarmas antiaéreas. A pesar del pánico inicial, la mayoría de los residentes mantiene la confianza en la capacidad de Dubái para recuperarse, aunque reconocen que el ataque marcó un antes y un después en la percepción de seguridad en la ciudad.

Emiratos Árabes Unidos demandó a Irán el cese inmediato de cualquier acción militar contra objetivos civiles y advirtió que se reserva el derecho de adoptar “las medidas necesarias para proteger a su población y sus intereses estratégicos”. La situación sigue siendo tensa y el gobierno emiratí ha reforzado sus medidas de seguridad ante el temor de nuevas agresiones.

(Con información de AFP)

