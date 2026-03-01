Mundo

Donald Trump y el príncipe heredero de Arabia Saudita condenaron el ataque del régimen iraní a los países del Golfo

La declaración oficial de la comunicación resaltó la solidaridad de Estados Unidos con el reino frente a incidentes que, según indica el texto oficial, “amenazan el equilibrio y la protección regional” en Medio Oriente

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto al príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, durante su visita a la Casa Blanca (AP/Mark Schiefelbein, Archivo)

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita informó que, en una llamada telefónica con el príncipe heredero Mohammed bin Salman bin Abdulaziz, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó la condena de su país a los ataques con misiles lanzados por parte del régimen iraní contra el Reino.

Según el comunicado, las defensas aéreas sauditas lograron contrarrestar la ofensiva. El mandatario estadounidense subrayó que Washington respalda al Reino y apoya todas las medidas que adopte para enfrentar las violaciones provenientes de Irán.

Por otra parte, el texto oficial difundido vía X remarcó que estos ataques socavan la seguridad y la estabilidad de la región.

El inquilino de la Casa Blanca mantuvo contactos directos con líderes clave de Medio Oriente y con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, tras los ataques militares conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán.

La portavoz de la residencia presidencial, Karoline Leavitt, confirmó que Trump conversó con los máximos representantes de Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, naciones que albergan importantes bases militares estadounidenses y que se vieron involucradas de manera indirecta en la escalada de tensiones.

La conversación telefónica sostenida entre
La conversación telefónica sostenida entre el mandatario estadounidense y el príncipe heredero fue confirmada por el Ministerio de Exteriores saudí (@KSAMOFA)

Estas comunicaciones se realizaron después de que Irán lanzara ataques contra instalaciones norteamericanas en la región. Leavitt informó a través de la red social X que el presidente estadounidense dialogó con los mandatarios de los tres países árabes y con el jefe de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita emitió un comunicado en el que condenó y rechazó enérgicamente los ataques perpetrados por Irán contra varias naciones del Golfo y de la región. El texto destaca la gravedad de las agresiones del régimen iraní y señala violaciones a la soberanía de países como Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Qatar, Kuwait, Jordania y la propia Arabia Saudita.

La declaración expresó la preocupación del gobierno saudí ante lo que calificó como “ataques graves y violaciones flagrantes” cometidas por la república islámica. Arabia Saudita manifiestó su solidaridad con los Estados afectados y llamó a la comunidad internacional a condenar de manera clara estas acciones.

El príncipe heredero y primer
El príncipe heredero y primer ministro saudí, Mohammed bin Salman, habla durante una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Despacho Oval (REUTERS/Evelyn Hockstein/Foto de archivo)

Además, solicitó la adopción de medidas urgentes y decisivas para frenar la escalada y evitar consecuencias negativas para la estabilidad y la seguridad regional.

El comunicado detalla que las acciones recientes de Irán representan una amenaza directa para la paz y la soberanía de los países árabes, y constituyen un desafío a los principios del derecho internacional. Arabia Saudita subrayó la importancia de mantener el respeto a la soberanía nacional y rechazó cualquier injerencia externa que ponga en riesgo la seguridad colectiva.

Las autoridades saudítas expresaron su disposición a colaborar con la comunidad internacional para proteger a los Estados del Golfo y garantizar el respeto de los acuerdos internacionales.

